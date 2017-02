V pořadí již čtvrtý, v České republice vydaný román britské spisovatelky Rachel Abbottové – Zabij mě znovu - představilo na konci roku 2016 nakladatelství Mladá fronta. Detektivním příběhem plným napětí a místy i strachu čtenáře provede oblíbený, charismatický vyšetřovatel Tom Douglas.

Maggie Taylorová žije vcelku poklidným, spokojeným životem a to až do doby, než v Manchestru nastoupí do nového zaměstnání jako soudní obhájkyně. Se stěhováním však jeden člen rodiny nesouhlasí – její muž Duncan je z nového bydliště celý nesvůj a Maggie netuší proč. Jednoho dne, při cestě z práce, jí zavolá syn Josh, aby s obavami sdělil, že tatínek odjel a zanechal je v domě samotné. Maggie však netuší proč. Nenechal žádný dopis, telefon má nedostupný. Josh jí posléze prozradí, že tatínkovi kdosi poslal fotografii ženy, která nápadně připomínala právě ji. Den na to se ve večerních zprávách objeví stejná zpráva o zavraždění mladé ženy spolu s tou samou fotografií, kterou Josh viděl na otcově telefonu.

Brzy ji vyděsí i záhadný telefonát od muže, který Duncana hledá, a kterého vůbec nepotěšilo, že o něm Maggie nemá žádné zprávy. Potom, co ji za pár dní zavolá sám manžel a požádá ji, aby nekontaktovala policii, pochopí, že se nejednalo o nevěru, ze kterého ho z počátku obviňovala. Zjistí, že o svém manželovi neví vůbec nic. Není dokonce ani tím, za koho se vydával a prakticky celý jeho život je smyšlený.

Je tedy Duncan zapleten do vraždy mladé ženy? Proč tajil svou minulost a kdo byl onen muž, který Maggie volal? Autorka detailně líčí nejenom samotný příběh, ale i pocity, které Maggie prožívá. Díky tomu je atmosféra ještě tíživější a mnohé části jsou natolik napínavé, že čtenáři nedovolují nadechnout se. Přítomnost malých nevinných dětí, které musejí celé aféře přihlížet, dotvářejí překvapivě čtivý psychothriller. Nesmíme opominout ani Toma Douglase, vyšetřovatele, který vystupuje jako hlavní postava již v páté autorčině knize. Jediné, co knize můžu vytknout, je množství zápletek, které často působí zmatek a místy jsou až zbytečné, a také fakt, že jsou některé skutečnosti poměrně snadno předvídatelné. Nicméně i tak zůstává celá řada otázek, a proto můžeme jen doufat, že se brzy další kniha dostane do rukou i českých čtenářů.



Celkové hodnocení: 90 %

Autor: Rachel Abbottová

Název: Zabij mě znovu

Rok vydání: 2016

Nakladatelství: Mladá fronta

Počet stran: 288

Překlad: Milan Lžička