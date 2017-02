RECENZE: Urban Games

Dnes jsem se rozhodla připravit recenzi na knihu Urban Games, která není mezi čtenáři zas až tak známá, a kterou nenajdete v žádném kamenném, či internetovém knihkupectví . Rozhodně to ale není tím, že by snad byla méně kvalitní, ba naopak. Důvod je zcela prostý – autor se ji rozhodl vydat na své vlastní náklady. Tento fakt výrazně přispěl k samotnému obsahu knihy a to zejména proto, že má přesně takovou podobu, jakou autor zamýšlel. Bez žádných vnějších zásahů, či „nuceného“ dopisování stran.

Autorem knihy je A. T. Jurasek, kterého mnozí z vás mohou znát z YouTube kanálu Ondrův knižní špajz. Tento mladý spisovatel v současnosti pracuje na několika dalších knihách a to včetně pokračování Urban Games a já doufám, že budu mít tu čest vlastnit i další jeho výtisky.

Ale abych se přesunula k samotnému obsahu knihy. Urban Games je nová reality show, ve které bude dvacet publikem zvolených soutěžících 20 dní bojovat celkem o 200 milionů. A jak se později ukáže, i o holý život. První den jsou všichni převezeni do města, vytvořeného právě pro tyto účely. Nevědí, co je čeká, čemu budou muset čelit. Důležitá je pro ně pouze vidina rychlého a vlastně i poměrně snadného zbohatnutí. Neplatí zde žádná pravidla, vyjma jednoho – musí soutěžit. Neplatí zde ani zákony okolního světa, a jak brzy pochopí, riziko smrti je reálné.

Autor si připravil řadu neskutečně morbidních úkolů, jejichž popisy jsou natolik realistické, až se mi při čtení některých pasáží tajil dech. Přiznávám, že ačkoliv to není úplně můj šálek kávy, hltala jsem každé slovo. Všudypřítomné napětí, nejistota, skutečnost, že nemůžete nikomu věřit společně s tíživou atmosférou způsobenou nedostatečným uspokojením základních životních potřeb, vytvořily příběh, který vás donutí se zamyslet. V knize Urban Games můžete vidět, co všechno jsou schopni lidé obětovat pro peníze. Co všechno jsou schopni udělat nejenom druhým, ale i sami sobě. Jak se prakticky ze dne na den změní jejich osobnost.

Možná vás napadne, že to zprvu nevěděli, že neměli tušení, co je ve hře, ve které přijde o život celkem 16 soutěžících, čeká. Nicméně v následujícím díle, který v současnosti autor připravuje, se přihlásí další soutěžící a v jejich případě už není sebemenších pochyb.

Myslím si, že se Ondrovi (snad se na mě autor za toto pojmenování nebude zlobit) skvěle podařilo vystihnout podstatu lidského jednání, tedy to, že každý z nás je za jistou cenu schopen prakticky čehokoliv. A je už zcela nepodstatné, jestli jsou touto cenou myšleny peníze, či cokoliv jiného. Když nám skutečně o něco jde, jsme svolní i k překročení vlastních hranic, které se nakonec ukážou být docela tenké.

I přesto, že se nějaké nedokonalosti najdou, jistě je předčí originalita a neotřelost tématu. Opominout lze i podobnost s Hunger Games, Saw, či 15 minus a to nejen proto, že sám autor přiznává, že se jimi inspiroval (a to zejména v případě Saw), ale především z důvodu naprosto odlišného stylu psaní. Musím konstatovat, že kniha Urban Games naprosto předčila mé očekávání!

Celkové hodnocení: 90 % (A to jen proto, abych Ondru „donutila“ pokračovat v jeho skvělé práci a nepolevit! V opačném případě by bylo hodnocení vyšší.)

Název: Urban Games

Autor: A. T. Jurasek

Rok vydání: 2015

Počet stran: 273