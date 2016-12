Ziegler: Thothův tarot, Zrcadlo duše aneb dědictví pana Crowleyho

Aleister Crowley a jeho tarotová sada patří ke klasice, která snad nebude nikdy překonána. Ještě více nepřekonatelná, zaplaťpánbůh, je ovšem pověst samotného autora. Tak toho byste si v dnešní době zopakovat nechtěli, věřte mi. I proto možná zůstává jeho pojetí tarotových karet stále tak záhadné, neustále přepracovávané a neustále ponoukající nové a nové autory se do jeho karet dívat svým pohledem. Tentokrát se tohoto úkol ujal Gerd B. Ziegler, který je vystudovaný psycholog, politolog, má divadelní vzdělání a zabývá se i religionistikou. Úhlů pohledu má tedy dost. Porovnávala jsem jeho knížečku s knihou Arrien Angeles, jejíž zelená publikace doprovázela tento tarot v naší zemi po dlouhé roky. Gerd B. Ziegler zachoval i její pojetí a vlastně z něj vycházel. Jen tu a tam čas od času rozvinul nějakou vlastní myšlenku nebo symboliku karet upravil víc do dnešní doby.

Obrazy tarotu zobrazují duševní stavy. Ten Crowleyho vyniká tím, že některé karty jdou do extrémů, že výjimečně dobře uměl popsat i špatné úhly poměrně pozitivních karet – zejména dobře se vyžívá v tom, když je příliš mnoho toho příliš dobrého. Obecně snad ani nenajdete tyto karty jak prvoplánově špatné, ale tento tarot se s tím nepáře. Šup, a je to tam. To, co zrovna ne tak rádi chcete slyšet ve chvíli, kdy se chcete utápět trošku ve svém štěstí. Rázem jako první je na jeho kartách „Pozor, riziko utopení“. A toto riziko vám tam pak pěkně popíše. Skoro by jeden řekl, že to vezme radost. Je to jeden z těch tarotů, které si buď zamilujete, nebo na něj nemůžete ani sáhnout.Pro příklad a ukázku jsem našla kartu, která do nového roku je jako dělaná. Sedmička holí. V klasických sadách karta obrany před něčím, karta sebeprosazení.„Mužská, válečná síla Marsu má ve spojení s odvahou Lva neuvěřitelnou sílu a účinnost. Boj bude veden neohroženě. Fialová barva v pozadí je barvou válečníka, který se bez váhání pouští do boje a kterého uspokojí pouze jednoznačné vítězství.Šest holí v pozadí nese tibetské symboly síly (srovnej s Šestkou holí). Společně slouží centrální silné holi, jejich energie jsou sjednoceny a namířeny k cíli.Sedmička holí představuje zintenzivnění stavů vyjádřených na dvou předchozích kartách. Odvaha zde vyjádřená pochází z vlastních životních zkušeností. Byla získána díky schopnosti učit se z minulých zkušeností. Jestliže tyto lekce aplikujete, dokážete podstupovat větší rizika s vědomějším přístupem. Kompromisy nepřicházejí v úvahu, byly by popřením vaší vlastní vnitřní skutečnosti. Je na čase abyste se postavili za své a zůstali bezpodmínečně věrni svým energiím.Odkaz: Věrnost sobě znamená postavit se za svou vlastní pravdu i tváří v tvář nezměrnému odporu. Důvěřuj své síle. V současné situaci se musíš za každou cenu prosadit.“Co se musí autorovi nechat, skvěle nechává linii spojující významy jednotlivých karet. To je inspirující a dává to i laikovi šanci pochopit, o jaké duševní stavy jde, případně jak se k nim lidská psychika dobere. A čím vícekrát tuto knížku přečtete, tím lépe se vám všechno spojí do souvislostí. Nastavil opravdu touto knihou zrcadlo duše.Snad za to může právě kontroverznost samotného Aleistera Crowleyho, byť se s tím vším popasoval Gerd B. Ziegler opravdu na výbornou, nelze si občas nevšimnout toho tajemného, až bestiálního, co v těchto kartách je. Pana Crowleyho byste totiž doma opravdu nechtěli.Aleister Crowley sám sebe nazýval Bestií 666, byl všechno – od egoisty, po sexuálního devianta, pedofila, hříšník a vůbec za žádnou z těch svých životních rolí se nestyděl. Na druhou stranu byl také zcela jistě geniální, vystudoval řadu oborů, oplýval prozíravou ingteligencí a jakmile se jeho zájmy vnořily i do magie, bylo postaráno o opravdu neuvěřitelné věci. Crowleyho tarot je jen jednou z nich, napsal na tato témata i řadu pozoruhodných knih, které si snad se Satanskou biblí nemohou nic vyčítat, a knihu o svém vlastním dětství nazval „Světová katastrofa“ (The World Tragedy). Odvrhl se od zbytku své rodiny a své matky a začala se jeho zcela jiná kapitola života. Dětství neměl idylické, nejvíce ho asi drtila posedlá víra jeho rodičů. Po smrti otce se pak odvrhl od matky a zbytku rodiny a dal se svou svéráznou cestou. Zemřel v 72 letech a jeho odkaz, zkazky, pověsti i mýty o něm žijí dodnes. Nedávno byl příběh o něm i zfilmován (není k dispozici zatím v českém znění).



O autorovi knihy:

Nové vydání Crowleyho tarotu doprovodil slovem psycholog Gerd B. Ziegler, takže se navíc v přiložené knížečce dozvíte něco o tom, jak právě on se dívá na symboliku na kartě. Velmi podnětné pro porozumění a musím říci, že to pro mne bylo pochopitelnější než tradiční původní knihy.

Gerd B. Ziegler vystudoval psychologii, politologii, divadelní výchovu a religionistiku. Již od mládí se zabýval nejrůznějšími způsoby sebepoznání. Tarot používá jako bránu do hlubin vědomí. Jeho knih jsou živým úvodem do světa tarotu, přibližují čtenářům možnosti využití tohoto podivuhodného prostředku k poznávání sebe i druhých…

V této knize se dozvíte, jak používat, vykládat a hlouběji pochopit Thothův tarot Aleistera Crowleyho. Pomůže vám při práci s kartami, jako průvodce na vašich vnitřních cestách, jako ukazatel východiska z „neřešitelných“ situací nebo při obtížném rozhodování.



Autor: Gerd Ziegler

Ilustrace: Frieda Harris

Vydání: páté

Překladatel: Alena Pávková

ISBN 978-80-7370-453-7

Vydala: Synergie Publishing SE, 2016, www.synergiepublishing.com