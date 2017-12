Přiznám se, že po knize Temnými hvozdy jsem původně sáhla spíše ze zvědavosti. O to více jsem byla překvapena, jak mimořádně kvalitní kousek se mi dostal do rukou. A přestože se za normálních okolností hororovému žánru spíše vyhýbám, v případě tohoto komiksového unikátu rozhodně nebudu šetřit superlativy. Vstupme tedy společně do nitra Temných hvozdů, abychom zjistili, co ukrývají…

Obecně vzato se jedná o soubor pěti hororových příběhů kanadské komiksové autorky Emily Carrollové (*1983). Jejich leitmotivem jsou, jak asi tušíte, hvozdy (což je lehce archaické označení pro hluboké, rozsáhlé lesy) a povaha těchto příběhů lehce připomíná Erbenovu Kytici. Jsou temné, nadpřirozené, místy naturalisticky nechutné a především - to bych podtrhla – tajemné. Některé souvislosti zůstávají nevyřčeny a vy musíte na základě náznaků sami odhalit pravdu. Někdy máte odpověď okamžitě, jindy musíte chvíli popřemýšlet. A právě to vás v příbězích pozdrží déle, než byste možná čekali.

Mně osobně na nějakou dobu uvíznul v hlavě závěr. Ten byl pojat jako velmi krátká variace na Červenou karkulku, takže šlo vlastně o šestý z pěti příběhů. Červenou karkulku zná snad každý od chvíle, kdy se naučí rozumět souvislé řeči. A slýchá ji zas a znovu – je to základní součást lidové slovesnosti. Nicméně musím říct, že autorčino uchopení tématu je nejen originální a filozofické, ale vlastně i tak trochu děsivé…

Další předností Temných hvozdů je zcela dokonalé výtvarné zpracování. Na první pohled mě zaujaly důmyslné, poctivé kresby a naprosto úžasná práce s barvou. Přestože se jedná o temný žánr, autorka zdaleka nepoužívá pouze temné odstíny. Pravdou je, že černá převažuje – to musí. Ale z té černé se sem tam vynoří světlá pasáž v pastelových tónech nebo třeba sytý odstín modré, která ve výsledku působí stejně strašidelným dojem jako odstíny šedi, ne-li strašidelnějším. Přístup E. Carrollové vás zkrátka přesvědčí o tom, že i kresba může být nositelkou významu, když se s ní umí pracovat. Že i štětec může být dobrým spisovatelem.

A protože nakladatelství Comics Centrum nešetřilo ani na materiálu (ostrý tisk, dokonalé barvy, kvalitní papír a super pevná vazba), měla jsem nakonec pocit, jako bych držela malé knižní umělecké dílo. A i když jsem v něm na pár místech narazila na krev nebo vnitřnosti, troufám si tvrdit, že podstatou této knihy zůstává tajemno. Hádanka. Napětí. Je to zkrátka nádherný a propracovaný sběratelský kousek. Temná ozdoba knihovny.

Temnými hvozdy / Through the Woods

Autorka: Emily Carrollová

Z originálu přeložila: Alexandra Niklíčková

Žánr: komiks / horor

Nakladatelství: Comics Centrum

Rok vydání: 2017

Počet stran: 208

ISBN: 978-80-88152-34-7