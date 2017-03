Plujte po řece s kapelou 1stChoice

Prvního března spatřila světlo světa digitální nahrávka s názvem Rivers od skupiny 1stChoice. Kapela ji považuje za své miminko, a to pořádně vymazlené – nepřetržitě na ní přes rok makali a s některými písničkami pracovali už před deseti lety. Tak co, stálo to za to?

Kapela 1stChoice v únoru oslavila 15 let existence, ale neměla to vždy jednoduché - jedna personální změna střídala druhou, a to na různých postech. V současnosti vypadá jejich sestava takto: Hubert Kořínek (zpěv), Martin 'Mrazík' Mrázek (kytara), Jakub 'Cubass' Kapal (baskytara) a Jan 'Johnnie' Martinek (bicí). První album Sweet Illusion vyšlo v roce 2003, následovník Online o 5 let později. Aktuální název Rivers vlastně odkazuje na to, že od té doby uplynulo hodně vody.

Obal alba od umělce Petra Šťastného (Raist.cz) dává tušit, že se nebude jednat o žádné klidné vody. S černými fleky je v kontrastu i světle modrá a dohromady to vypadá moc pěkně. Rivers v sobě skrývá 9 skladeb plus jeden bonus v podobě cenzurované verze písně Squirt. Dohromady to tvoří konzistentní celek, kde je každý song je originál a v rádiu byste jej nikdy nepřeslechli.

Nejvýraznějším a také velmi zapamatovatelným počinem je pro mě rozhodně Heterosexual, z kterého přímo čiší dobrá nálada. Na podobné vlně se nese i úvodní melodická píseň My Youth. Z tohoto tempa vybočuje říznější a rychlejší The Lost Tape, kde se zpěvák ukazuje v jiných (až metalovějších) polohách. Hodně světově mi pak zní závěrečný pomalejší kousek Defending My World.

Všechny písně jsou v angličtině a palec nahoru zpěvákovi Hubertu Kořínkovi, jak se s nimi bez problémů popral. Nemám úplně trénované uši ani nejsem odborník na fonetiku, ale jako čengliš typická pro mnoho českých kapel mi to rozhodně nezní. Obsahově texty nejdou do hloubky, nejsou přehnaně ani zbytečně složité a týkají se hlavně mezilidských vztahů.

Deska Rivers představuje hodně pohodovou a mladistvou muziku plnou různých rytmů a riffů, které rozhodně neomrzí. Některé jsou jak dělané na letní pohodu někde u bazénu, jiné jsou skvělé na probrání. Zkrátka nepřijdou ani milovníci pomalejších songů. Dejte 1stChoice šanci, zaslouží si to, protože laťku nastavili hodně vysoko!

Rivers

Interpret: 1stChoice

Žánr: alternativní rock

Skladby: My Youth, One More Night, River Lodge, Flowers, The Lost Tape, Just Forget, Squirt, Heterosexual, Defending My World

Stopáž: 46:02

Vydavatelství: vlastní náklad

Hodnocení: 93 %

Zdroj foto: 1stChoice