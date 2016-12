Jaiya: V poutech rozkoše

Až někdy půjdete kolem rozmarného erotického obchodu, nemusíte myslet jenom na desítky odstínů šedé, ale třeba i na Jaiyu. A to doporučuju mnohem víc. Pan Grey byl slabý odvar, či spíše, chvílemi amatér a chvílemi profesionál. Zatímco u „šedé“ se budete chvílemi červenat, tady u této knihy, která je spíše encyklopedií, návodem, příručkou, a především hlubokou psychologií lidské sexuální duše se červenat ani nestihnete. Popravdě, nečetla jsem na toto téma ještě vkusnější pojednání.

Doslova spoutá. Rozhodně je to kniha, která vám zůstane hluboko vrytá. Změnila mi některé mýty a předsudky. Opravdu jsem netušila, že toto není jen perverzní styl filmů pro dospělé nebo něco spojené s násilím (ač tato forma také existuje, ale je dalece za pojetím této knihy), ale vkusné, morální a oboustranné bdsm je dokonce životním stylem, který se prolíná i do všedních dnů! Kdy nad partnerem musíte přemýšlet ve zcela jiných rovinách, než je tomu u běžných vztahů.A především, jisté prvky dominance a submisivity v sobě máme každý. Promítá se i to běžné sexuality. Že lze katarzí řešit i sexuální problémy… Jsou tu věci, nad kterými se hluboce zamyslíte. Chtě nechtě musíte na konci knihy uznat, že autorka je mistryně svého oboru. Vzrušujícím způsobem popisuje spojení bolesti, napětí a extáze. Dovede vás za hranice sexuálních představ, stále však do hranic přirozených lidskosti. Vlastně to je skvělá kniha pro vyznavače tohoto stylu, je to skvělá kniha i pro toho, kdo to chce jenom zkusit. A také pro každého, koho čistě jen zajímá hloubka lidské psychiky vedená tímto temnějším směrem. Protože TOTO má v sobě každý a překvapivě se všechno vyloupne v jediný pocit – soulad s partnerem.Vše prokládá příběhy z praxe, ze svého života a dává tak nahlédnout do své duše. Mimořádně vzrušující pro mužskou polovinu čtenářů, řekla bych. Pro dámy pak inspirativní a tady se možná trošku zardíte nad představou, že třeba zrovna tohle vám někdy může probíhat hlavou.A vše má svou logiku, která se učí už v psychologii…„U některých lidí se někdy bolest rovná rozkoši. Občas to má kořeny v minulosti, jindy ne. Někdy člověk překročí hranice snesitelnosti svých fyzických vjemů, někdy ne. Některým lidem způsobuje rozkoš to, že působí bolest druhým. Dalším zase působí rozkoš bolest jako taková. Proč?Existují psychické i fyziologické důvody, proč bolest dokáže působit rozkoš. Spouštěčem může být emoce nebo fyzický vjem. Svou nezaměnitelnou roli zde hrají i endorfiny. Někteří lidé tvrdí, že masochisté (tedy ti, kteří mají rádi, když jim druhý působí bolest) mají v mozku více receptorů pro rozkoš než pro bolest. Nicméně u většiny lidí uvolnění endorfinů pomáhá utlumit vnímání bolesti. Zažívají příval hormonu štěstí zvaného dopamin a následnou euforii. Endorfiny (a opiáty zvané encefaliny) jsou jakási přírodní analgetika, protože se složením podobají morfinu. Právě ony mají na svědomí opojení běžce, přirozený nebo orgasmický porod, případně mírnění bolesti po vážném zranění. Jakmile se dostane do hry dopamin a chemikálie lásky oxytocin, vznášíte se na vlnách úchvatného opojení. Sadistovi (člověku, který rád působí bolest jiným) přináší rozkoš jiný koktejl hormonů štěstí – mezi jinými oxytocinu, adrenalinu a dopaminu.“Zážitek nadvlády a moci v nějaké byť jen náznakové podobě v intimních vztahových chvílích zná snad každý, je na něm v podstatě celé erotično vystavěno. Nechat nad sebou chvíli vládnout právě Jaiy je zážitek vskutku ZAJÍMAVÝ.A pro každého jiný, protože každému to z temné stránky jeho duše vytáhne něco jiného.



O autorce:

JAIYA je americká sexuoložka, autorka knih Red Hot Touch a Blow Each Other Away a zakladatelka společnosti New World Sex Education, které cílem je pomocí otevřené sexuální osvěty pomáhat lidem rozvinout sexuální život, po kterém touží.

Svůj profesní život zasvětila studiu lidské sexuality a nebojí se s klienty i čtenáři podělit o vlastní zkušenosti. Jako hlavní problém vidí nedostatečnou a nekvalitní výchovu v oblasti sexuality. Věří, že sex není jen něco, co lidé „dělají“, ale naopak je tím základním, co nás činí lidmi. Pomáhá ženám, mužům i párům poznat tajemství sexuality a díky tomu prožít hlubší propojení a nespoutanou sexuální extázi. www.mistressjaiya.com



Autorka: Jaiya

Název: V poutech rozkoše (Jedinečný průvodce světem bdsm, perverze a intenzivních sexuálních prožitků)

Originál: Cuffed, Tied, and Satisfied

Přeložila: Marie Frydrychová

Ilustrace: Stasia Burrington

Rok vydání: 2016

Vydalo: Nakladatelství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com

ISBN: 978-80-7370-332-5