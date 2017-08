Počítejte s Primou i na podzim!

Televize Prima je v současné době jednou z nejsledovanějších tuzemských stanic. Úspěchy slaví nejen s vysokou sledovaností u svých relací, ale také v online médiích. Díky angažovanosti na poli hybridních médiích se jí totiž podařilo stát se lídrem v oblasti hybridní televize. Na základě těchto výsledků Prima pevně věří, že se jí také v druhé polovině roku podaří udržet přední pozice a rovněž zaujme s podzimní programovou nabídkou vedle stávajících příznivců i nové diváky.

Mottem podzimního schématu FTV Prima je „Uvidíme se!“ Diváci se tudíž budou nejčastěji vídat s primáckými stálicemi, které doplní hned několik novinek. Vedle extra nového seriálu přibydou také neokoukané kuchařské relace. Velkého comebacku se pak dočká jeden z nejoblíbenějších zábavných pořadů.

Seriáloví tahouni

Od pondělí 21. srpna startují nové díly seriálu Modrý kód. Urgentní příjem Nemocnice Rubava bude opět místem, kde se budou v každém díle prolínat čtyři zajímavé medicínské příběhy se vztahovými peripetiemi zaměstnanců nemocnice. A tentokrát to opravdu nebude procházka růžovou zahradou. Stávající tým navíc obohatí nové mladé posily – doktorka Zora Višněvská, kterou ztvární Berenika Kohoutová, a Bojanův syn v podání Davida Gránského, který rovněž oblékne bílý plášť.

V úterý 22. srpna se po prázdninové pauze vrací na obrazovky také Ohnivý kuře. Podzimní řada bude opět nabitá humorem, gastronomií, napětím a také nečekanými situacemi, jež se oblíbeným postavám rozhodně nevyhnou.

Seriálový nováček Kapitán Exner se poprvé představí v neděli 27. srpna. Oblíbenému kriminalistovi z Erbenových detektivních románů vdechl život a dodal šarm Michal Dlouhý, jenž bude po dvanáct večerů lámat dívčí srdce (uhlazenému bonvivánovi s kabrioletem například neodolá Vica Kerekes či Lucie Vondráčková) a řešit s lehkostí se svými dvěma kolegy (Jan Vondráček a David Novotný) případy, které jsou zfilmovány na základě šesti detektivek Osamělý mrtvý muž, Poslední pád mistra Materny, Denár v dívčí dlani, Znamení lyry, Na dosah ruky a Bláznova smrt. V seriálu se mimo jiné objeví také Zuzana Stivínová, Chantal Poullain, Klára Issová, Jitka Schneiderová, Petr Nárožný, Oldřich Kaiser či modelky Alena Šeredová, Simona Krainová nebo Vlaďka Erbová.

Vedle tuzemské seriálové tvorby nebudou chybět na dalších kanálech FTV Prima ani premiéry či reprízy zahraničních seriálů. Prima COOL odvysílá seriálové pecky 24 hodiny: Nezastavitelný, Prison Break: Sequel, Top Gear 24, Černá listina: Vykoupení a osmou řadu Námořní vyšetřovací služby. Prima LOVE sází především na seriálové evergreeny Pobřežní hlídku, Sběratelé kostí, Castle na zabití, Myšlenky zločince a Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně.

Je libo film?

Dalšími zástupci hrané tvorby na primáckých programech budou rovněž české a zahraniční filmy. FTV Prima již několik let koprodukčně zaštiťuje české kino snímky, které následně uvádí také v televizní premiéře. Na podzim se proto hlavní program Primy promění ve filmové plátno a promítne filmy Bezva ženská na krku, Dvojníci, Manžel na hodinu, Hodinový manžel, Miluji tě modře, Pohádky pro Emu, Seznamka, Strašidla, Všechno nebo nic, Celebrity s. r. o., Padesátka a Sedmero krkavců.

Ani Prima MAX jako platforma pro zahraniční filmy nebude na podzim zahálet. Vedle osvědčených klasik jakými jsou trilogie Kmotr či Policajt z Beverly Hills nabídne také Anglického pacienta, Prvního rytíře, Slečnu slušňáka a loňskou novinku s Nicole Kidman Královna pouště.

Co Čech, to kuchař

Přestože největší módní vlna pořadů o vaření již pominula, televize mají stále tendenci oblažovat své diváky novými kulinářskými relacemi všeho druhu. Ani FTV Prima se nechce tohoto trendu vzdát, a tak v podzimním menu naservíruje vedle osvědčených klasik také gastro novinky.

Pokusy i opravdové vaření přináší již od roku 2010 pořad Prostřeno! Na podzim začíná každý týden pětice amatérských kuchařů bojovat o výhru 60 tisíc korun, kterou nově zpestří dalších 30 tisíc, jež získá vítěz na základě diváckého hlasování. Ani samotní hlasující nepřijdou zkrátka. Na jednoho z nich totiž čeká finanční odměna ve výši 5 tisíc korun.

Jedním z dlouhodobých externích spolupracovníků z odvětví stravování a pohostinství je Zdeněk Pohlreich. Ten se na obrazovky vrátí v nových dílech pořadu Ano, šéfe! a také se zcela novým pořadem Zdeňkova akademie, která představí dvanáct kuchařských technik, kuchaře z nejlepších restaurací a rovněž samotnou školu vaření.

Také neprofesionální kuchařka Karolína Kamberská a její pořad Karolína, domácí kuchařka je diváků velmi dobře známý z hlavní primácké stanice. Tentokrát však budou zajímavé tipy na recepty z tohoto pořadu k vidění na Prima LOVE.

Naprostou novinkou je pak zábavný, lifestylový pořad Hrdina kuchyně, který bude nejen o vaření. Herečka Marie Doležalová a kuchař Martin Škoda v jednotlivých dílech představí vždy jednu surovinu z místních zdrojů, kterou edukativně rozeberou z hlediska původu, a jako třešničku na dortu přidají i několik receptů na její zpracování.

Kuchtík a momentálně také kutil Láďa Hruška rovněž představí ve svém pořadu Vychytávky Ládi Hrušky rychlé, neotřelé a také nejlepší rodinné recepty diváků a spolu s Václavem Postráneckým, jenž moderuje Váš Prima receptář, přidá i pár osvědčených rad a nápadů pro domácnost, dílnu a zahradu.

Nutričně vyvážená zábava

S podzimem se na televizní obrazovky vrátí oblíbená adrenalinová soutěž Pevnost Boyard. V osmi premiérových epizodách se představí nové disciplíny, kterým budou v pětičlenných týmech čelit Martin Dejdar, Pavel Trávníček, Anife Vyskočila, Dagmar Patrasová, Roman Šebrle, Olga Lounová, Anna Slováčková a další.

Velký televizní comeback zažije zábavná show Partička, které se rovněž nevyhnou jisté změny. Pětici bavičů Michala Suchánka, Richarda Genzera, Igora Chmelu, Daniela Dangla a Mariána Čurka budou na střídačku doplňovat další komedianti (např. Jakub Kohák či Michal Novotný). Osvědčenou partu navštíví i VIP hosté z řad herců, zpěváků a sportovců.

ZaZOOMujte na dokumenty

Také edukativní stanice Prima ZOOM má na podzim co nabídnout.

Různá zákoutí Afriky představí český tým v novém dokumentárním seriálu Srdcaři v Africe. V osmi dílech bude mít divák možnost vidět zajímavé příběhy a záběry Afriky srovnatelné s produkcí BBC.

Ze zahraniční produkce bude posléze k vidění nepřeberné množství zajímavých pořadů. Divák by si například neměl nechat ujít dokumentární seriály Mars, Druhá světová válka: Cena říše, sedmou sérii Vetřelci dávnověku, druhou sérii Zázračné planety a také pokračování kulinářského a zároveň i tak trochu cestovatelského pořadu Anthony Bourdain: Neznámé končiny.

Prima k dostání nejen na novinových stáncích

Jak již bylo řečeno v úvodu FTV Prima se snaží realizovat v různých typech médií, technologií a dalších oblastech. Není tedy divu, že divák může své oblíbené pořady potkávat také na pultech knihkupectví a v trafikách. Již dva roky funguje primácká Agentura Solootions, jež distribuuje tištěné magazíny Prima FRESH, Prima vychytávky, Primáček, Ano, šéfe! či novinku Prima ZOOM a která taktéž vydává řadu knižních publikací (Ohnivý kuře, Vychytávky Ládi Hrušky apod.).

Agentura Solootions úspěšně realizuje a podporuje rovněž sportovní a kulturní akce jako YOU FEST, letní MAX kino anebo LOVE day. Své know how chce v budoucnu dokonce využít v gastro prostoru formou franšízingu.

A protože je pro FTV Prima Česká republika příliš malá, tak v lednu tohoto roku vstoupila také na slovenský televizní trh. Díky kanálu Prima PLUS mohou slovenští diváci sledovat výše zmiňované novinky a také vybrané archivní programy. Na oplátku jsou již nyní pro české publikum dostupnější slovenské seriály jako Za sklem či Prázdniny.

Foto: FTV Prima