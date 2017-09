Kdo naposledy prolije krev polobohů?

Bohyně Gaia sice je díky svým stoupencům den ode dne silnější, avšak jejímu úplnému probuzení a následné zničující pomstě chybí už jen jeden malý detail – kapka krve. Tato poslední a zároveň nejmocnější esence znovuzrození koluje v žilách dvěma nejsilnějším polobohům, kteří se i přes riziko vlastní smrti musí spolu se svými přáteli postavit samotné Gaie a zároveň zastavit útok římských legií na Tábor polokrevných. Začíná se tak poslední velká výprava, jež rozhodne o světě polobohů, bohů i lidí.

Rick Riordan slíbil svým věrným čtenářům a fanouškům série Bohové Olympu, že jim po napínavých a skoro až nervy drásajících scénách ze třetího a čtvrtého dílu Znamení Athény a Hádova chrámu již nepřipraví žádné extrémní zvraty v ději, jež by měly přivodit nějaké srdeční kolapsy. Pokud tedy věříte Riordanově příslibu, tak se raději závěrečné části nazvané Krev polobohů vyhněte. Co by to totiž bylo za finále, kdyby v něm chyběly nečekané situace plné překvapujících vyústění?

Deset hrdinů, dvě výpravy a nespočet překážek. Takto jednoduše by se dala shrnout číselná bilance Krve polobohů. Avšak jednu z výprav vede za záchranu Tábora polokrevných římská prétorka Reyna, Hádův syn Nico di Angelo a kapitán Hedge. Jejich hlavním úkolem je dopravit sochu Athény Parthenónské do Tábora polokrevných, a zabránit tak válce mezi římskými a řeckými polobohy. Aby zvládli cestu z Pompejí na Long Island za velmi krátkou dobu, musí putovat stíny. Kvůli náročné trase jsou však nuceni udělat zastávky v Barceloně, San Juanu či Bufordu, kde na ně čeká kromě velkých nebezpečí, také jedno příjemné shledání.

Druhou výpravu podnikají Percy, Annabeth, Leo, Piper, Hazel a Jason na palubě lodi Argo II. Ani jim se nevyhnou riskantní situace, během kterých jim půjde o život. Musí například přemoci armádu nestvůr v Odysseově paláci, sjednotit římskou a řeckou podstatu bohyně vítězství či získat potřebné suroviny pro namíchání doktorovy medicíny. Jejich největší poslání je ale teprve čeká.

Zdali se všem vyvoleným polobohům podaří přežít veškeré nástrahy, porazit Gaiu a její přívržence, urovnat spory mezi polobohy a nakonec splnit dávný slib, se dozvíte pouze v závěrečné části řecko-římské série Bohové Olympu.

Poslední díl pentalogie Bohové Olympu Krev polobohů svým předcházejícím částím ostudu rozhodně neudělal. Více než roční čekání na finále se tudíž vyplatilo. Kniha má již od prvních stránek neskutečný spád, a proto čtenáře vtáhne rychle do děje. Avšak Riordan se dopustil jedné malé chyby. Kvůli přepálenému začátku ztrácí vyprávění postupně dech a z barvitého líčení se stávají čím dál strožejší popisy. Z tohoto důvodu se závěrečná velká bitva odehraje oproti drobným soubojům bohužel velmi rychle a stručně. Gradace tedy nedojde svého pompézního vrcholu, ale konec přesto nabízí jiná milá překvapení. Riordana tak lze považovat za velmi schopného spisovatele, neboť tento handicap dokázal přebít silnými momenty, velmi dobře fungující atmosférou a sympatickými hlavními postavami. Autor Krve polobohů navíc překvapivě nezvolil za ústřední figury vyprávění Percyho či Annabeth, ale Lea, Piper, Jasona, Nika di Angela a Reynu. Především posledně dva jmenovaní vnesli do příběhu nová témata, se kterými se mohou teenageři ztotožnit.

Krev polobohů důstojně uzavírá jednu z nejnapínavějších mytologických sérií, jakou Rick Riordan doposud napsal. A ačkoli je jedné etapě plné oblíbených polobohů, vrtošivých bohů, bájných nestvůr a napínavých výprav konec, Tábor polokrevných bude poskytovat svou ochranu i nadále. Už teď je totiž k dostání první díl nazvaný Utajené orákulum nové Riordanovy série Apollonův pád, jež navazuje právě na události z knižní řady Bohové Olympu. Navíc pro čtenáře, které již omrzela řecká a římská mytologie, zpracovává Rick Riordan vikingské bájesloví, jež se představí v řadě Magnus Chase a bohové Ásgardu.

Název série: Bohové Olympu (Heroes of Olympus)

Název dílu: Krev polobohů (The Blood of Olympus)

Autor: Rick Riordan

Překlad: Dana Chodilová

Žánr: Dobrodružný fantasy román

Nakladatelství: Fragment

Rok vydání: 2015

Počet stran: 468

Hodnocení: 94 %

zdroj foto: FRAGMENT