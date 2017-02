Linkin Park po deseti letech opět v Praze

Bezmála deset let touží tisíce českých fanoušků Linkin Park po jejich koncertním návratu do Čech a tento rok se jejich přání konečně splní! Kapela chystá své vystoupení na 11.června 2017 v Praze na čtrvrtém ročníku Aerodrome festivalu, který k nám v uplynulých letech přitáhl již řadu největších jmen světové hudební scény jako např. Metallicu, Bring Me The Horizon, Limp Bizkit, Roba Zombieho, Alice In Chains a mnoho dalších. Letos to bude ale především o Linkin Park, ale můžeme zde zaslechnou například i Simple Plan.

Linkin Park

Prorazit celosvětově hned při vydání prvního alba se podaří jen málokteré kapele a dosáhnout statutu nejprodávanějšího debutu 21.století může jen jedna z nich. Tou partou byli a jsou kalifornští Linkin Park, kteří této mety dosáhli s 19 milióny prodaných kopií nahrávky Hybrid Theory vydané v roce 2000Dnes mají Linkin Park na svém kontě již šest studiových desek, kterých prodali přes 50 miliónů a jež jim vynesly platinové ocenění ve 34 zemích na 5 kontinentech. Jen jejich zatím poslední deska The Hunting Party z roku 2014 stanula na prvním místě v přehledu nejprodávanějších alb na iTunes v 67 zemích.



Od svého vzniku odehráli tisíce koncertů po celém světě, v arénách i na největších stadiónech, vévodili nejprestižnějším festivalům a v roce 2015 se stali první západní rockovou kapelou, která odehrála pět stadiónových show v Číně. Přes 62 miliónů fanoušků z Linkin Park učinilo také nejoblíbenější kapelu na Facebooku a obdobné popularitě se těší také na YouTube, kde mají bezmála 7 miliónů předplatitelů a celkový počet zhlédnutí jejich videí přesahuje 5 miliard!

V České republice koncertovali naposledy v létě v roce 2008 v Brně a rok předtím v Praze.

První zakladatelé této skupiny byli Michael Kenji Shinoda a Bradford Philip Delson. Pokud šlo o oblíbené hudební styly, kráčeli každý jiným směrem. Mike žil hip hopem a Brad preferoval metal. Jednou se oba dva sešli na společném koncertu dvou skupin, jejichž tvorba se zakládala na kombinaci různých hudebních stylů (šlo o společný koncert kapel Anthrax a Public Enemy), což se jim velmi zalíbilo. Tehdy se datoval rok 1996. Mike s Bradem se dali dohromady s dalšími budoucími členy Joem Hahnem a Robem Bourdonem. Postupně se k nim přidali i David "Phoenix" Farrell a Mark Wakefield. Tehdy se ještě skupina jmenovala Xero a podařilo se jim nahrát první demo nahrávku obsahující 4 písně. Tato nahrávka dnes patří mezi nejcennější sběratelské předměty. Po odchodu Marka Wakefielda a jeho nahrazení Chesterem Benningtonem a po konečné změně názvu na Linkin Park natočila skupina klip k prvnímu singlu, „One Step Closer", po kterém následovala i 24. října 2000 debutová deska, která je rychle vyhoupla na přední příčky prodejnosti a zajistila tak Linkin Park obrovský úspěch. Souběžně s vydáním debutové desky Hybrid Theory se Linkin Park vydali na turné, kdy během jednoho roku odehráli 324 koncertů, které se mezi fanoušky skupiny staly notoricky známými a oblíbenými, zvláště pro jejich jedinečnou atmosféru. Kromě vlastních koncertů se také zúčastnili několika větších festivalů, aby v roce 2001 nakonec zorganizovali svůj vlastní, nazvaný Projekt Revolution. Ten měl, a stále má za cíl, přivést na jedno pódium skupiny a umělce, reprezentující co nejširší spektrum hudebních žánrů. Rok 2001 také pro Linkin Park znamenal první nominace na hudební ocenění. V letech 2003 – 2004 si upevňují svou pozici v hudebním průmyslu, což dokazuje i jejich album Meteora, které se okamžitě vyhouplo na přední příčky prodejnosti, a ve Spojených státech se stalo třetím nejprodávanějším albem roku.

V roce 2005 Linkin Park založili charitativní nadaci Music for Relief na pomoc obětem přírodních katastrof jako např. hurikánu Katrina, zemětřesení v čínské provincii Sečuan, tsunami v Thajsku nebo epidemie cholery v Zimbabwe. Od svého vzniku tato organizace vypomohla na čtyřech kontinentech už více než 8 milióny dolarů. Music For Relief se věnuje i ochraně životního prostředí a prevenci globálního oteplování, k jehož redukci vysázela již přes milion stromů.

Stylem hudby se Linkin Park vyznačují svou experimentální povahou. Každé jejich album vždy přináší něco trochu jiného. Zatímco první dvě alba jsou značně nu-metalová, v nichž kombinují rap a zpěv a to všechno do zvuku kytar, bicí a elektroniky. V dalších albech se členové od tohoto původního stylu oddalují. S příchodem třetího alba se zaměřili více na alternativní rock a alternativní metal s částečným zachováním původních znaků své hudby. Velký průlom přichází až ve čtvrté studiovce, kde Linkin Park dokazují, že se opravdu nebojí s žánry experimentovat. Oproti předešlým se toto album odlišuje tím, že je drtivá většina songů elektronická. V podobném, avšak ne stejném duchu, se nese i páté album, ve kterém se do popředí dostává vedle elektroniky opět i rock. Nevyzpytatelnost skupiny se ukázala na šestém studiovém albu, které se vrací k původním kořenům, ačkoli ne tak k nu-metalu, jako spíš k (hard) rocku a alternativnímu metalu.

Tito skvělí multižánroví hudebníci k nám opět zavítají v rámci svého celosvětového turné s neskutečnou náloží skvělé hudby a podpoří tak jejich netrpělivě očekávané sedmé studiové album, které právě nahrávají. Rozhodně se bude na co těšit a drtivá většina fanoušků si jejich velkolepé vystoupení určitě nenechá ujít. Účast bude jistě obrovská, tak si nenechte utéct rychle ubývající vstupenky. Jejich rezervace už bohužel není možná, ale zajisté budou ještě k sehnání.