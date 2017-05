Kafka Band představili Zámek živě

Hudební seskupení Kafka Band pod vedením Jaroslava Rudiše a zpěváka Jaromíra 99 vystoupilo v úterý 18.4. v brněnském Sono centru, kde představilo svůj prozatím poslední hudební počin Das Schloss – Zámek.

Přiznám se, že jsem neměl tušení, co mě při návštěvě koncertu této kapely čeká. Jelikož jsem cizincem ve světě Kafkových románů, šel jsem do neznáma. Nicméně samotné složení kapely slibovalo kvalitní hudební zážitek (Jaroslav Rudiš, Jaromír 99 a muzikanti z Tata Bojs, Lesní zvěř a Priessnitz). Každopádně jsem si ještě před koncertem přečetl pár článků a recenzí na Kafka Band, abych se dostal do obrazu. Toto vystoupení je jediné, které má Kafka Band letos v České republice. Jinak má za sebou spousty úspěšných koncertů jak v Německu, Rakousku, tak i v Holandsku.



Jakmile se rozezněly první tóny hudební produkce, pochopil jsem, že toto rozhodně není koncert pro každého. Zpočátku jsem se snažil zorientovat, jestli jsem opravdu na koncertě nebo na autorském čtení. Ponurost „zpěvákova“ přednesu v němčině doplněný o promítané černobílé animace na pozadí mě ujistila, že mě čeká trošku jiný zážitek, než jsem očekával. Vzdáleně mi to připomnělo přirovnání hudebního publicistu Jiřího Černého, když popisoval hudbu jedné z kultovních kapel 90. let The Cure… „tuto hudbu byste měli poslouchat zásadně potmě a s oprátkou na krku.“



Pomalu jsem se ponořil do světa Kafkových románů a uvědomoval si velikost jeho díla. Co jsem ovšem pořád postrádal, byla nějaká hudební gradace, větší filmovost hudebního doprovodu. Vybavil jsem si recenzi, kterou jsem četl na album Das Schloss, která hudbu kapely popsala úplně jinak…plnou silných melodií a motivů. Neustále jsem čekal na ony silné motivy, které ovšem nepřicházely. Bylo mi až líto, že tak skvělý materiál, který nám Kafka poskytnul, byl spojen s ne příliš nápaditým a velice strohým hudebním doprovodem. I ona zpívaná hesla postrádala více nápadů a invence. Desetkrát opakovaný nápěv „do chléva, všichni do chléva“ měl být asi vtipným okořeněním jedné ze skladeb, ale vtipu jsem tam postrádal. Nenápadně mi to připomnělo cimrmanovské hudební produkce. Ovšem recese asi neměla být přímo cílem tvůrců hudebního doprovodu.



Abych nebyl pouze kritický. Musím ocenit celkovou dramaturgii koncertu. Průvodní slovo mezi jednotlivými skladbami bylo vždycky vkusné a s přesnou dávkou vtipu, která pokaždé odlehčila atmosféru předchozí skladby a naznačila stručně děj skladby následující. Také příjemný zvuk celé produkce jistě pohladil na nejedné duši a lahodil každému uchu. Dokonale spojil téma a komorní atmosféru celého večera.



Ač můj názor na koncert Kafka Bandu může být odlišný od ostatních a moje pocity hodně smíšené, stojí za to koncert Kafka Bandu navštívit. Ať již jste nebo nejste příznivci Kafkových románů, není od věci rozšířit si obzor v rámci naší hudební scény. Když už vás nezaujme vystoupení kapely, tak obrazy vystavené v předsálí, jejichž obsah pochází z nedávno vydaného komiksu Zámek, který je z dílny Jaromíra 99, určitě stojí za zhlédnutí.