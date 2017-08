Svůdná Paříž aneb tajemství francouzského prádla

S šarmem a vkusem napsala kanadská novinářka a podnikatelka se spodním prádlem Kathryn Kemp-Griffinová knihu Svůdná Paříž. Rozmnožila tak řadu knih vztahujících se k francouzskému životnímu stylu (namátkou připomenu třeba sérii knih Madame Chic od Jennifer L. Scottové, nebo knihu Francouzské děti jedí všechno a vaše by mohly taky od Karen Le Billonové).

Jako řadě jiných žen i této ženě učarovala Francie a zejména Paříž. Toto město je podle ní oslavou líně plynoucího času. Nutí Vás, abyste objevili vlastní smysly. Když nakupujete v Americe, všechno je jen o výhodných baleních a dárkových bonusech k velkým nákupům, případně o tom, že se jednou za čas rozšoupnete. Ve Francii je to úplně jinak: ve spodním prádle se tu zrcadlí umění žít (art de vivre), životní filosofie zasvěcená péči o pocit životní pohody. Na základě postupně získaných zkušeností zasvětí autorka čtenáře (a hlavně čtenářky) do tajů francouzského spodního prádla. Po přečtení této knížky se o spodním prádle už navždy budete vyjadřovat s noblesou. Nikdy více nevyslovíte slovo „podprda“! Pochopíte, jaký je skutečný obsah slova „plaisir“: je to francouzský výraz pro potěšení, pocit nebo zdroj radosti. A tímto zdrojem se může stát třeba právě spodní prádlo. Začnete ho nosit s plezírem. Začnete si více užívat života. Teď, v době prázdnin a dovolených je to právě to ono nejlepší, co taky můžeme udělat.



Nikdy bych neuvěřila, že se lze o spodním prádle dozvědět tolik zajímavých a užitečných informací. Autorka vše důkladně a vtipně vysvětluje, radí při výběru a ukazuje skryté stránky věci. Knihu provázejí něžné ilustrace Palomy Casile. Obě ženy stojí za značkou Soyelle. Ukazují nám, jak s pomocí krásného spodního prádla zdůraznit svou ženskost, zvýšit si sebevědomí a užívat si radosti ze života pěkně po francouzsku. Jejich kniha musí zákonitě potěšit všechny opravdové ženy každého věku. Rozhodně k tomu přispěla svým překladem i Barbora Lyčková.

Hodnocení: 100 %

Název: Svůdná Paříž. Tajemství francouzského prádla /z anglického originálu Paris Undressed: The Secrets of French Lingerie

Autor: Kathryn Kemp-Griffinová

Ilustrace: Paloma Casile

Přeložila: Barbora Lyčková

Korektura: Hana Vildová

Odpovědná redaktorka: Romana Jarolínová

Žánr: populárně-naučná literatura, životní styl

Nakladatelství: Mladá fronta

Rok vydání: 2017

Počet stran: 257

Zdroj foto: Mladá fronta