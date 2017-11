Zahajovací večer Severského filmového podzimu

Severský filmový klub zahájil ve čtvrtek 9. listopadu v kině Lucerna další ročník festivalu Severský filmový podzim. Jeho cílem je přiblížit divákům severskou filmovou tvorbu a vybrat to nejlepší co se v poslední době urodilo. Filmy se promítají v originálním znění s českými a anglickými titulky a tak se nikdo nemusí návštěvy obávat.

Čtvrtečním zahájením provedl přítomné diváky Martin Severýn a zájemce o severskou filmovou tvorbu přivítala ředitelka festivalu Lenka Bazinková i velvyslanec Dánského království Ole Frijs-Madsen. Ten také pohovořil o tom, že Češi a Dánové mají mnoho společného, včetně humoru. Pak už přiblížil první promítaný film Kráčej se mnou, který je založen na skutečné události. Pro dánské vojáky, kteří se zúčastnili misí v Afganistánu a vrátili se v roce 2009 s těžkými zraněními, byl vytvořen projekt Danish Wounded Warriors. Jeho cílem bylo poskytnout zraněným vojákům rehabilitaci, se kterou pomáhaly tanečnice dánského Královského baletu. Celý úvod čtvrtečního večera byl také překládán do znakové řeči.

A teď už k samotnému filmu Kráčej se mnou. Thomas (Mikkel Boe Følsgaard) se vrací z Afgánistanu, kde podlehne zraněním po šlápnutí na nastraženou minu. Přichází o obě nohy a tím mu začíná nový zcela jiný život. Musí se vyrovnávat s nepředstavitelnou ztrátou, zvládat návaly vzteku a lítosti a především si promyslet co bude v životě dělat dál, protože tělem i srdcem je stále voják. Do stejné nemocnice dochází za svou tetou i baletka Sofie (Cecilie Lassen). Na cvičení si Thomase všimne a chce mu pomoci, ale Thomas chce vše zvládat sám, o cizí pomoc nemá zájem. Sofie se však nenechá odradit a začnou spolu pracovat. Vysvětluje, co Thomas dělá špatně a vezme si jeho trénink na starost, díky tomu je Thomasova rehabilitace velmi rychlá a úspěšná.

Thomas ale kromě života se dvěma protézami, musí řešit i svůj vztah s přítelkyní, který se vlivem událostí velmi proměňuje, komunikace vázne i mezi jeho matkou a něco nehraje i s jeho kamarádem Jimmym, který mu byl v Afganistánu po boku.

Záblesky paměti pak odhalují postupně události toho osudného dne, Thomas se musí vyrovnávat i s tím, co způsobuje v jeho životě téměř každodenní Sofiina přítomnost. Ve filmu se velmi působivě střídají scény z běžného života po úraze s těmi z Afganistánu, ale i těmi z baletních tréninků a představení. Film je nádherná, i když náročná, podívaná, která vás vezme za srdce a pokud se film promítá i ve vašem městě, neváhejte!

Druhý film, který mohli diváci ve čtvrtek zhlédnout, byl Deník darebáka z předměstí Stockholmu. K událostem z předměstí švédského hlavního města se vyjadřuje ve svých dílech mnoho švédských autorů, především spisovatelů a film nabízí jeden velmi specifický pohled. Metin, hajzlík, který krade, kde se dá a pro ránu nejde daleko, se po smrti otce považuje za ochranitele své rodiny. Jednou z důležitých věcí, která mu v hlavě rezonuje, je vzpomínka na jeho otce, který prohlašoval, že muž musí ve svém životě zasadit strom, napsat knihu a vychovat děti. Strom zasadil s otcem, děti zatím nemá, ale píše si deník.

Ten však ztratí při přijímacích zkouškách na hereckou školu. V té chvíli se začne odvíjet šílený kolotoč událostí, protože ve své prostotě Metin do deníku zapisuje veškeré záležitosti svého kriminálního života včetně pravých jmen dalších účastníků. Kdyby se tyto informace dostaly na veřejnost, stal by se z něj mrtvý muž, nehledě na to, jaké nedozírné důsledky by to mohlo mít pro zbytek jeho rodiny.

Nakladatelství má však zájem Metinovo vyprávění vydat, protože obdivuje unikátní styl, jakým Metin dokáže psát. A tak po určitém vyjednávání a zahnání do kouta Metin sedá za počítač a píše. Když to hodně zkrátím – kniha opravdu vznikne, ovšem události, které vydání předcházejí, ale i ty, které přijdou během autogramiády, nedovolí polevit vaší pozornosti.

Mnohokrát jsem během filmu ztratila pocit, že se vlastně dívám na plátno, jako bych opravdu byla u Metina doma a sledovala události zblízka. Tak jak je zvykem u severských filmů – chvíli se smějete jako blázni, chvíli tajíte dech strachem a obvykle také zíráte s otevřenou pusou, protože vás dokáže film překvapit, tak i Deník darebáka všechny tyto atributy splňuje. Pokud vám tedy nevadí drsné prostředí, doporučuji i tento film k zařazení do vašeho festivalového programu (v rámci Severského filmového podzimu můžete vidět například v Brně, Ostravě či Hradci Králové).

Až do příští středy jsou pro vás v kině Lucerna připraveny další severské filmové lahůdky. Po Praze se festival přesouvá do dalších čtrnácti českých měst. Sledujte, zda bude i u vás a vyberte si svého favorita z filmové nabídky.

Kráčej se mnou/Walk with me

Drama

Dánsko/Švédsko, 2016, 105 min

Režie: Lisa Ohlin

Scénář: Karina Dam

Kamera: Lars Skree

Hudba: Magnus Jarlbo, Sebastian Öberg

Hrají: Mikkel Boe Følsgaard, Karen-Lise Mynster, Morten Holst, Dar Salim, Petrine Agger, Morten Kirkskov, Vibeke Hastrup, Peter Christoffersen, Morten Hauch-Fausbøll, Anna Bård, Cecilie Lassen, Bo Carlsson, Sophie Zinckernagel, Anuresh Rattan

Foto: www.csfd.cz

Deník darebáka/Måste gitt

Komedie/Drama

Švédsko, 2017, 96 min

Režie: Ivica Zubak

Scénář: Ivica Zubak

Kamera: Erik Vallsten

Hrají: Lena Endre, Shebly Niavarani, Mahmut Suvakci, Madeleine Martin, Jörgen Thorsson, Manuel Dubra, David Nzinga

Foto: www.csfd.cz

Další informace a program na http://www.sfklub.cz/