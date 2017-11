Slovenská speváčka Kristína pokrstila v stredu 4. októbra v bratislavskom River clube svoj nový album Mať srdce. To zďaleka nie je všetko. Súčasťou slávnostného večera bolo i prevzatie trojnásobnej platiny za predaj albumu a zverejnenie videoklipu ku skladbe Zradila nás chémia, nakrúcanom v rozprávkovom Taliansku. Autorom hudby v piesni Zradila nás chémia je Branislav Jančich, klavírny doprovod zabezpečil Pavel Sotoniak, text napísal Kamil Peteraj a aranžmány mal na starosti Martin Hybler.

Aké iné piesne okrem Zradila nás chémia si môžu fanúšikovia vypočuť na albume Mať srdce?

"Album vychádza po 3 troch rokoch napriek tomu, že som medzi tými troma rokmi už zverejnila piesne i videoklipy pre fanúšikov Na bieleho koňa, Si pre mňa best, duet s Robom Grigorovom Na vysokej skale, Láska bombová,... Tieto piesne už mali fanúšikovia možnosť počuť predtým, pretože album bol v procese tvorenia a ďalej sme pracovali na nových skladbách, ktoré sú pre fanúšikov úplne nové. Album vyšiel v 2 verziách - jedna je klasická a druhá deluxe. Deluxe verzia je dostupná iba na mojom eshope."

Aký je rozdiel medzi klasickou a deluxe verziou albumu?

"Album je rozdelený na rýchle a pomalé skladby. Je tam 17 skladieb, deluxe verzia obsahuje naviac 2 remixy a jedno demo z roku 2010. Deluxe verziu albumu je možné zakúpiť iba na mojom eshope."

Kristína, priblíž nám tvoju tvorbu. Na čo sa môžu fanúšikovia tešiť?

"Myslím si, že moja tvorba je rôznorodá najmä vďaka textom Kamila Peteraja, ktorý mi ponúka rôzne témy. Ja som skôr pozitívny človek, bavia ma pozitívne, hravé a tanečné skladby. Na druhej strane,keď mám možnosť spievať i vážnejšiu tému zachytenú v piesniach Zradila nás chémia, Láska bombová či Pri oltári, tak je to pre mňa fajn, posúva ma to dopredu. Takéto témy naozaj ľudia zažívajú. Aj keď ja mám dlhodobý, krásny vzťah, sú v mojom okolí ženy, ktoré zažívajú veľké sklamania a som rada, že pre ne spievam. Piesne nie sú depresívne, snažia sa nakopnúť ženu dopredu, aby vstala a išla ďalej. Aspoň ja to tak vnímam, keď spievam niečo bolestivé."

Ktorá pieseň bola pre teba najnáročnejšia?

"Láska bombová bola najťažšia skladba, tú som odkladala dosť dlho, tú som nechcela vôbec spievať (smiech)".

V čom bola taká náročná?

"Téma bola pre mňa dosť ťažká. Asi po polroku som vytiahla text, že to idem skúsiť a nakoniec z toho vyšiel ešte aj videoklip. Tak to niekedy býva pri tých ťažších témach..."

Chystáš i nejaké koncerty, turné k novému albumu?

"Do konca roka určite nestíhame, ale v roku 2018 by som chcela. Mám v pláne vynoviť verzie, s ktorými teraz vystupujem na koncertoch, aby to bolo zase iné. Radi by sme koncertovali v ďalšom roku vo väčších halách, na Slovensku i v Česku. Uvidíme, čo sa podarí.. V poslednom čase som vydávala toľko energie, že momentálne sa potrebujem dobiť, aby som bola v pohode a vždy vedela hudbu robiť s radosťou."

Je interpret, s ktorým by si si ešte rada zaspievala v budúcnosti duet v rámci spolupráce?

"Túžila som mať duet s Robom Grigorovom, a to sa mi splnilo. Samozrejme, sú aj iní interpreti, s ktorými by som rada naspievala duet, ale musí tam vzniknúť taká chémia, aby ladili hlasy, nejaké to prepojenie. Ja som na to dosť citlivá, zakladám si na tom a k Robovi Grigorovi ma to veľmi ťahalo. Veľmi som si s ním rozumela ako umelecky, tak aj ľudsky. Preto nám obom sadla i téma piesne Na vysokej skale."

Piesne Horehronie či Ta ne si spievajú všetci - deti, tínedžeri i starší ľudia. Ktorá pieseň z albumu Mať srdce sa podľa teba stane ďalším hitom všetkých generácií?

"Neviem, či sa to dá nejako vypočítať. Ani pri piesniach Ta ne či Horehronie som nepredpokladala, že sa stanú takými hitmi. Obe som považovala za chytľavé, pri Ta ne som predpokladala, že sa to dotkne východného Slovenska,ale ja som naozaj úprimne nečakala, že si to budú spievať ľudia na celom Slovensku. Ešte aj v Česku si to spievajú a pritom to vôbec nehrajú v rádiách. Z piesne niečo musí ísť, musí ľudí chytiť .. Ľudia sa veľmi radi bavia, majú radi rýchlo zapamätateľné texty a hravú melódiu. Neviem vám povedať, aká pieseň z albumu Mať srdce bude hitom."

Ani my z redakcie nevieme určiť, aká pieseň sa stane novým hitom. Jedno je však isté. Po mesiaci má videoklip k piesni Zradila nás chémia, ktorý Kristína odpremiérovala na youtube 4.októbra, viac ako 156 000 videní. Kristína, držíme ti palce.