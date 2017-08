Valerian (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevingne) jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na starost udržovat pořádek v lidských vesmírních teritoriích. Valerian má se svou kolegzní víc než jen profesionální záměry a neustále jí dává milostní návrhy. Konzervativně založená Laureline, která ví, jakou povest Valerian má, co se žen týká, však jeho návrhy odmítá.

Na rozkaz velitele (Clive Owen) se Valerian a Laureline vydávají na společnou misi do velkého mezigalaktického města Alfa. Alfu obývají tisíce tvorů ze všech koutů galaxie. Spojili své dovednosti, technologie a zdroje pro společné dobro, no, jak už to bývá, ne každý má stejné cíle. Uprostřed Alfy se objeví radioaktivní zóna a neustále se zvětšuje. Kdo stojí za jejím vznikem? A může mít něco společné s planetou, která byla před mnoha lety zničena a n které udájně existovaly jen přimitivní formy života?



Film má vše, co co od podobních snímků divák očekává – akci, zradu, napětí, humor, hezkou hlavní hrdinku i milostný příběh. Vizuální stránka je úchvatná a propracovaná do nejmenšího detailu. Dalším kladem filmu je Cara Delevingne, která exceluje v roli agentky Laureline.



Děj je však předvidatelný a divák se nedočká žádného překvapení. Navíc by filmu prospěl výraznější záporák – ten, který je zde, je nenápadný a nezáživný a v příběhu hraje jen malou roli. Navíc je hned jasné, že za všechno může onen záporák, takže ani v tomto případě se žádné překvapení nekoná.

To ale nevadí. Film je skrátka skvělá oddechovka a za návštěvu kina určitě stojí – když už pro nic jiné, tak alespoň kvůli vizuálním efektům.

Celkové hodnocení: 75%

Valerian a město tisíce planet

Originální název: Valerian and the City of Thousand Planets

Produkce: USA, 2016

Režie a scenář: Luc Besson

Kamera: Thierry Arbogast

Střih: Julien Rey

Hudba: Alexandre Desplat

Hrají: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Rutger Hauer, John Goodman, Ethan Hawke a další

Stopáž: 137 minut

Přístupnost: přístupný bez omezení