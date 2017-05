Metalové okénko duben

Novinky ze světa metalu nás v dubnu oblaží ani ne tak informacemi, jako fůrou videoklipů od různých interpretů. Spektrum je poměrně široké – od romantiků Papa Roach, přes rádiově laděné Stone Sour až k titánům death metalové scény Suffocation nebo třeba opomíjených polských Hate. Vyberete si i vy?

Světoznámá německá kapela Rammstein si libuje ve vydávání živáků ze svých extravagantních koncertních show. Již 19. května vydají DVD a Blu-ray s jednoduchým názvem Paris. Půjde o záznam koncertu v Paříži z roku 2012, kdy jeli turné Made In Germany. Rammstein loni odehráli několik koncertů a zajímavostí je, že každé představení zahájili novinkou Ramm 4 – což je vlastně jen kombinace různých názvů písniček. Ale je to zábavná podívaná. Trailer pro Paris máte zde:

Nizozemci God Dethroned vydali 5. května album The World Ablaze, což je třetí a poslední část jejich trilogie o první světové válce. Pokud holdujete death metalu, můžete omrknout videoklip ke skladbě On The Wrong Side Of The Wire.

Jednou z nej death metalových kapel jsou bezesporu Američani Suffocation, kteří se 9. června připomenou novou deskou, která ponese název …Of The Dark Light. Jako ochutnávku tu máme dnes tak oblíbený a módní 360-stupňový videoklip a to k songu Your Last Breaths.

Na obzoru se rýsuje zajímavá metalová superkapela složená z bývalých členů takových kapel, jako jsou Devildriver, Divine Heresy nebo God Forbid, jmenovitě John Boecklin (bicí, kytary), zpěvák Tommy Vext, kytarista Doc Coyle, kytarista Chris Cain a basák Kyle Konkiel. Můžeme očekávat dravost, zajímavé riffy a nepředvídatelné zvraty. Více informací bude zveřejněno bohužel později.

Mám takové podezření, že rockově ladění romantici Papa Roach nám z alba Crooked Teeth, které vyjde v polovině května, předloží všechny písně ve formě videoklipů. Teď tu máme audio k songu American Dreams:

A taky klip ke skladbě Help:

Novinka bude k dostání jak v digitální, tak ve fyzické podobě a to buď ve standardní verzi (10 písní) nebo v deluxe (10 písní + 3 nové písničky navíc + 16 písní naživo) edicích.

Bývalý basák slovutné kapely Pantera Rex Brown vydává 28. července své debutové album, kde se poprvé v kariéře představí jako zpěvák a kytarista zároveň. Sólovka ponese název Smoke On This.

Až poslední červnový den vydá novou desku kapela Stone Sour, ale už teď začíná lákat na patnáctiskladbové album Hydrograd. Třeba videem k písničce Fabuless.

Koncem dubna vyšlo již osmé album metalové kapely All That Remains a abyste si o něm mohli udělat názor, máme tu videoklip ke krátké, ale ucajdané písničce Madness:

Poláci mají poměrně kvalitní metalové podhoubí a mezi nejznámější kapely patří samozřejmě Vader a Behemoth, ale neměli bychom zapomínat ani třeba na takové Hate. Ti se prezentují black/death metalem a jejich poslední album Crusade: zero předčilo má očekávání. Pátého května jim vychází nová deska – Tremendum. K poslechu bude deset písní a my zatím můžeme kouknout na klip k songu Numinosum:

A když jsme u našich sousedů, nemůžu nezmínit jednu ze svých oblíbených kapel – Decapited. Ti totiž začátkem července vydají novinku s jednoduchým a výstižným názvem Anticult. Myslím, že se máme na co těšit!

A na závěr tu máme novinku z rockovo-punkovo-hororově laděné kapely Wednesday 13. Druhého června jim vyjde sedmé studiové album Condolences s třinácti skladbami. Takže se opět rozloučíme videoklipem, tentokráte k písničce Blood Sick:

Zdroj: http://www.blabbermouth.net