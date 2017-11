Co se skrývá pod povrchem aneb skvost nakladatelství HOST

Tvůrci bestselleru Mapy Aleksandra a Daniel Mizielińští přicházejí s další unikátní ilustrovanou knihou. Myšlenka, na níž se rozhodli stavět tentokrát, je dosti originální a vynalézavá - odkrýt, co se děje pod povrchem. Ale pozor! Nejedná se o metaforu. V tomto případě se skutečně ocitáte buď „pod zemí“ nebo „pod vodou“ (záleží na tom, ze které strany začnete listovat), abyste se nakonec „prokopali“ k samotnému zemskému jádru.

Předně musím pochválit grafickou stránku této velkoformátové publikace. Ilustrace v ní jsou poctivé, promyšlené, vizuálně lahodící a přesto čímsi osobité. Každá dvoustránka navíc zaujme jiným způsobem – jednou se objevíte uvnitř detailně rozkresleného mraveniště a po druhé na vás vykoukne obří oko plejtváka obrovského v doživotní velikosti.

Vedle invenčního pojetí a vysoce vyvedeného vzhledu bych ráda upozornila na další přednost: kniha je generačně mnohovrstevná. Tady bych se ráda pozastavila. Myslím si totiž, že nejkvalitnější knihy pro děti mají jednoho společného jmenovatele, jímž je lehký přesah do světa dospělých. Vezměme si třeba Malého Mikuláše, texty písní pro děti z pera Zdeňka Svěráka nebo třeba večerníček Mach a Šebestová. Všechny tyto „kousky“ (a mnoho dalších) jsou nenápadně prošpikované „dospěláckým“ humorem a v důsledku se stávají společnou zábavou pro obě generace. Těší mě, že kniha Pod zemí, pod vodou je rovněž počinem, který se touto vlastností může pyšnit, třebaže se onen přesah nachází v rovině poznání.

A jak to vypadá v praxi? Zatímco si malé dítě prohlíží gigantického zeleného dinosaura a jeho starší sourozenec s vámi debatuje o životě v druhohorách, vás třeba zaujme, proč jsou vědci schopni dokázat, že měl sinosauropteryx červenobílé peří. Já osobně jsem asi nejvíce žasla nad některými druhy hlubinných ryb – třeba taková hrotoústka indopacifická - její fotografii jsem se ze zvědavosti dokonce pokusila najít na Googlu a přiznám se, že se mi to podařilo až na druhý pokus (pod latinským ekvivalentem).

Jak asi tušíte, pomalu se blíží čas Vánoc. Hledáte vhodný dárek pro dítě, které je navíc zvídavé? V tom případě by mohla být skvělou volbou právě kniha autorů Aleksandry a Daniela Mizielińských. No uznejte sami, co může být lepšího než Pod zemí, pod vodou pod stromečkem?

Pod zemí, pod vodou / Pod ziemią, pod wodą

Autoři textu a ilustrací: Aleksandra a Daniel Mizielińští

Z originálu přeložil: Michael Alexa

Žánr: naučná dětská literatura

Nakladatelství: HOST

Rok vydání: 2017

Počet stran: 112

ISBN: 978-80-7577-114-8