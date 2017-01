Aplaus ve stoje pro Hynka Tomma

Hynka Tomma jsem poznala díky jeho CD Srdcové záležitosti, na které jsem psala recenzi. Jako celek se mi moc líbilo. Hynkův tenor má krásné zabarvení, texty mají smysl a hloubku a velmi jsem ocenila výběr hostů, kteří se na tvorbě písní podíleli. Jednu skladbu jsem ale zkritizovala, protože se mi moc nelíbila, ale to přece kritikové dělají. Poslala jsem to do redakce, cédéčko zařadila k ostatním, které si ráda poslouchám v autě a odškrtla si další splněný úkol. Jenže zanedlouho mi přišla zpráva. Psal mi Hynek Tomm. Čekala jsem, že se do mě opře za tu kritiku, ale stal se pravý opak. Děkoval mi za recenzi a děkoval mi i za kritiku Kankánu. Dodal, že při poslechu CD to může působit jako pelmel, kterým jsem ho nazvala, ale při živých vystoupeních to má úplně jiný náboj a zvedá lidi ze židlí. To chci slyšet naživo, napadlo mě okamžitě. A tak jsem si s Hynkem Tommem dala dostaveníčko a nechala se pozvat na koncert.





Kdo je Hynek Tomm?

Český zpěvák Hynek Tomm sklízí uspěch a uznání všude kde zazpívá. Svým tenorovým hlasem o rozsahu tří oktáv si dokáže podmanit zástupce všech generací. Přestože dává přednost kantiléně, nebojí se ale ani experimentovat s žánry úplně jinými, třeba pop-rockem šansonem nebo klasickou hudbou. Na druhý konec hudební duhy si například odskočil s mladým raperem Robertem, a s beatboxerem BeatSolčym. Jsou to neočekávané momenty, ale duet s raperem Robertem Jediná vteřina se moc povedl. Hynek pochází ze západočeského Chebu, kde strávil dětství a s láskou dodává, že díky svojí mamince tady prožil z nekrásnějších životních období. Zpěv ho provázel už od útlého věku, účastnil se různých pěveckých soutěží a v kategorii do 15let zvítězil v celorepublikovém kole soutěže v sólovém zpěvu. „Tehdy moje vystoupení uvedla Česká televize a byl to opravdový zážitek,“ vzpomíná zpěvák. To už je ale nějaký ten pátek zpátky a za tu dobu si Hynek na úspěch zvykl, stejně jako na dřinu, píli a sem tam nějaký ten neúspěch. Neoddiskutovatelným faktem ale zůstává, že Hynkovi nechybí skromnost a pokora.

Jak šel čas...

Hynek vystudoval operní zpěv na plzeňské konzervatoři, působil v Divadle J.K.Tyla v Plzni, poté v Hudebním divadle v Karlíne, či v Semaforu. Účinkoval například v muzikálu Hair, jeho hlas známe z ústřední písně ve filmu Zdenka Trošky Kameňák 3, v současnosti vystupuje sólově v různých koutech republiky. Bránu do světa pop-music mu otevřela v roce 2003 Eva Pilarová. „Ano, to byl velký moment v mém uměleckém životě,“ vzpomíná zpěvák. „Paní Eva, společně s Felixem Slováčkem a Helenou Zeťovou pokřtila tehdy moje první cédéčko Tobě-Vám, pro které mi napsali písně i takoví velikáni, jako Michal David nebo kluci z Děda Mládek Illegal Bandu, texty vytvořili Pavel Cmíral, Jiří Žáček nebo Eda Krečmar.“ A paní Eva Pilarová na tomto cédéčku Hynka píše: „Hynek Tomm nepovažuje image za prvořadou, důležitější pro něj bylo studium konzervatoře. Zvučný nosný hlas mu technika nepřikrášluje, obejde se bez intonátoru a na koncertech zpívá zásadně živě. Když je potřeba, zvládá i zpěv bez mikrofonu.“ Osobně jsem byla na jednom koncertu a stál opravdu za to, plné hlediště k závěru koncertu aplaudovalo ve stoje.

Vánoční srdcové záležitosti

Vypravila jsem se do pražského Divadla Karla Hackera, kde 21. prosince 2016 uspořádal Hynek Tomm svůj vánoční koncert, nazvaný příznačně Vánoční srdcové záležitosti. Vánočně i nevánočně zvolený repertoár doplnila řada hostů, které si Hynek pozval. Úvodního slova se ujala zpěvačka, herečka a moderátorka Miriam Kantorková, která v průběhu večera ještě jednou vystoupila se svým vstupem. Celý večer byl ve znamení překvapení. Hynek Tomm si pozval řadu hostů, kteří si s ním přišli zazpívat a každý dostal malý dáreček. Mezi hosty byla například operní mezzosopranistka Edita Randová, zpěvačky Petra Rézová a Lenka Švestková, nebo tanečnice Týna Štolbová se svým tanečním partnerem Tomášem Hykou. Bezmála dvě hodiny byly nabité nejen hudbou všeho druhu, ale také emocemi. Nejen proto, že bylo pár dní před Vánocemi, ale také proto, že v druhé části koncertu se Hynek představil v úplně nové roli – v roli podporovatele terénní pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z.ú. „Spolupracovat s Kvalitním podzimem života je pro mě opravdu srdcová záležitost,“ řekl. „Moji mamince bude tento rok osmdesát let a je vážně nemocná. Přesto však žije naplno, umí se rvát s životem, který miluje.“ A dodal: „Zatím jsem poznal jen pár zaměstnanců KPŽ a cítím z nich zapálení pro dobrou věc. Budu moc rád, když svou profesí budu moci přispět také ke zlepšení kvalitního podzimu života!“ Po představení ředitelky společnosti Lenky Klestilové a PR manažerky Renáty Šťastné, která krátce pohovořila o tom, proč a jak spolupráce vznikla, společně představili plnému hledišti emotivní videoklip. Hynek totiž společnosti věnoval svoji píseň Stařenka , ke které vytvořil obrazovou část dobrovolník v oblasti IT a člen správní rady Petr Tichý. Na úplný závěr koncertu si celé divadlo spolu s Hynkem a hosty zazpívalo pár koled. Večer to byl opravdu dle názvu srdcový.

Co bylo a co bude?

Hynek Tomm nazpíval mnoho duetů s řadou svých hudebních kolegů. Stanul například vedle Evy Pilarové, Kateřiny Brožové, Zuzany Norisové nebo Světlany Nálepkové, mně osobně přímo učarovala známá píseň Znám jednu dívku z opery Prodaná nevěsta, kterou si zazpívali spolu s Bohušem Matušem. Nejen s hudebními kolegy, ale i s hereckými esy, jako je Květa Fialová nebo Valerie Zawadská vznikla netradiční spojení, která jsou k poslechu na třetím Hynkově CD Srdcové záležitosti. „Tohle cédéčko mi vloni pokřtili Zdeněk Troška, Felix Slováček, Dan Nekonečný, Petra Černocká a další kamarádi, s kterými je mi dobře, na akci, na které byla i TV Prima s pořadem Top Star.“ Rok 2016 byl pro Hynka pěvecky velice plodný. Narodilo se cédéčko, s kterým byly spojené koncerty a vystoupení v Olomouci, v Jaroměři, v Mělníku, v Třebíči a opakovaně v Praze. A co bude dál? „Na letošní rok se moc těším, prý bude super, předpovídá mi to jedna má známá vědma! A tak začínám plánovat. Už teď se těším na koncerty s velkým orchestrem Golden Big Band Prague pod taktovkou kapelníka Petra Soviče pod názvem Romantický Hynek Tomm - nejen Canta italiano.“

Hynek není jen zpěvák...

Sám o sobě říká, že je filmový maniak. „Proč tak miluji filmy?“ usmívá se. „Přiznám se, že hudbu si moc nepouštím, asi to bude tím, že hudbu dělám. Kuchař také nepřijde domů, a nejde hned vařit, ale potřebuje vypnout. U filmu, tedy dobrého filmu, můžu relaxovat, dostat se myšlenkami někam jinam a odpočinout si hlavně psychicky.“ A po čem by sáhnul? Co by doporučil? „Milovníkům dokumentů vřele doporučuji film o životě Lídy Baarové nazvaný Zkáza krásou, jehož režisérkou a scénáristkou je Helena Třeštíková. Divák má možnost nahlédnout do nelehkého života někdejší hvězdy. Když film v kině skončil, diváci povstali a nejednomu z nás ukápla slza.“ Na otázku, čím by se pochlubil, nebo co mu udělalo poslední dobou radost, mi odpověděl: „Moji kamarádi by třeba řekli, že mě už nic nemůže překvapit. Jsem totiž filmový fanoušek a moje filmotéka čítá přes osm stovek filmů. Ale v poslední době mi udělala opravdu velkou radost dvě DVD – Bakaláři od A do Ž. Je to výběr 36 nejlepších veselých i dojemných ze života příběhů natočených na motivy diváckých dopisů mezi roky 1975 až 1988 a je to celkem 725 minut pěkného koukání. Mám rád tyhle krátké citlivé příběhy a už jako malý kluk jsem se na ně vždycky těšil. S noblesou sobě vlastní je uváděl pan Vladimír Menšík a to byli pro mě ty poctivé bakalářské příběhy. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století to byl opravdový fenomén. Dnes je to historie, ke které se moc rád vracím.“

Hynek moc dobře ví, že být úspěšný a uznávaný, to jsou hodiny dřiny. Jít stále dál a dál, pracovat do úmoru ale nestačí, nesmí chybět dobrosrdečnost, talent a charisma. A to Hynkovi rozhodně nechybí. A sám říká: „Zpívání - to je moje droga!“