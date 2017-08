Barbara Moore: Snadný tarot

Jedna z nejlepších autorek knih o tarotu, doslova mistryně ve vyprávění příběhů na motivy těchto karet, vydává knihu a karty, které jsou určeny dle jejích slov pro začátečníky, pro ty, kdož se s kartami teprve seznamují. Ale s gustem ji ocení i ti, kdož se tarotem zabývají už delší dobu a to z několika důvodů.

Jen málo knih se zabývá teorií tarotu v takové míře jako Barbara Moore. Věnovala ji velkou část knihy, možná na úkor jednotlivým významům a popiskům jednotlivých karet, ale to se posléze ukazuje také jako dobrý krok. Limitovaný prostor pro popis každé karty totiž dal vyniknout jednomu nebo jen několika z mnoha květnatých významů každé karty a často tu vystihla autorka něco, co můžeme jindy vidět jako podružné nebo ve vedlejším významu. U ní to stojí na prvním místě, protože v této sadě nazvané Snadný tarot, si máme na těch obrázcích všimnout právě toho.Více prostoru tu je věnováno obecně tarotu, jak se s ním seznamovat, jak mu přijít na chuť a jak se propojit s intuicí a s informacemi, které nám karty dávají. Vnímání pocitů, barev, čísel, faktů… můžete být analytickými vykladači a dát na obrázky a čísla a logiku, nebo intuitivními a pak přicházejí obrazy a tvoří se příběhy přímo nad kartami, které vnímáte. Může se to všechno propojovat. Autorka se spoustou otázek navádí čtenáře k tomu, aby hledal své vlastní cesty a odpovědi, protože jak vidno, je jich velká spousta. Můžete se pod jejím vedením stát důkladným studentem. A že tarot je studiem na celý život…



Všechno podle čísel

Jednotlivé významy karet autorka neseřadila podle barev a symbolů, jak se tak většinou dělá, ale podle čísel. Všechny esa, všechny dvojky, všechny trojky, dvorní karty – to dává najednou úchvatnou možnost si logicky zapamatovat karty více – protože jistý princip je v každém čísle stejný! A zároveň nad jednou otevřenou dvojstranou uvidíte rozdíly v tomto principu, pokud ho ponoříte do každé jednotlivé barvy karty. Dvojka pohárů má možná mnohé společné s Dvojkou mečů – jen je třeba je dát vedle sebe a podívat se na ně. Znatelně to také zjednodušuje hledání významů, když si potom vyložíte a chcete se do knížečky podívat.



Je to jedna z knih, která se od ostatních liší, karty jsou maličké, do dlaně – připodobnila bych je barevností k cikánským kartám, takže budou vyhovovat každému, kdo potřebuje maximálně průhledné karty – tedy možná spíš k těm analyticky založeným lidem.



Laskavá slova, laskavý tón, příznačné informace a neustálý pocit, že tohle všechno je úchvatný svět tarotových karet.

Přesně takhle to Barbara Moore umí a v této knize do jen potvrdila!



Ukázka:

„Dvojky vystihují okamžik napětí. Je to křehká rovnováha, úzká země nikoho. Jako by Vesmír čekal a ptal se: Co bude dál? Stačí jeden náhlý pohyb a vše se změní. Čeká se na rozhodnutí, po kterém napětí povolí. Zvažte možnosti, poraďte se se svým nejvnitřnějším já a pak se odvážně pusťte do akce. Jestliže se sami nerozhodnete, okolnosti rozhodnout dost rychle za vás.“

Název: Snadný tarot (Your Tarot Your Way)

Autor: Barbara Moore

Žánr: Petra Vlčková

Nakladatelství: Synergie Publishing SE

Rok vydání: 2017

Počet stran: 142

Hodnocení: 90 %

Odkaz na web: www.synergiepublishing.com