RECENZE: Strašidelný dům a jeho příběhy

V roce 2016 vydalo nakladatelství Plus knihu iniciovanou a zčásti napsanou Charlesem Dickensem – Strašidelný dům a jeho příběhy, která poodhalí, v 19. století tolik oblíbené, duchařské a zčásti i strašidelné i povídky. Sbírku Strašidelný dům přichystal Charles Dickens pro vánoční speciál týdeníku All the Year Round v roce 1859, a mnohé čtenáře proto nepřekvapí, že jsou i tyto povídky motivovány autorovým oblíbeným tématem – Vánoci.

Později přibyly i další příběhy z per jiných více, či méně známých britských autorů. Jmenovitě zmíním například Elizabeth Gaskellovou, Wilkieho Collinse, Hesbu Strettonovou aj., kteří se společně zasloužili o vznik povídkové sbírky Strašidelný dům a jeho příběhy. Sám Charles Dickens je autorem úvodního textu a dvou dalších kapitol - Duch v pokoji Mladého pána a Duch v rohovém pokoji.

Děj nás přenese do útrob starého domu, kde se dějí poněkud záhadné události. Mladý, bohatý muž, který z rozmaru dům koupí, propustí zanedlouho veškeré služebnictvo, neboť je přesvědčen, že veškeré jejich historky pramení čistě z kolujících pověr, a rozhodne se pozvat skupinu přátel, kteří nemají o historii domu nejmenší tušení. Každý z těchto přátel je ubytován v jiném pokoji, a každý posléze vypráví příběh, který se v něm odehrál.

Nečekejte ale žádné viktoriánské duchařské příběhy, žádné hrůzy, ani záhady, spíše krátké humorné povídky s nadpřirozenou tématikou. Díky tomu si kniha najde příznivce v širším okruhu čtenářů. Kniha je určena všem od čtrnácti let, ale i přesto se domnívám, že zalíbení najde spíše u dospělých. V roce 2015 jí Adolf Born doplnil svými strhujícími ilustracemi, které každý příběh vtipně doplňují.

Celkové hodnocení: 80 %

Autor: Charles Dickens a spol.

Název: Strašidelný dům a jeho příběhy

Rok vydání: 2016

Nakladatelství: Plus

Počet stran: 160