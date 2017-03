Začátek jara ve Zlíně patří kapele Škwor

Rok se s rokem sešel a Zlín se tak dočkal další návštěvy skupiny Škwor, která se zde opět předvedla v rámci tour Hledání IDentity. Jaký tento rockový večer byl?

Předkapelou byla nu-metalová skupina ULTIMA z Ledče nad Sázavou, kterou jsem si tentokrát nechala ujít, ale podle ohlasů na Facebooku šlo o dobrý výběr a dokázala rozehřát. Kolem čtvrt na devět zazněla na navození atmosféry píseň Ace of Spades od Motörhead a po animaci plné různých zvířat (od vlkoše z přebalu alba až po kudlanku) se objevila ta esa, na která lidi čekali.

Lidí bylo ten večer v Masters of Rock Café opravdu požehnaně – bylo totiž vyprodáno. „Vyprodáno? A to je poprvé ve Zlíně? To mě jako se*e vole, že až teď jako,“ vyjadřoval se na toto téma Petr Hrdlička, ale radost neskrýval. V sále se nedalo moc hnout, nosiči piva hodně riskovali, že jejich nápoj skončí někomu na zádech. Už tak vydýchaný vzduch a velké teplo ještě přiživovala teplá světla a také šlehající plameny, které byly součástí vymakané pódiové show plné led obrazovek.

Škwor to už od začátku začali pořádně sypat hitem Tak to jsme my z alba Drsnej kraj a během těch dvou hodin nevypadly z tempa. Velmi je obdivuji za to, jak dokážou poskládat playlist k radosti všech zúčastněných. Nové kousky z alba Hledání identity jako Kolikrát..., Dostaň mě z tý tmy, Zprávy nebo pomalejší Jizvy na duších střídají bez obav se staršími klasikami typu Slovo, Sraž nás na kolena nebo Celebrity a celé je to jedna velká jízda. Překvapila mě drsná píseň Zabiják z desky Amerika, kterou jsem od nich naživo slyšela poprvé (a to jsem je viděla minimálně šestkrát).

Ačkoliv bylo vyprodáno, publikum se mi nezdálo příliš akční – přední řady nezklamaly, ale někteří jen nehybně stáli, aniž by zvedli ruce k potlesku nebo si s Petrem Hrdličkou a jeho partou zazpívali. Někteří se přímo tvářili, že jsou na koncertě za trest nebo omylem a to se projevilo i při vytleskávání přídavku. Normálně se hlučí, dokud se kapela neobjeví, tady to lidi nějak rychle přestalo bavit. Ale to by kluci neudělali, aby se nevrátili a pustili do davu ještě další písně Kámen, Vlci v koutě, Pohledy studený a akustickou Sílu starých vín, na kterou většina zřejmě čekala. V závěru si klasicky všichni popovídali s osudem a sdělili mu podstatnou větu: „Zahrál sis se mnou tak co na mě víš, do země zašláps mě zatlouk jak nejt, mý slzy neuvidíš!“

Čas se Škwor utekl jak voda a už nyní se můžeme těšit na příští rok, kdy nám Petr Hrdlička, Leo Holan, Tomáš Kmec a Martin Pelc přivezou novou desku!

Škwor Hledání IDentity Tour

Interpreti: Ultima, Škwor

Žánr: rock/metal

Playlist: Tak to jsme my, Vyvolenej, Kolikrát..., Ráno, Střepy, Slovo, Sympaťák, To se holt stává, Může se stát, Ty lhát mi smíš, Dostaň mě z tý tmy, My nejsme zlí, Sraž nás na kolena, Hledání identity, Splín, Rabujem, Hlídej ten ráj, Poslouchej, Zprávy, Celebrity, Jizvy na duších, Zabiják, Sliby a lži, Kámen, Vlci v koutě, Pohledy studený, Síla starejch vín, Mý slzy neuvidíš

Datum a místo konání: 24. 3. 2017 – Masters of Rock Café Zlín

Hodnocení: 95 %

Zdroj foto: Masters of rock, Škwor