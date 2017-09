Bratříček je první tištěná kniha mladého autora Marka Hnily, na základě které si založil i své stejnojmenné nakladatelství s plánem vydávat novinku ročně. Jaká je tato prvotina?

Hlavním hrdinou knihy Bratříček je Šimon, pro kterého se život změní narozením mladšího bratra Colina. Ten si žije tak trochu ve vlastním světě a negativní vliv na něj mají také problémy v rodině. Čtenáři jsou tak svědky rychlého dospívání Šimona, který se snaží být dobrým bratrem i synem a zvládat různé životní situace.

Kniha nabízí dvě verze s alternativními konci - každý závěr má to své a oba ukazují, jaký může být život. U tak krátkého počinu se mi to jeví pouze jako marketingový tah. A i kdyby byl Marek Hnila první, okamžitě mi naskočil nedávno vydaný titul Magický průvodce městem pod pahorkem od Fina Pasi Ilmarijo Jääskeläinena.

Anotace útlé knihy Bratříček slibovala „umně propracovaný příběh s prvky psychologie“, což se dle mého názoru už na první pohled nesnoubí s rozsahem díla. Bratříček nemá ani 90 stránek, tudíž nesouhlasím ani s propracovaností, natož s psychologií. Děj se sice dotýká duševních poruch, ale popis postav ani děj samotný nejde nijak do hloubky a jde tak spíše o nějakou novelu. Neseděl mi ani styl psaní plný krátkých dialogů i prostých vět připomínající povinné slohové práce. Možná to byl záměr přiblížit vyjadřování mladého protagonisty, ale na mě nezapůsobil.

Bratříček má brožovanou vazbu, což je zde nepraktické - kniha se kvůli malému rozsahu hodně krčí. Přebal je typograficky výrazný a tím pádem těžce přehlédnutelný. Než knihu otevřete, tak se však nedozvíte jméno autora, což se mi zdá netradiční. Typografie samotná by si také zasloužila větší péči – často zde přeskakuje velikost řádkování, což je velmi rušivé.

Bratříček na mě působil spíše jako taková kniha pro knihu. K čemu je založení vlastního nakladatelství, když dílo není kvalitní, propracované a navíc plné pravopisných chyb. Autor měl jistě promyšleno, co má na srdci, co chce předat, ale zřejmě to mělo ještě chvíli zrát…

Marek Hnila se narodil 31. května 1995 a při studiu na střední škole začal psát svou první povídku Cena, která byla později vydána bezplatně ke stažení jako elektronická kniha. Vystudoval Informační technologie a po škole začal pracovat ve společnosti RWE jako obchodník, avšak nikdy neztrácel touhu psát. V roce 2015 napsal Marek Hnila knihu Kdo Velí Mimo Záznam, na kterou napsal pozitivní kritiku Vladimír Páral. V roce 2017 založil Marek nakladatelství Bratříček, kde vydal svou první tištěnou knihu Bratříček.

Bratříček

Autor: Marek Hnila

Žánr: román

Nakladatelství: Bratříček

Rok vydání: 2017

Počet stran: 88

Hodnocení: 45 %