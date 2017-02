Sám rány léčíš muzikou – s Daliborem a Jiřinou Annou Jandovými

Alba plná původních písniček, živých hlasů i nástrojů, které navodí dobrou náladu a zaženou chmury… Někde v zemi nad Zemí Dalibora Jandy a V muzeu lásky Jiřiny Anny Jandové.

„…kapela, život hraje nový styl…,“ zpívá Dalibor Janda v úvodní písničce Dlouhý temný stín novinkového cédéčka Někde v zemi nad Zemí, které vydal – po pěti letech – loni. Písničky opravdu znějí nově, zvučně a moderně, to, proč jsou písničky Dalibora Jandy tak oblíbené, ale zůstává. A je to tak dobře! Melodičnost, pěkné texty, nezaměnitelný chraplák… Album, které navodí pohodu. A v neposlední řadě: vlastní tvorba. Z deseti nových písniček složil zpěvák hudbu k devíti (k jedné – Pátý perný den – spolu s dcerou Jiřinou Annou Jandovou, s kterou duet nazpívali). Jen Rajské údolí (včetně hlubokého textu) je dílem Romana Horkého.

Každá z písniček má bez přehánění zaděláno na to stát se hitem. Žádná nenudí. Čtyři texty napsal Jandův dvorní textař Jan Krůta – Někde v zemi nad Zemí, Půl krabice štěstí, Vstupné a Pátý perný den. Jiřina Anna Jandová napsala text k písničce Zlomek štěstí, Petr Kadleček k písničce Dlouhý temný stín, k písničkám Má láska bývalá a Já si tě najdu (asi nejhranější z alba) Jaroslav Šprongl. Song Už jen proto že… otextoval Luděk Král. Nechybějí bonusy, osvědčené hity z dílny Janda/Krůta z live koncertů – Hurikán, Kde jsi a Tisíckrát krásnější. K bonusu Kouzelný kraj si napsal text přímo Dalibor Janda.

Vezmi srdce do dlaní

Zdařilé cédéčko (třetí v pořadí) vydala předloni Jiřina Anna Jandová. Úvodní písnička V muzeu lásky je celá její – složila hudbu, napsala text. Hudbu složila i k několika dalším písním: Amor lásky, Tvůj stín je se mnou, Hříšné léto a To dáš. Ani na jejím cédéčku nechybí duet Pátý perný den – „…A zpěv ptáků, co nekoupíš na deskách… …Sám rány léčíš muzikou… …Láska tě vznáší na rukou…“. Dalibor Janda jí napsal hudbu k písním Raketoplán a Nejsem bludný kámen. Jen jedna z písniček je převzatá – vypalovačka Mám strach (Hillsbury, Deutscher/Menke) s českým textem Jiřiny Anny Jandové. O texty se postarali vedle interpretky také Vladimír Poštulka, Jan Krůta, Luděk Král, Josef Fousek, Lucie Sinková a Jaroslav Šprongl.

Saxofonista Felix Slováček nazval styl Jiřiny Anny Jandové romantickým popem. Z alba zní živé nástroje, kytara, na textech je vidět, že byly vybírány pečlivě. Mají potenciál stát se hity. „…Noc nabitá kousky filmů byla za námi, hrdina, co odchod zbyl mu, ve dveřích oznámil, že je se mnou život krásnej, když mě má, tak nic mu neschází..,“ zpívá třeba v písničce Nejsem bludný kámen (Janda/Krůta). Na albu ji najdeme hned dvakrát – jednou v akustickém provedení. Z celkem dvanácti skladeb jsou na albu dva bonusy – instrumentální provedení titulní písně v Muzeu lásky a live provedení písničky Vezmi srdce do dlaní (Janda/Fousek). „Vezmi srdce do dlaní, od závisti utíkej…,“ zpívá Jiřina Anna Jandová. Při poslechu obou alb se to daří, což není málo…

Dalibor Janda: Někde v zemi nad Zemí, Hurikán Records 2016

Jiřina Anna Jandová: V muzeu lásky, Hurikán Records 2015