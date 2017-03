Bosá dívka plná lidských osudů

Bosá dívka je název švédského rodinného thrilleru Kateřiny Janouchové, spisovatelky a novinářky českého původu, která žije ve Švédsku. Ústřední postavou knihy je porodní asistentka Cecilie Lundová, která oslavila čtyřicáté narozeniny a bilancuje…

Před narozeninami se toho totiž událo víc než dost: rozvedla se a s bývalým mužem mají děti ve střídavé péči, bydlí v novém bytě, pracuje pro novou porodní kliniku a začala psát časopisecké sloupky. K tomu mlátí s jejími dětmi, především nejmladším Marcusem, puberta. Cecilie si myslí, že už se nic nového nemůže přihodit… A ejhle. Mladá žena v nouzi porodí na klinice synka a zmizí… Cecilii to přivede na to, že se začne zajímat o problémy lidí bez domova.„Ne, ona nemůže vyřešit všechny problémy světa. To ani zdaleka ne. Ale z nějakého důvodu jí do cesty vstoupila právě Malika. A Cecilie by nebyla Cecilií, kdyby jen pokrčila rameny a šla dál, jako by tu ženu a její dítě nikdy nepotkala…“ O tom Cecilie přemítá… Kniha vlastně začíná příběhem oné ženy, která z kliniky posléze uteče. „Please, prosím, pomozte, mumlala monotónně a natahohvala ruku s papírovým kelímkem, ve kterém chrastilo pár osamělých mincí…,“ uvádí mimo jiné prolog.Knížka je o síle a empatii ženy, která je taková, jaká je, právě tím, co prožila a prožívá. Už nikdy nebude jiná, než poté, co se setkala s příběhy lidí na dně, s Malikou. „Jsi žena, která mění svět, tak to je, holčičko moje milá…,“ říká jí babička Sonja. Cecílie jí totiž vysvětluje, že zvědavost zřejmě zdědila po ní. „Ty ji ovšem dokážeš skutečně k něčemu využít,“ odpovídá babička. Kniha rozhodně stojí za přečtení, už jen proto, že lidské osudy a mezilidské vztahy jsou jejím hlavním tématem.

Název: Bosá dívka

Autorka: Kateřina Janouchová

Ze švédského originálu přeložila: Lucie Johnová

Jazyková redakce: Viola Somogyi

Korektura: Jana Kotrlová

Odpovědná redaktorka: Romana Jarolínová

Sazba: Radek Nahodil

Foto na obálce: Ollinka / Shutterstock.com

Obálka: Magdaléna Lindaurová

Technický redaktor: Pavel Kolín

Vydala: Mladá fronta, a.s.

ISBN: 978-80-204-4169-0