V říjnu vydalo nakladatelství Bookmedia první román britské autorky Lindy Greenové v naší zemi, Před pikolou za pikolou. Připravte se na dokonale psychologicky vykreslený román o ztraceném dítěti, ze kterého vám bude tuhnout krev v žilách!

Linda Greenová (* 1970) je anglická spisovatelka, která má na kontě šest románů a pracuje i jako novinářka. Před pikolou za pikolou je první kniha autorky vydaná v České republice a vyšla jak v knižní, tak v audio verzi. Nejdříve vyšla jako e-kniha, která se udržela na žebříčku Amazonu celých šest měsíců. Potom získala svou fyzickou podobu a stala se mezinárodním hitem. O tom svědčí i fakt, že se jí prodalo více než 450 000 výtisků.

Základní premisa knihy nemůže být jednodušší – čtyřletá Ella se matce při hře na schovávanou ztratí v parku a rozbíhá se po ní palčivé pátrání. Anotace knihy však naprosto nedokáže popsat to, jak si autorka vyhrála s pocity a jak obratně pracuje, až manipuluje s lidskou psychikou. Dokáže čtenáře vtáhnout do děje takovým způsobem, který je mu až nepříjemný.

Kapitoly jsou vždy psány z pohledu různých postav, ale celkově to do sebe zapadá a vůbec to nepůsobí chaoticky. Sedím na trávě a snažím se přijít na něco zjevného, co mě zatím nenapadlo. Na důvod, proč by s někým odešla, na vysvětlení toho, že zmizela, a přitom nikdo – a speciálně já – nic neviděl ani neslyšel. Napadá mě jen ten balonek. Jestli si ho všimla a vyběhla za ním. Jestli se na mě zlobí, protože jsem ho pustila, natolik, že se někde schovává. Pořád si nemyslím, že by udělala něco takového. Taky ale vím, že když vyloučím tuhle možnost, zůstane mi jediné hrozné, strašidelné vysvětlení. (str. 65)

Jedním z důvodů, proč je román tak dobrý a zároveň tak děsivý je fakt, že nabízí pohledy na obě strany – jak do rodiny unesené holčičky, tak ženy, která ji unesla. Rozhodně to není jednoduché a často ani příjemné čtení, autorka se vyznamenala a velmi obratně sepsala a promyslela jak zápletku, tak hlavně niterné pocity hlavních postav.

Pokud hledáte kvalitní psychologický thriller s tíživou atmosférou, ze které mrazí, vsaďte na Před pikolou za pikolou. Rozhodně doporučuji – i když to díky genialitě autorky a jejím hrám s myslí není nic pro slabší povahy.

Název: Před pikolou za pikolou

Autor: Linda Greenová

Žánr: psychologický román

Nakladatelství: Bookmedia

Rok vydání: 2017, pevná

Počet stran: 304

Hodnocení: 95 %