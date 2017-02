Metalové okénko leden

Leden, další měsíc za námi a nový rok před námi. Určitě nám přinese spoustu skvělé hudby, interesantních videoklipů a taky nezapomenutelných koncertů a festivalů. Pojďme se podívat na zoubek výběru toho, co se urodilo v lednu, hlavně tedy na klípky a informace o tom, co se u které kapely chystá…

Poměrně intimní pohled do zákulisí života na cestách po turné nabízí videoklip kapely Pain Coming Home. Připomínám, že Pain po pěti letech vydali v září nové album se stejnojmenným názvem.

Další klip nabízí renomovaní Disturbed k eponymní písni Immortalized. Natáčelo se na mnoha místech v Americe, Austrálii a na Novém Zélandu a je to pojato ve velkém stylu.

Velmi netradiční videoklip, 360 stupňový, vydala kapela Suicide Silence, která se připravuje na vydání eponymního alba. Na ochutnávku nabízí písničku Doris, která je zajímavá tím, co zde zpěvák provádí se svým hlasem. Na to si budu muset chvilku zvykat. Desku produkoval světoznámý Ross Robinson (Slipknot, Sepultura).

Američtí Stone Sour po dvou EP nahrávkách coverů konečně vstoupili do studia, aby zapracovali na vlastním originálním materiálu. Novinka by měla vyjít v létě a měla by se jmenovat Hydrograf. Jak to dopadne bez hlavní tvůrčí síly, Jima Roota, který byl z kapely odejit, to se teprve uvidí.

Death metalová modla Morbid Angel, tedy Erik Tutan a Trey Azagthoth, plánují v půlce roku vydání nového materiálu. Bez bubeníka by to nešlo, a proto zlanařili Scotta Fullera z Annihilated. Jak to dopadne u druhé půlky ještě nedávno celistvé kapely, u Davida Vincenta a Tima Yeunga, kteří se rozhodli jít dál pod jménem I Am Morbid, ukáže čas.

Jedna z nejúžasnějších death metalových kapel, Six Feet Under, vydá koncem února svou dvanáctou studiovku. Bude se jmenovat jednoduše Torment, nabídne 12 nových fláků a těším se i z toho důvodu, že desku mixoval Chris "Zeuss" Harris (Hatebreed, Rob Zombie).

Velmi netradičním počinem je blues-country-folk projekt Me And That Man frontmana polských Behemoth Nergala a hudebníka Johna Portera. Tito dva muzikanti vydají koncem března debut Songs Of Love And Death. Na to, co vás čeká, se můžete podívat ve videoklipu ke skladbě My Church Is Black.

Od vydání páté desky kapely Hellyeah, Unden!able, už uplynul víc, než půl rok, a skupina nás nepřestává zásobovat videoklipy. Tentokrát jde o měkčí kousek, písničku Love Falls, která mě osobně moc neoslovila, ale své příznivce si jistě najde.

Rozloučíme se opět videoklipem a to od německé thrash metalové kapely Kreator, která 27. ledna vydala desku Gods Of Violence. Za klipem Totalitarian Terror stojí renomovaná polská produkční společnost Grupa 13 (Amon Amarth, Behemoth).

Zdroj: www.blabbermouth.net