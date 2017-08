Doreen Virtue, Radleigh Valentine: Tarot andělů strážných

Tak prý nejsladší tarotový set na světě! To jsou velká slova, milí autoři! S těmito kartami se podle nich prý budete prý cítit vždy velmi dobře. Tarotový svět vyhlazený do takové sladkosti, že snad nepoznáte strach a bázeň z budoucnosti. Něco na tom je. Když si odmyslíte prvotní andělské téma, tak lze říci, že autoři velmi dobře zapracovali s vyloženě negativně naladěnými tarotovými kartami, nebo přesněji řečeno, s těmi, které budí přirozeně strach. Jejich významy jsou součástí života, ale bolí. Přerody, zlomy, ztráty, podvody, falše… Jenže to všechno má samozřejmě nějaké řešení, nějakou cestu ven. Vše zlé je pro něco dobré. Někdy to platí. Jindy nás to zlé rozloží natolik, že potřebujeme projít skrze to a z toho ven velmi pomalými krůčky.

Můžete se jich ptát na ty nejdelikátnější otázky své duše

I na ty zásadní. I na takové, které s kamarádkou u kafe probírat nemůžete. Nebo můžete právě jen s ní. Možná znáte pocit, kdy ztrácíte pevnou půdu pod nohama, ještě ji tam cítíte, ale už se chvěje a nejste si jisti, jestli je potřeba udělat další krok a svou pozici tak upevnit, nebo udělat krok zpět? At už jde o práci, o vztahy nebo o jiné důležité rozhodnutí. Právě pro takovou chvíli jsou andělé strážní možná těmi pravými, ke kterým se můžete obrátit o pomoc.

Vytáhnout si můžete třeba tuto trojici karet a léčivé poselství: (Pětka myšlenek, Léčitel emocí, Šestka emocí)

I když cesta, po níž jste se vydali, vypadala jako správná, narazili jste na problém. Pokud se teď vydáte jiným směrem, budete mnohem šťastnější. Zásadní změna vám pomůže vrátit se sami k sobě. Vyhýbejte se lidem, který vám berou energii a vnášejí do vašeho života nechtěné drama.

Je načase, abyste následovali své srdce a naplno procítili své emoce. Možná máte tak silnou potřebu pečovat o ostatní, že zapomínáte se starat o sebe. Záblesky intuice vám přinášejí úžasné vhledy. Vy nebo jiná osoba jste laskavý, milující a spolehlivý přítel.

Vzpomínky mohou naplnit srdce mnoha emocemi. Je důležité, abyste na minulost vzpomínali nezaujatě a neviděli ji v lepších, nebo v horších barvách, než jaká byla. Ve vašem životě se mohou nečekaně objevit lidé z minulosti. Všímejte si dětí, včetně svého vnitřního dítěte.

Co si z toho vzít? V první řadě je třeba se zbavit toho, co vás na této cestě svádí někam, kam nechcete. Do negativních emocí, mimo vaše srdce a mimo vaše pravé směřování. Zdá se tedy, že třesoucí se půda pod nohama je spíše důsledkem nepevného postoje než vnějších okolností, případně nepřejících nebo situaci negativně ovlivňujících lidí. Poslední karta radí v této souvislosti čerpat zkušenosti, vyčištěné od přehnaných dobrých i zlých emocí, z minulosti.

Sladký tarot pro pěkné rozmluvy s duší

Udělala jsem tímto tarotem spoustu výkladů a reakce na něj jsou různé: Někomu stále připadá moc jemný. Ano, to může být v případě, že potřebujete rázněji dojít ke kořenům svých problémů, nebojíte se toho, že dostanete přes prsty. Tohle jsou karty více pro pohlazení vystrašených duší, které potřebují přístup „hlavně na mě nekřičte prosím“… Ano ano, klasický tarot si někdy nebere servítky, ale tady čekejte růžový kopec cukrové vaty. Je fajn, ale i po takovém výkladu se zamyslete hlouběji nad tím, že to, co se tu radí, nezařídí andělé strážní, ale to velmi často budete muset vzít do rukou vy sami a pořádně na tom zapracovat.

Svá velká procenta dostává tento tarotový set především za zajímavost zpracování, kdy se z karet doslova stávají ozdoby domáckého interiéru!

O kartách Tarot Andělů strážných: Po vydání Andělských tarotových karet, které sklidily obrovský úspěch, zjistila Doreen Virtue, že se i nadále mnoho lidí tarotu bojí. Proto společně s Radleighem Valentinem vytvořila tento tarotový komplet pro vysoce citlivé vykladače, kteří touží po přesných a detailních odpovědích tarotu v doprovodu jemných slov a obrazů. Výsledkem je 78 nejsladších tarotových karet na světě, které vám nabízejí bezpečný a spolehlivý způsob, jak získávat jasná, srozumitelná a konejšivá poselství pro sebe a své blízké.

Název: Tarot andělů strážných (Guardian Angels Tarot Cards)

Autor: Doreen Virtue, Radleigh Valentine

Překladatelka: Jitka Ondryášová

Žánr: karty, tarot

Nakladatelství: Synergie Publishing

Rok vydání: 2017

Počet stran: 110 stran, 78 karet

Hodnocení: 99 %