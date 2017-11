J.K.Rowlingová: Harry Petter a Kámen mudrců

Harry Potter není žádnou novinkou, přesto však dokáže i po více než dvaceti letech stále získávat nové čtenáře a nepřestává fascinovat stálé fanoušky. Právě k příležitosti dvacetiletého výročí od vydání první knihy ve Velké Británii, vydává nakladatelství Albatros celou knižní sérii J. K. Rowlingové.

Na první pohled precizně zpracovaná obálka s ilustracemi Jonnyho Duddleho, které budou sérii provázet až do posledního dílu, ukrývá magický příběh o chlapci, který zůstal naživu. Harry je jedenáctiletý chlapec, který žije u strýčka, tety a stejně starého bratrance Dudleyho – jediných příbuzných, kteří ovšem o jeho společnost zdaleka nestojí a dávají mu to každodenně najevo. Později toho léta, kdy Harry oslaví narozeniny, se má všechno změnit. Dostane totiž dopis informující ho o přijetí na Školu čar a kouzel v Bradavicích, kam, jak se později dozvídá, chodili i jeho rodiče. Zjišťuje, že je nejznámější osobou ve světě kouzel a nalézá i své vůbec první skutečné přátele. Ale více o Bradavicích, oblíbeném famfrpálu, nenáviděném profesoru Snapeovi i Voldemortovi už prozrazovat nebudu, to nechám na každém čtenáři.

Knihy o Harrym Potterovi jsou mojí srdeční záležitostí, proto jsem si nemohla nechat ujít ani novou sérii. Věřím, že tímto krokem nakladatelství Albatros pomohlo získat další čtenáře a zaryté fanoušky. V příběhu je ukryta celá řada motivů ze života samotné autorky J. K. Rowlingové, které pozorný čtenář alespoň částečně může odhalit a nebo si nechat trochu napovědět, a potom si knihu vychutnat z trochu jiného úhlu.

Název: Harry Potter a Kámen mudrců

Autor: J. K. Rowlingová

Rok vydání: 2017 (anglický originál v roce 2017)

Počet stran: 334

Nakladatelství: Albatros Media a. s.

Překlad: Vladimír Medek

Odpovědný redaktor: Petr Eliáš

Technická redaktorka: Petra Mejstříková