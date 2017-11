V Nakladatelství JOTA na začátku října vyšla hned dvojkniha zaměřená na hantec: 50 odstínů hantecu a 50 chutí hantecu. Vydejte se na exkurzi po tomto skvělém jazyce, i když nejste z Brna, bude vás to bavit.

Knihu má na svědomí propagátor hantecu Honza Žanek Hlaváček, kterého k napsání inspirovali jeho známí a kamarádi a také členové Fan clubu brněnského hantecu. Její první část obsahuje rozhovory s 50 známými lidmi a stručný slovníček hantecu a druhá je pak kuchařka.

Rozhovory jsou s lidmi, pro které hantec hodně znamená a mají s ním spojené jak vzpomínky, tak různé životní období. Těšte se jak na herce (Jiří Pecha, Jana Švandová, Pavel Zedníček), zpěváky (Jiří Helán, Michal Polcmen Polák, Eva Pilarová) a muzikanty (Pavel Čiča Jelinek, Radek Rettegy), tak i například KKRD Boys nebo manželku autora Janu Hlaváčkovou. Ta mimochodem stojí opravdu za to.

„Vůbec jsem tehdy nechápala, proč chceš být za každou cenu vtipnej i při domlouvání naší svatby. Tvoje: „Náčelníku, my bysme si tady na tom vašem betálným zámošu rádi ubóchli grilku, nemějte fedry, je to tutovka, tadyk moje koc už má naštěkaný v bódě,“ mě šokovalo, protože ses do té chvíle až tak moc hantecově neprojevoval. Kdybys viděl ty vyděšený oči toho úředníka!“ (str. 053)

S každou osobností udělal autor krátký rozhovor, který je postaven na podobném konceptu. Osobu většinou představí, zeptá se na vztah k Brnu obecně, k hantecu a pak na nějaké zážitky nebo vzpomínky spojené s nezapomenutelnými personami Brna – Františkem Kocourkem a Rudym Kovandou a na další názory o hantecu. Právě různé příběhy o Františkovi Kocourkovi a Rudym Kovandovi jsou známé z různých vyprávění od Miroslava Donutila, ale zde je to vše ještě lepší. Vyprávění mají reálnější podobu, jsou od více lidí a skrze řádky si sami můžete představit dané situace.

Rozhovory jsou velmi osobní – jde vidět, že Honza Hlaváček zná dané lidi a mnohdy také pozadí daných příběhů, dokáže se vyptat i dál a odpovědi jsou tak obsáhlé a rozumné. Také je z nich znát respekt a úcta jak k hantecu, tak k autorovi – skoro každý mu děkuje za to, co pro hantec dělá.

50 chutí hantecu jsou takovým příjemným doplňkem této knihy. Jedná se o 50 receptů rozdělených na tyto kapitoly: Předchálkový vály, Blče, Chálka, Bezflašnová chálka a Něco na kelcnu. Většina receptů je typicky chlapských – od člověka, který miluje maso a rád se nají. Z některých receptů jde však hlava i žaludek kolem (například z Merglové bomby - marmelády s tatarkou na rohlíku), ale jindy budete mít na vše chuť. Vůbec se nemusíte bát, že byste nevěděli, jaké použít ingredience, recepty jsou psány hantecem, ale nechybí překlady v závorkách.

„Betálné smažák

Z čeho to ufachčíme: 400 g tvrdého sejra, 4 vajca, strouhanka, olej na smažení

Jak to ubóchneme: Tvrdé sehra nastrkáme (bacha na kolky [prsty]!) a smícháme s vejci. Nesalcníme, setr je sám o sobě slané dost. Ubóchneme 8 placiček a obaláme je ve strouhance. Necháme chvilku dachnót v ajskysně a potom je osmažíme jako normoš „smažák“ na rozfajrovaným [rozehřátém] oleju.“ (str. 047)

Pro Brňáky by tato kniha měla být povinnost, ale přečíst by si ji mohli všichni. Jedná se o nenáročné a rychlé čtení, u kterého se hodně pobaví, naučí se nějaká nová slovíčka a poznají nové osobnosti.

Honza Žanek Hlaváček (*1961) se narodil v novinářské rodině. Vystudoval lékařskou elektroniku na Vysokém učení technickém v Brně, byl konstruktérem, výzkumníkem, správcem počítačové sítě, pedagogem na vysoké, střední i zvláštní škole. Jako bavič, muzikant a zpěvák účinkoval na nejrůznějších společenských akcích. Do povědomí svých příznivců se zapsal především jako šiřitel brněnského hantecu a pokračovatel Franty Kocourka, Radka Rettegyho a dalších. Od roku 2011 napsal osm knih – Trapasy v hantecu, dva díly Pohádek v hantecu, Fóry v hantecu vo borcách, vo kocórech, vo šropálech, vo švestkách a leporelo Hantecem snadno a rychle. Pohádky v hantecu vyšly i jako audiokniha, kterou sám namluvil. Jeho hudební specialitou je interpretace známých hitů v brněnském hantecu. Vydal dvě hantecové CD – Vorgle a Betelná koc.

50 odstínů hantecu, 50 chutí hantecu

Autor: Honza Žanek Hlaváček

Žánr:rozhovory, kuchařka

Nakladatelství: Jota

Rok vydání: 2017

Počet stran: 64, 208

Hodnocení: 88 %