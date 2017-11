Nakladatelství HOST nedávno uvedlo na trh knihu Jade Changové s názvem Wangovi vs. svět. Tato autorčina prvotina byla zařazena do výběrů New York Times Editor's Choice a Amazon's Best Books of 2016. Podle The New York Times Book Review (jak je uvedeno na přebalu) jsou Wangovi vs. svět „příběhem o asijsko-americké identitě, stejně jako velkým rodinným dobrodružstvím, které autorka dokázala vtěsnat do jednoho road tripu. Výsledkem je bláznivá a vtipná kniha, v níž se střídají pohledy členů posádky ojetého kombíku podle toho, kde Wangovi zrovna cestou zastaví.“ Je tomu ale opravdu tak?

Budu-li upřímná, tak s tímto tvrzením nemohu úplně souhlasit. Připouštím (s přimhouřením oka), že se jedná o příběh asijsko-americké identity a ano, v knize se střídají pohledy členů rodiny Wangových. O „road tripu“ bych už ale asi nehovořila, alespoň ne jako o klíčové součásti dějové linie. Druhým (a zároveň důležitějším) sporným bodem by pak bylo konstatování, že jde o „bláznivou a vtipnou knihu“. Ne, že by se v románu nevyskytlo pár lehce úsměvných momentů, ale označit kvůli nim příběh za „humorný“ (v originále „hilarous“) pokládám za zbytečně zavádějící. Podobná adjektiva totiž ve čtenáři vytvářejí určitá očekávání a riziko zklamání je pak, bohužel, o to větší.

Pomalu se tedy dostávám k tomu, o čem tento příběh skutečně je. Předně bych poznamenala, že kniha Wangovi vs. svět stojí na postavách, nikoli na zápletce - od chvíle, kdy otec rodiny (Charles Wang) zkrachuje, se už vlastně nic moc nestane. A právě proto bude čtenářovo nadšení záviset především na tom, jaký vztah zaujme k hlavním hrdinům. Pravdou je, že já osobně jsem si žádného z Wangových zamilovat nedokázala – jakoby jen procházeli kolem, nic víc. Domnívám se, že tento můj nezúčastněný postoj neplyne přímo z podstaty povah jednotlivých hrdinů, ale nejsem si jistá, zda dokážu jeho skutečnou příčinu pojmenovat. Ať už je to jakkoli, drobný nástin charakterů Wangových bychom vynechat neměli. Čili - rodina čítá pět členů, jimiž jsou Charles (zkrachovalý podnikatel), jeho žena Barbra (zlatokopka) a děti Grace (bloggerka / puberťačka), Saina (umělkyně) a Andrew (student / komik). Každý z nich si prochází určitým životním obdobím - postavy řeší vztahy, kariéru, minulost a v neposlední řadě samozřejmě důsledky krachu, s nímž jsou konfrontovány.

Co musím nicméně pochválit, je jazyk. Zaprvé jde o velmi kultivovaný překlad a zadruhé musím ocenit, jakým způsobem Jade Changová do textu zakomponovala čínštinu. Ta totiž příběhu propůjčuje asijský kolorit a podle mého názoru je to jednoduše půvabné: „Gracie. Pu jao caj šuo le, ano? Řekneme si to pak.“ (str. 75)

Závěrem bych řekla, že kniha Wangovi vs. svět je literárním dílem na úrovni, jehož téma je samo o sobě přidanou hodnotou. Finální zpracování sice není ani zdaleka tak „bláznivé a vtipné“, jak píšou v New York Times, ale nemyslím si, že by nemělo něco do sebe. A když o tom tak přemýšlím, pravdivější obraz o obsahu knihy vlastně nabízí obálka - decentní, s čínskými motivy a lesklými zlatými prvky. Chcete tedy vědět, zda vás příběh této asijské rodiny pohltí, či nikoli…? To bohužel zjistíte jedině tak, že se pustíte do čtení. V tomto směru je zkrátka tenhle kousek tak trochu Schrödingerovou kočkou mezi knihami.

Wangovi vs. svět / The Wangs vs. the World

Autor: Jade Changová

Z originálu přeložila: Gisela Kubrichtová

Obálka a grafická úprava Pergamen

Žánr: Beletrie

Nakladatelství: HOST

Rok vydání: 2017

Počet stran: 408

ISBN: 978-80-7577-168-1