Vydejte se po stopách Edwarda Snowdena

Nakladatelství CPress vydalo knižní předlohu k filmu Snowden s názvem Akta Snowden a podtitulem Úplný příběh nejhledanějšího muže světa.

Knihu Akta Snowden má na svědomí žurnalista a oceněný zahraniční korespondent pro Guardian Luke Harding. Zaměřuje se na literaturu faktu a napsal 5 knih podobného ražení: Mafia State: How One Reporter Became an Enemy of the Enemy of the Brutal New Russia, WikiLeaks: Inside Julinn Assange´s War on Secrecy, The Liar: The Fall of Jonathan Aitkem a Very Expensive Poison: The Definitive Story of the Murder of Litvinenko and Russia ´s War with he West. Kvůli poslední knize byl vyhoštěn z Ruska a podle knih o Snowdenovi a WikiLeaks vznikly také filmy.

Kniha Akta Snowden nabízí kromě prologu a epilogu 10 kapitol, které čtenáře seznamují s osobou Edwarda Snowdena, informátora a člověka toužícího odhalit pravdu. Nejvýstižněji na mě působilo jeho vyjádření o tom, co ho vedlo k tomu stát se informátorem: „Vidíte věci, které jsou znepokojující. Když pak vidíte celý obrázek, pochopíte, že některé z těchto věcí jsou nezákonné. Začalo ve mně růst uvědomění bezpráví. Neprobíhalo to tak, že bych se jednoho rána probudil [a rozhodl se to udělat]. Byl to dlouhotrvající proces.“ Snowden svými činy prokazoval, že má rád svou vlast, ale záleží mu na dodržování Ústavy a dalších zákonů. Ačkoliv je celé dílo o Snowdenovi, pořád jsem měla dojem, že mi něco chybí, že o něm chci vědět více, ale to byl zřejmě osobní dojem.

Akta Snowden představují poměrně náročné čtení plné různých zkratek a vysvětlování, kdy není vhodné vynechat ani odstavec, abyste se neztratili. Navíc jsem měla problém s tím, že mnohdy si člověk věci těžko představí, obzvlášť když se jedná o americké prostředí a věci nám ne úplně známé. Jindy je vše jasné a nezbývá než jen nevěřícně kroutit hlavou a lapat po dechu…

Přibližně od půlky je kniha opravdu napínavá, vše se přiostřuje a vyprávění nabývá na síle. Jedná se o realitu, ne fikci bylo moc zajímavé sledovat, jak v dnešní době pracují novinářské redakce a jaký to vše může mít dopad.

Pokud se chcete dozvědět více o Edwardu Snowdenovi, nebo je vám blízké téma Velkého bratra, určitě si Akta Snowden přečtěte.

Akta Snowden

Autor: Luke Harding

Žánr: military

Nakladatelství: CPress

Rok vydání: 2017

Počet stran: 320

Hodnocení: 70 %