Iluze paměti odkrývá falešné vzpomínky

Pokud máte chuť se hodně zamyslet, upustit od všech tak zvaně ezoterických blábolů, a věříte výhradně vědě, sáhněte po knize Iluze paměti, která vám možná otevře oči. Když tomu všemu uvěříte…

Tato vědecky pojatá kniha, kterou napsala krásná psycholožka Julia Shawová, řeší otázky funkce lidského mozku, zkoumá paměť, vzpomínky na různé události, časovou synchronicitu a subjektivní vnímání času. Ukazuje, jak nás mohou naše vzpomínky klamat. Autorka také uvádí názory známých filozofů.

Možnosti lidského mozku bývají předmětem mnoha výzkumů. Právě na základě skutečných případů staví Julia Shaw svou výzkumnou práci, která vás možná šokuje. Pointou je to, jak snadno nás dokáže náš vlastní mozek zmanipulovat a uvést v naprostý omyl. Vybájené vzpomínky, falešná přiznání, bludy a iluze vás mohou zaslepit natolik, že jim sami uvěříte. Lidská mysl je velká studnice poznání a tajemná komnata, do jejíž poznávání se mohou pustit pouze ti odvážní a schopni objektivního úsudku. Autorka nezapomíná zmínit různé vlivy, které působí na naše vnímání, například prášky na spaní nebo média. Zabývá se cestováním v čase, falešnými traumaty z dětství nebo obviněním ze sexuálního zneužívání, které se nikdy nestalo. Dozvíte se také něco o dětském mozku nebo o tom, jak fungují různé druhy paměti, od kolika let si můžeme pamatovat události, zda vůbec funguje hypnóza a podobně.

Z knihy vyplývá jeden základní fakt, a sice, že je možné v podstatě cokoli, protože to lze do naší mysli naprogramovat, a my tomu tím pádem poměrně snadno uvěříme. Pohybujeme se tedy v nastavených vzorcích, sugescích a manipulacích? Je náš život předem naprogramovaný? Jsme roboti? S ohledem na tato fakta bychom mohli veškeré hypnotické, seberozvojové, pseudoduchovní či regresní techniky, tolik populární a typické pro dnešní dobu, považovat za pouhé manipulace s naší myslí. Jestliže chcete znát odpovědi na otázky, které nutí k zamyšlení, a diskutovat o možných odpovědích, rozhodně si přečtěte tuto knihu.

O autorce:

Přednáší na Škole práva a společenských věd London South Bank University, jako jedna z mála podniká výzkum na poli falešných vzpomínek a tomuto tématu věnuje odborné semináře a články. Spolupracuje s britskou policií na řešení historických případů sexuálního a fyzického zneužívání.

Český název knihy: Iluze paměti

Autor: Julia Shawová

Překlad: Petr Holčák

Žánr: populárně naučná

Vydáno: 2017

Stran: 284

Vydalo nakladatelství: Paseka

Hodnocení: 90 %