Kniha Oběšení psi čtenáře přenese do Kodaně – domova Nielsa Oxena, bezdomovce, tuláka potloukajícího se ulicemi a živícího se odpadky. Později se dozvídáme, že záhadného muže, který býval členem speciálních jednotek na severu Kodaně, kde zažil hotové peklo, nyní pronásledují vnitřní démoni, kterým se snaží ze všech sil uniknout. Odcestuje proto na Jutský poloostrov, kde žije samotářským životem v lesích. Každodenní úsilí o přežití ho zaměstná natolik, že je schopen se, alespoň částečně, od svých vzpomínek vymanit.

I zde, mimo civilizaci, se však jeho život stává noční můrou. Tentokrát se nejedná o psychiku narušenou bývalým životem, ale skutečnost, že se stane podezřelým z vraždy majitele středověkého hradu. Ukáže se, že vraždu nesleduje jen oblastní policie, ale i tajná zpravodajská služba.

Přebal, který na první pohled působí mrazivě. Příběh, který v sobě skrývá prvky krimi, detektivky, akce, korupce i špionáže. Pro někoho možná trochu více politická, ale pro mě představuje naprosto jedinečný a neotřelý příběh! Závěr nebyl absolutně předvídatelný, ale za to opravdu drsný.

A proč vlastně název Oběšení psi? Tak trochu jsem doufala, že se jedná o metaforu. Nejedná, a i když to možná někdo bude považovat za spoiler, vím, že pro mnohé čtenáře je osud psích hrdinů podstatný a za předpokladu jejich hořkého konce se do knihy raději nepustí.

Příběh představuje první díl série trilogie s Nielsem Oxenem a já jsem opravdu zvědavá, jaké bude pokračování.

Autor: Jens Henrik Jensen

Počet stran: 408

Doporučená cena: 349 Kč

Celkové hodnocení: 90%