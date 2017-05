Renesanční Jamey Jasta vydává druhou sólovku

Fanoušci moderního hardcoreu, především fandové americké bandy Hatebreed, mohou zaplesat, neboť jejich frontman vydal již druhé sólové album. Jamey Jasta očividně žije hudbou a nyní můžeme ohodnotit jeho nejnovější dítko, The Lost Chapters.



Jamey Jasta (* 1977) je americký muzikant, známý hlavně jako zpěvák hardcoreové/metalcoreové kapely Hatebreed, ale mimo ní působí i ve sludge metalové partě Kingdom of Sorrow nebo metalcoreové kapele Icepick. Také je majitelem vlastního vydavatelství, které nese název Stillborn Records. Několik let také uváděl MTV's Headbanger's Ball v a nyní má vlastní metalový podcast.



V roce 2011 vydal debutové sólové album nazvané prostě a jednoduše Jasta. Zde nechyběli slavní hosté, např. Randy Blythe a Mark Morton (Lamb Of God), Philip Labonte (All That Remains), Tom Lambesis (As I Lay Dying) a Zakk Wylde.



Deska The Lost Chapters vyšla 31. března a na hudbě se podíleli kytaristé Mark Morton (Lamb Of God) a Doc Coyle (z rozpadnuvší se kapely God Forbid). Hostující vokály tu máme jen jedny, a to Howarda Jonese (ex Killswitch Engage, nyní Devil You Know). Máme tu devět zbrusu nových písní, které se vyznačují stejným vzorcem, krátkou stopáží, úderností a HC příchutí. Bohužel někdy i zpěvností, která působí jako drátem do oka, nebo spíš do ucha.



Při poslechu otvíráku máte pocit, že posloucháte samotné Hatebreed, protože z písničky dští síla a ráznost. Ale tady podobnost s hlavní kapelou Jasty končí. Musím pochválit třeba The Same Flame, který nabízí trochu jinou náladu a zklidnění. Taky tleskám tempu a odlišnému přístupu u písně Deadly Business, nebo překvapení v podobě coveru Black Sabbath Buried Alive, závěrečné skladby. Co ale trhalo uši, to byla snaha o epičnost, písně, které byly utahané a chyběl jim spád a ráz, třeba Back to What Matters, nebo ještě horší Until We Bleed Again, kde chorálovité houkání pokazilo celkový dojem. Nejvíce vyčnívá Chasing Demons, ve které hostuje Howard Jones, jež svým melodickým vokálem přinesl pozitivní vibrace a který udělal z průměrné písničky něco zvláštního a neokoukaného.



The Lost Chapters trpí nesouladem písní, kde na jednu stranu musím pochválit snahu o rozmanitost a experimentování, na stranu druhou musím konstatovat, že klasické hardcoreově laděné písně jsou propracovanější a líbivější. Pokud je však vaším preferovaným hudebním stylem hardcore, určitě si album zkuste poslechnout, třeba vás mile překvapí. Pro fanoušky Hatebreed nebo samotného činorodého Jameyho Jasty, je deska samozřejmostí.



The Lost Chapters

Interpret: Jasta

Žánr: hardcore/metalcore

Skladby: 01. This Is Your Life, 02. Parasitic, 03. The Same Flame, 04. Back to What Matters, 05. Until We Bleed Again, 06. Chasing Demons, 07. The Immortal, 08. Deadly Business, 09. Buried Alive

Stopáž: 32:01

Vydavatelství: Stillborn Records

Hodnocení: 75 %



Zdroj foto: internet