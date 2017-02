Jak si naplánovat vlastní svatbu

Populární blogerka Eva Mchitarjan, známá pod přezdívkou Ejvi, vydala průvodce pro nevěsty s kreativním plánovačem, který pojmenovala Svatební přípravy podle Ejvi. Její blog EJVIFREEDOM.COM vznikl v roce 2010. Nejčtenějším článkem za celou historii blogu byl článek z její svatby. Nyní se rozhodla sepsat své zkušenosti s uspořádáním svatby a vytvořila krásnou knihu, která může posloužit nejen jako rádce, ale také jako deník a památka na celé období spojené s přípravami tohoto, v poslední době poněkud opomíjeného, obřadu. Přitom právě svatební rituál patří k těm nejkrásnějším v našem rodinném životě.

Kdy jindy mohou dva milující se lidé prožít od srdce den, kdy budou hrát nejdůležitější roli v emočně nabitém rituálu v přítomnosti svých nejbližších? Aby je přitom nezradila náhoda, je dobré předem se na některé eventuality připravit (ačkoliv, jak říká Robert Fulghum: „Jestliže jsou srdce na správném místě, pak svatbu nemůže pokazit vůbec nic.“). Autorka proto postupně probírá krok po kroku, co by se mělo nebo mohlo postupně udělat. Je velmi důsledná. Každou kapitolu uvádí příhodným inspirujícím citátem (moc se mi například líbí Lennonův: „Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.“), nebo větami, které se obvykle v takových případech říkají („On mě fakt miluje.“ „Budeme manželé.“ apod.).

Za každou kapitolou je vyčleněno místo pro poznámky, kam si mohou budoucí manželé napsat své vlastní úvahy, plány, postřehy, které mohou potřebovat pro uspořádání vlastní svatby. Stanou se tak jakýmisi spoluautory a současně získají památník na toto hektické období. Není to úplně nový či ojedinělý nápad, ale zde se rozhodně hodí.

Autorku a nakladatelství CPress musím pochválit. Text je psán lehkou rukou a je vidět, že autorku psaní těšilo. Nikoho nementoruje, pouze radí a předává své vlastní zkušenosti, názory a nápady. Navíc není text nikde zbytečně rozvláčný. Kniha je graficky velmi zdařile upravená, doplněná krásnými fotkami Jonatana Jana, a působí velmi vzdušně. Myslím si, že si své čtenářky určitě najde a potěší.

Hodnocení: 100 %

Název: Svatební přípravy podle Ejvi

Autor: Eva Mchitarjan

Žánr: životní styl

Nakladatelství: CPress Brno

Rok vydání: 2017

Počet stran: 159

