Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město – pokračování podivuhodného dobrodružství

První díl (Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti), kterým se Ransom Riggs dostal na žebříčky bestsellerů byl jednoznačně něčím zcela výjimečným. Použitím dobových fotografií vnesl do příběhu nenapodobitelné kouzlo a zaujal tím tak široké publikum. Příběh dětí, uvězněných ve svém věku, avšak se zestárlými dušemi. Ptáci, ymbryny, chránící je před válkou, nestvůrami a vlastně čímkoli, co by jim mohlo ublížit, jako jejich matky. Časové smyčky, místa, kde čas plyne úplně jinak, než v našem světě. To vše činí z knih Ransoma Riggse nepopsatelnou četbu, kterou ocení nejedna věková kategorie.

Mimořádná pouť za záchranou ymbryn, která započala již v předchozím díle, zavede děti do hlavního města celého podivného světa, Londýna. Cesta je však opravdu strastiplná. Nejdříve málem zahynou na chatrných loďkách v bouři, neustále pronásledováni stvůrami a netvory, kteří jsou schopni vniknout i do smyček, kde se děti snaží najít úkryt, jsou zajati cikány i samotnými stvůrami, avšak ze všech těchto nebezpečí jako zázrakem vyváznou všichni a zcela v pořádku. Když konečně dorazí do cíle, nemají ani zdaleka vyhráno. Londýn roku 1940, sužovaný válkou, neskýtá o nic větší bezpečí.

Za pomoci podivných zvířat se zde snaží nalézt poslední nezajatou ymbrynu, která by mohla pomoci slečně Peregrinové. Ocitnou se ve staré turistické smyčce, která dříve sloužila pro zábavu a ponaučení podivných. Snaží se zde najít kohokoli, kdo by je dovedl za slečnou Wrenovou, ale ve změti lidí od cirkusu a prapodivných existencí nedostanou žádnou odpověď. V naprosté beznaději si nakonec děti najde sama slečna Wrenová.

Vše ovšem nabere zcela opačný směr, když se z ptáka, kterého slečna Wrenová vyléčí, namísto jejich slečny stane její zlotřilý bratr Caul. Děti ho svou snahou o záchranu jejich ymbryny, přivedly k té poslední, která ještě nebyla zajata. Pomocí svých stoupenců, stvůr a netvorů, všechny zajme a chystá se je převést. V poslední chvíli se ve stanici londýnského metra objeví pes slečny Wrenové Addison a s vypětím všech sil se mu podaří zachránit alespoň Jacoba a Emu. Ve stanici na ně však čeká další nebezpečí, netvor. Situace vypadá opravdu beznadějně, ale v poslední chvíli v sobě Jacob objeví opravdovou sílu jeho podivné schopnosti.

Neuvěřitelné dobrodružství, které autor započal v prvním díle své trilogie, rozvíjí do nových rozměrů a souvislostí, které čtenáře ještě více vtáhnou do podivného světa a osudů jeho obyvatel. Zdánlivá neukončenost děje jen ještě více navnadí k dalšímu čtení a putování za záchranou podivných dětí i ymbryn. Ransom Riggs opět odvedl skvělou práci v použití dobových fotografií, umístění děje do časoprostoru i záhad, které skýtají nové časové smyčky a místa, kam podivné děti jejich pouť zavede. Kniha se dá skutečně přečíst jedním dechem, protože se autor doslova vyžívá v tom, udržovat své čtenáře v napětí, co přijde dál. Nabízí nám tak únik do jiné reality a skvělou oddechovou literaturu, která rozhodně stojí za povšimnutí.

Autor: Ransom Riggs

Série: Sirotčinec slečny Peregrinové (2.)

Originální název: Hollow City (Miss Peregrine´s Home for Peculiar Children II.)

Žánr: Literatura světová, Fantasy, Pro děti a mládež

Vydáno: 2014, Jota

Počet stran: 424

Překlad: Bronislava Grygová

Autor obálky: René Senko

Vazba knihy: vázaná s přebalem