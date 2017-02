Paynův Zázrak v plechovce

Téměř sedmdesátiletý Američan C. D. Payne rozhodně nelení a pokračuje v chrlení poutavých knih. Tu poslední s názvem Zázrak v plechovce českým čtenářům klasicky přináší nakladatelství JOTA.

Knihy C. D. Payna nepředstavují žádné náročné čtení, právě naopak. Pokud jej však máte rádi, budete mu věrně hltat každé slovo a vůbec vám nebude vadit, že děj je velmi jednoduchý a neuměl by z jeho zadání zvládl stránkovou povídku, ostatní možná novelu. Zázrak v plechovce je velmi univerzální krém, který každý může použít, na co zrovna potřebuje. Rostou po něm vlasy, jeho použití se vyplatí jak při sexu, tak při opravách automobilu… Jeho výrobce se z osobních důvodů vyráží hned po maturitě hledat Wilder S. Flint.

Nebyl by to Payne, aby hlavnímu hrdinovi neposlal do cesty ženy. Ideálně jednu ke ztížení poklidného života a pak jednu zvláštní, provokativní a ve výsledku kamarádskou. Tou je právě Verity, které Wilder brzy začne říkat Univerzita. Ta jeho veterán zastaví v rámci stopování a od té doby se sebe tito „uprchlíci“ (od rodičů) nehnou, zažijí spolu nespočet dialogů i vtipných příhod a čtenář si užívá Ameriku 50. let.

Jak jsem psala výše, příběh je velmi jednoduchý, odehrává se takřka na cestě a kromě humoru v něm nechybí ani sex a různá zamyšlení se nad životem. V ději se tak prolíná pátrání po Zázračném krému na různých jarmarcích s budováním vztahu Wildera a Verity. Wilder S. Flint je opravdu podobný Nicku Twispovi, je to takový snaživec a nešťastníček, kterému ani nejde mu nedržet palce.

Zázračný krém je krátká kniha na jedno odpoledne, důsledkem je trochu utnutý konec, za nímž následuje bonusová povídka s názvem Recyklátor Henry. Člověk by ani nevěřil, jak se dají recyklovat peníze a rozhodně se nad touto krátkou absurdností zasměje. Ve výsledku kniha nenadchne, ani neurazí, ale fanoušky tohoto C. D. Payna zaručeně potěší.

C. D. Payne se narodil 5. července 1949 v Ohiu. Je spisovatelem, ale živil se i jako reklamní textař, projektant nebo výrobce nábytku a hraček. Má své vlastní vydavatelství Alvia Press a proslavil se sérií Mládí v hajzlu. Mezi jeho další díla patří například Americké krásky, Neviditelný, Holubí mambo, Dědictví nebo Branda veliká. Výhradní práva na knihy C. D. Payna má v České republice právě nakladatelství Jota.

Zázrak v plechovce

Autor: C. D. Payne

Překlad: Naďa Funioková

Žánr: beletrie

Nakladatelství: JOTA

Rok vydání: 2017

Počet stran: 194

Hodnocení: 88 %