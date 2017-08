Siri Pettersen - Plíseň

Druhý díl ze série Havraní kruhy byl vyhlížen nejen jejími nadšenými fanoušky, ale i tvrdými kritiky. Norská spisovatelka Siri Pettersen navštívila v roce 2016 i pražský Svět knihy, čímž se toto očekávaní zvětšilo. Plíseň je konečně tady a jedná se o ještě větší nářez než v případě Ódinova dítěte.

Hirka se ocitá v neznámém světě, ve kterém se musí naučit mnoho nových věcí, aby vůbec přežila. Svým odchodem chtěla ochránit Ymslandu, ale velice brzy začne o svém rozhodnutí pochybovat. Seznámí se s lovcem a slepým, kteří se jí budou snažit pomoci na její nebezpečné cestě. Objevil se totiž původce plísně a snaží se dosáhnout svobody. Nic ovšem nemusí být tak, jak to na první pohled vypadá. Je velice těžké zjistit, komu může vůbec důvěřovat.



Zatímco v prvním dílu této trilogie jsme většinu času přebývali ve vymyšlené Ymslandě, tentokrát se posouváme do podstatně známějšího prostředí. Upřímně zasazení fantasy světa do reálných kulis současnosti se může někdy pěkně pokazit. Ovšem v tomto případě naštěstí autorka nešlápla vedle. Hirka se musí naučit nový jazyk, používat neznámé věci a seznamovat se s odlišnými lidmi. Působí to veskrze roztomile a dodává to příběhu i špetku humoru.



Daleko důležitější jsou vedle prostředí samotné postavy. Čtenář se má možnost potkat se starými známými Hirkou, Rimem nebo mistrem Svarteldem. Vedle toho se ovšem objevuje i celá řada nových postav, některé z nich zcela zásadní. Především je to dvojice slepých Naiell a Graal. Jeden z nich je opěvovaným skorobohem a druhý tím ústředním padouchem. Jedná se o naprosté protiklady, přesto toho mají i hodně společného. Okolo nich se vlastně točí celá ústřední linka. Hirka tráví většinu času s tajemným Naillem, ale brzy se setká i s jeho protějškem Graalem.



Dalším nově příchozím je Stefan, lovec zapomenutých. Jedná se vlastně o všedního mladého muže, který ve světě nadpřirozených sil vytváří určitou rovnováhu. Díky své obyčejnosti dodává příběhu jiný pohled a realističnost. Chvílemi vlastně ani nevíte, jestli se jedná o kladnou nebo zápornou postavu, ale nakonec se ukáže v pravém světle.



Oproti Ódinovu dítěti se událo hodně změn a celá kniha působí prostě odlišně. Dělá to zejména přeměna prostředí. Základní dějová linka přesto pokračuje v naznačené cestě, akorát nabízí o mnoho více odboček. První díl byl prostě takový úvod a až Plíseň rozvíjí děj do skutečných rozměrů.



Můžete se těšit i na řadu konfliktů, dramatických událostí a mohutných vyvrcholení. Samozřejmě se všechno neukončí, protože nás ještě čeká závěrečný díl, i přesto jsou už v tomto svazku události hodné grandiózního závěru. Chvílemi budete opravdu napjatí a stránky vám budou sami utíkat před očima.



Nechybějí samozřejmě ani náznaky lásky, přestože tentokrát je odsunutá trochu do pozadí. Úvodní zamilovanost Hirky a Rimeho dostala vážné trhliny díky jejich odloučení a další události jí rovněž nepomůžou. Navíc se v Plísni potkají až téměř na konci. Ale nebojte se, budete se v průběhu čtení setkávat s oběma. Kniha totiž střídá kapitoly odehrávající se v Ymslandě a naší domovině. Takřka pravidelně se tudíž budete dozvídat okolnosti o dění z pozice Rimeho i Hirky. Samozřejmě lze snadno očekávat, že v závěru se všechny propojí a vytvoří prostor pro konečné finále.



Plíseň si rozhodně zaslouží minimálně stejně pozornosti jako její předchůdce a možná i o kousek více. Nabízí o něco složitější a promyšlenější děj s velkým spádem, řadou akčních momentů, kvalitně promyšlených postav a bytostí. Tentokrát může vzhledem k městskému prostředí zaujmout i příznivce urban fantasy, což jí dodává nový rozměr. Velice se těším na závěrečnou Sílu, která by měla vyjít již letošní podzim.

Plíseň / Råta

Autor: Siri Petersen

Překlad: Jitka Jindřišková

Obálka a typografická úprava: Alena Gratiasová

Žánr: Fantasy

Nakladatelství: Host

Rok vydání: 2017

Počet stran: 456

Vazba knihy: Vázaná

Hodnocení: 85%

Zdroj foto: http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/