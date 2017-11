Bluesové uskupení Hudba Tvýho Fotra nyní vydalo CD s živým záznamem koncertu v brněnské Staré Pekárně. Zapomeňte na všechny starosti a poslechněte si tuto jedinečnou hudbu!









Hudba Tvýho Fotra (nebo také HTF Blues Band) se soustředí na chicagskou hudbu ve stylu 50. až 70. let minulého století. Styl je tak ovlivněn americkými bluesmany jako Junior Wells, Buddy Guy, Muddy Waters nebo Howlin Wolf. Kapelu založil Michal Talo v březnu 2015 z vášně k americké folkové hudbě a po několika úspěšných koncertech se ustálili v tomto složení: Michal Talo alias Heřman Hýřil (zpěv, foukací harmoniky), Jan Kasalický (kytara), Petr Vrabec (basa) a Zdeněk Vácha (bicí). Kapela často vystupuje v pražském klubu Blues Sklep a pokračuje i v koncertování mimo oblast Prahy a za hranicemi České Republiky.

Autor foto: Martin Homola

S Michalem jsem se seznámila díky nálepce s jeho básní na sloupu ve Zlíně. Od toho už byl krok k recenzi jeho knihy Rok vepře a na základě toho, že jej mám na Facebooku vím také o jeho alter egu Herman Hýřil a tím pádem i o hudebních aktivitách. Tomuto nadanému muži moc fandím a z jejich vydaného CD jsem měla radost. Jedná se tedy o živý záznam obsahující první polovinu dvouhodinového koncertu, který se v září 2017 odehrál v brněnském klubu Stará Pekárna. Cílem desky je přiblížit posluchačům atmosféru a náladu koncertů HTF bandu.

I když jsem se k této muzice cíleně nikdy nedostala a neznám tím pádem originály bluesových velikánů, deska mě moc zaujala. Najdete na ní 9 písniček a jeden mluvený vstup, který posluchače utvrdí v tom, že jde o živou nahrávku s příjemnou atmosférou. Na první poslech mě nejvíce zaujaly písně Come on in this house, která se příjemně táhne a zní opravdu hodně americky nebo rytmicky odměřená Little by Little, kde udávají tempo pěkně slyšitelné bicí. A do hlavy se mi nenávratně zaryla skladba Hi heel sneakers od Tommyho Tuckera (známá také od Elvise Presleyho). Ta totiž musí zaručeně donutit k pohybu a úsměvu i ty největší znuděnce.

Autor foto: Jaroslav Pergl

Všechny songy mají ohromnou energii a drive a celkově je tato hudba velmi pohodová a s jasným rytmem. Hlas Hermana Hýřila je čistý, mnohdy originálně akutní a oceňuji také jeho čistou angličtinu. Tato deska HTF Blues Band se stane mým kamarádem na zlepšení nálady, jen tak se neoposlouchá a také se v ní pokaždé dá najít něco nového.

Je dobře, že tady máme uskupení jako je HTF Blues Band, protože z jejich hudby čiší radost a nadšení a také modernizují a vrací do popředí tuto muziku. Klidně si je dovedu představit na nějaké svatbě a doufám, že se mi poštěstí je brzy vidět naživo. A pokud vy ještě nemáte plány na tuto sobotu 25. listopadu a chcete si užít nefalšovaného a veselého blues, zajděte si do klubu Blues Sklep, kde mají HTF Blues Band od 21 hodin koncert spojený se křtem této desky.

HTF Blues Band: Live at Stará Pekárna

Interpret: Hudba Tvýho Fotra

Skladby: Help me (A. Miller), One more time (skit), Evil (W. Dixon), Come on in this house (A. Blakemore), Little by little (M. London), I am the Blues (B.Dixon, E.Osbourne), Key to the highway (Ch. Segar), Got my eyes on you (G. B. Guy), How many more years (Ch. Burnett), Hi-heel sneakers (T. Tucker)

Délka: 46:51

Hodnocení: 95 %

Více informací o kapele a CD najdete zde: http://www.michaltalo.cz/htf/

Zdroj foto: Archiv HTF Blues Band