Budou Čáry života nejlepší Young Adult knihou tohoto roku?

Když se má objevit novinka od autorky populární knihy či série, vždy ji provází velké očekávání a zároveň i obavy. Dokáže se vyrovnat své předchůdkyni? Čarám života od autorky Veroniky Roth se to rozhodně povedlo.

Předně si ovšem musíte uvědomit, že v příběhu nenajdete žádnou Tris ani Čtyřku. Ti už jsou dávno zapomenuti. No dobře, budeme na ně vždy vzpomínat v dobrém. Tentokrát se ovšem hlavními postavami stávají Akos a Cyra.

Příběh se odehrává v daleké galaxii, kde je celkem 9 planet. Každá z nich má své orákulum (dokonce tři), která dokážou nahlížet do budoucnosti ostatních. Jen někteří lidé ovšem mají svůj předem stanovený osud. Jedněmi z nich jsou právě naši dva hlavní hrdinové.

Akos pochází z národa Thuevhe. Jeho matka je orákulum a otec farmář. Žijí si svůj spokojený život, než jsou jednoho dne napadeni znepřátelenými Šotety. Otec zemře a Akos i jeho bratr jsou uneseni. Právě jmenovaný má totiž ve svém osudu, že zemře ve službách svých největších nepřátel.

Cyra je sestrou panovníka Šotetů, který vládne svou diktátorskou mocí nad tímto nemilosrdným národem. Jeho největším zastrašovadlem je právě dívka, která má schopnost působit bolest pouhým dotykem. Bohužel díky tomu i ona nesnesitelně trpí.

Tolik k základním faktům o dvou hlavních postavách. Rozhodně se ovšem o těchto postavách dozvíte daleko více. Právě popisy a ztvárnění jednotlivých charakterů jsou totiž největším kladem této knihy. V knize jich budete mít možnost poznat poměrně dost. V jednotlivých kapitolách se střídají vyprávění Cyry a Akose, takže sledujete děj prostřednictvím dvou rozdílných pohledů. Dívka je nemilosrdnou a zdánlivě krutou stvůrou, která má ovšem ve své duši i místo na milosrdenství či lásku. Chlapec je sice zdánlivě obyčejným, skromným a nenápadným smrtelníkem, ale nakonec v sobě najde i zlobu, nenávist a násilí. Postupně tedy můžete sledovat jejich proměny a vytváření konečných osudů. Vzdáleně může být příběh motivován Romeem a Julií (dva lidé opačného pohlaví a znepřátelených rodin se do sebe zamilují), ale tím se nenechte nijak splést. Shakespearovi by z něj zřejmě zšedivěli vlasy a měl by ještě dlouho noční můry.

Prostředí je ryze v žánru sci-fi. Vzdálené civilizace, vesmírné mise či meziplanetární bitvy. Ovšem celý příběh je samozřejmě více laděný do Young Adult. Fanoušci předchozí série autorky Divergence by podle mého názoru měli být nadšení. Celý svět i děj je postaven na podobných základech, přestože je zároveň i zcela odlišný. Rukopis Rothové je prostě patrný a určitě ho velice brzy rozpoznáte.

Začátek knihy může být pro někoho obtížnější. Dostanete přísun nových názvů a musíte si pospojovat jednotlivé okolnosti. Něco možná pochopíte časem, něco možná nikdy. Ale postupně se začne rozvíjet opravdu chytlavá zápletka, která vás donutí číst až do samého konce. Hlavní nadpřirozenou vložkou jsou abnormální schopnosti všech obyvatelů tohoto světa. O té Cyřině jsme si již pověděli. Jiní vůbec necítí bolest nebo dokážou nadání jiných potlačit.

Stejně jako u předchůdce se můžete těšit na milostné vzplanutí hlavních postav. Ani tentokrát to nebudou mí jednoduché, protože budou muset ujít hodně dlouhou cestu a zapomenout na mnohá příkoří. Přestože tedy romantika má v příběhu své pevné místo, určitě se netěšte na nějakou červenou knihovnu. Byla totiž do děje vpravena naprosto nenásilně a hraje spíše vedlejší roli za hlavními událostmi.

Samotný závěr samozřejmě slibuje grandiózní finále, které ovšem zůstane z velké části otevřené. Opět se tedy dočkáte momentu, kdy na konci knihy budete i trochu zklamáni z nedostatku informací. Holt si budeme muset ještě chvíli počkat.

Čáry života měly i díky velké kampani a pověsti autorky v podstatě jistotu, že se bude jednat o úspěšnou knihu. Vlastně bych se velice divil, kdyby se tomu tak nestalo. Naštěstí i kvalita příběhu se v ničem nezapře s populární Divergencí, takže mohu novou sérii jen doporučit. Začátek roku přinesl hned několik zajímavých novinek v rámci literárního stylu young adult, ale právě tuto budou ty ostatní jen velice těžko překonávat.

Na závěr si ještě vychutnejte velice speciální book trailer, který v České republice rozhodně nemá obdoby. Jedná se totiž o píseň oblíbeného zpěváka Pavla Callty, kde hraji Čáry života hlavní roli.

https://www.youtube.com/watch?v=aO4djraUhX8





Název knihy: Čáry života / Carve The Mark

Autor: Veronica Rothová

Překlad: Tomáš Bíla

Nakladatelství: CooBoo (Albatros media)

Rok vydání: 2017

Počet stran: 424

Vazba knihy: Vázaná

ISBN: 978-80-7544-267-3

Hodnocení: 95 %