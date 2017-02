Apocalyptica: „Už nejsme přátelé“

Asi neznám nikoho, komu by nebyl známý alespoň název kapely Apocalyptica. Od vydání jejího debutového alba uběhlo 20 let, a tak k tomuto významnému výročí vyráží na turné pojmenované po prvním albu Plays Metallica by Four Cellos. Fanoušci si mohli užít celkem 4 koncerty v Česku.

Apocalyptica vyprodala dva večerní pražské koncerty, a tak byl přidán ještě jeden v neděli odpoledne. Po Praze ještě hudebníky čeká koncert ve Zlíně. Nedělní odpolední koncert začal pár minut po 14. hodině, bez zbytečného prodlužování, přece jenom pány o pár hodin později čekalo ještě večerní hraní. Na scéně se objevili čtyři cellisté - Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso, Paavo Lötjönen a Antero Mannine.

První polovina se odvíjela v klidnějším tempu, takže koncert na sezení se zdál jako dobré rozhodnutí. Stálo by za to akorát kapelu nechat hrát na více vyvýšeném místě, aby i v zadních řadách bylo vidět, protože se je na co dívat. Prvních přibližně 50 minut tak bylo věnováno hudebně debutovému albu Plays Metallica by Four Cellos. První desky kapely byly věnované kapele Metallica, ale většinu svého dalšího působení se věnují původní hudbě.

Eicca provází slovem první půlku. Vysvětluje, že jako první se naučil skladby z alba „Ride The Lightning", ale ne proto, že by se mu zdálo album nejlepší, ale proto, že bylo jediné, na které ve třinácti letech měl. Je to právě on, kdo může za vznik kapely, což připomněl spoluhráč Perttu. Dále podotýká: „Byli jsme přátelé, kteří spolu začali hrát Metallicu, protože jsme jejich skladby zbožňovali. Teď spolu hrajeme, ale už nejsme přátelé.“ Což byl samozřejmě vtípek, pánové byli po celé vystoupení výborně naladění a usměvaví.

https://www.youtube.com/watch?v=PZFl0gQLz2k

U poslední skladby v první půlce zažíváme emotivní moment. Skladba nese název Welcome Home a Eicca představuje Antera, zakládajícího člena kapely, který přijal pozvání hrát na turné k 20. výročí. Pak už nás Eicca vypustil na odpolední kávu a pečivo.

Po přestávce už na pódiu čeká působivá bicí souprava a ke kapele se přidává Mikko Sirén. Apocalyptica pokračuje ve skladbách Metallicy, ale náboj je energičtější, rockovější, drsnější. I světelná show je tomu uzpůsobená.

Během koncertu také Eicca připomněl, že když vydali první album, neměli žádná očekávání, byli by rádi, kdyby se prodalo pár stovek nahrávek, a dále už s takovou tvorbou nepočítali. Naštěstí přišli s nahrávkou v době, kdy byla velice vlídně přijata, a tak teď mohou vyrazit na turné k její oslavě.

Dočkali jsme se i přídavku – samozřejmě nemohla chybět Nothing Else Matters. Koncert se od klidnější polohy přesunul do zběsilého tempa a zpět. Kapela hrála skvěle, užívali jsme si výborného zvuku. Snad jsme jako publikum kapelu přijali vřele a na obou stranách zavládla spokojenost.

Apocalyptica Plays Metallica by 4 cellos

Kdy: 12. 2. 2017

Kde: Fórum Karlín/Praha

Hodnocení: 90 %

www.apocalyptica.com