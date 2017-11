Jak hluboký je svět lidských emocí, osudů a temný svět ve chvíli, kdy o všechno přijdete? Jaké to je oprášit kolena a urovnat ten pod nohama stržený koberec. Někdy vás k tomu dovede oklika, musíte opustit něco, abyste začali něco mnohem lepšího. Někdy potkáte toho pravého člověka. Někdy potkáte sami sebe. Někdy se vám stane, že se vám přání zhmotní, někdy dostanete něco mnohem horšího či lepšího. Někdy se život rozlomí na dvě půlky – na tu „před“ a „po“. A někdy ta půlka „po“ není rozhodně lepší než ta první polovina.

Jednoduše řečeno, je tisíce důvodů proč si prohnat hlavou kulku, ale o několik tisíc víc důvodů, proč to nakonec neudělat. Jan van Helsing v této knize přináší nejen svůj vlastní příběh, ale i dalších třicet šest příběhů svých přátel a známých, kterým se v životě přihodil ten zásadní zlom, ve kterém najednou bylo všechno jinak. Ať už jde o lidi žijící v dokonalém materiálním i citovém zázemí, nebo o lidi, kteří měli takříkajíc celý život smůlu, jež se jim lepila na paty. Možná si tenhle životní kotrmelec opravdu nevybírá a sem tam padne na každého. Lze v tom najít nějakou spravedlnost? Někteří říkají, že ano – někteří dokonce přichází k uvědomění, proč jim najednou osud všechno vzal. Snad proto, aby mohli začít znovu. Od teplého rodinného krbu se můžete dostat do azylového domu s dětmi, z úspěšného podnikatele se stanete zločincem ve vězení, někdy trpí tělo, někdy duše, někdy je vám vzata rodina, jindy zdraví.

Příběhy berte s nadhledem, protože…

Prvních několik příběhů mi sloužilo k tomu, abych se jakožto čtenář dostala do správné pozice. Nemůžete všechno brát tak úplně vážně, to se pak něco ve vás vzdouvá a reptá, že jsou to neuvěřitelné příběhy a že poklepete si sem tam na čelo. Jenže za prvé je třeba brát v úvahu, že jde o německého autora a vše je zasazeno do této země, čili jak možnosti, sociální postavení a mentalita lidí je trošku odlišná, tak za druhé je dobré číst mezi řádky. Tam mne to totiž nejčastěji vedlo. Vcelku se potom stává podružné, jestli se tyto události opravdu staly, nebo si je aktéři přikrášlili, ale se zvýrazněnými pro ně důležitými indiciemi společně s nimi docházíte k jejich vlastnímu osobnímu příběhu. Ta podstata je důležitá.

A nakonec zjistíte, že je u všech příběhů stejná. Je o naději, o tom světle, které je na konci tunelu a o nesmírné tíze vstát a jít dál. Možná udělat ještě pár dalších chyb, ale pak jednoho dne všechno pochopit.

A kolik lidí, tolik příběhů!

Ke konci knihy je několik rozhovorů cílených právě na změny, které vstup do období po roce 2012 přinášejí a tady si můžete doslova vybírat z toho nepřeberného množství teorií o změně lidstva v tomto novém věku. Něco vám sedne, něco ne… ale čtěte dál. V každém případě je tohle velmi inspirující kniha přinášející nezvykle široké a různé úhly pohledu na životní krize jako celek.

Protože často z cesty scházíme…

„Jak jsem řekl, většina lidí na svůj úkol zapomene. V pravé polovině mozku, kde sídlí emotio, jsou sice uloženy vzpomínky, ale k jejich aktivaci nám chybějí hesla. Proto se většina lidí řídí racionálním rozumem, ale ten nám naši úlohu najít nepomůže. Výsledkem je, že člověk sejde ze svého životního plánu a dělá zcela něco jiného, než by měl. Někdo se například narodí s hudebním talentem a chce se realizovat v hudbě, ale podlehne přání své rodiny a převezme rodinný podnik. Tak se ocitne mimo své poslání a nemůže být skutečně šťastný, protože jeho duše tímto nenaplněním trpí. Sejde-li člověk z cesty úplně, zasáhnou duchovní síly a projeví se životní krize; podle individuálního založení to mohou být ztráty, nemoci nebo jiné druhy krize, které následně vedou k nalezení hesla; díky němu se pak lze dostat k původnímu životnímu záměru a vrátit se do života. A pak se to rozjede na plné obrátky, jak jste si přečetli v příbězích v této knize.“

No... autor nám toho naservíroval na více než 450 stran, takže je z čeho vybírat a rozhodně to není čtivo na jedno odpoledne, ale tak na měsíc, kdy kousek po kousku tenhle mimořádně tučný a hutný dort budete uždibovat a vstřebávat.

O autorovi:

Jan van Helsing (vlastním jménem Jan Udo Holey) se narodil v roce 1967. Je autorem mnoha knih a majitelem vydavatelství Amadeus Verlag. V polovině 80. let minulého století začal cestovat, zejména při expedicích po USA, Egyptě, Jižní Americe, Africe a Asii učinil objevy, které zpochybňují náš osvícenecký pohled na svět. Na svých cestách se seznámil s řadou zajímavých lidí z okruhu tajných služeb, templářských rytířů i zednářských lóží. Tato setkání vedla k tomu, že roku 1993 napsal svou první knihu o tajných společnostech. Během dvou let se tento titul stal bestsellerem, prodalo se ho přes sto tisíc jejich exemplářů a byla přeložena do osmi jazyků. V roce 1995 následoval druhý díl, jehož obsah však natolik pobouřil jisté zájmové skupiny v Německu a ve Švýcarsku, že kniha byla na základě soudního rozhodnutí stažena z prodeje, aby tak občané byli „uchráněni“ před „škodlivými“ informacemi.

Ještě úspěšnější byla publikace Ruce pryč od této knihy, která očividně sedla do aktuálních nálad společnosti, protože se jí prodalo více než dvě stě tisíc výtisků. Ve svých (prozatím) patnácti knihách dokázal Jan van Helsing nejen s velkým předstihem předpovědět politický i ekonomický vývoj, ale také podrobně vysvětlit, jak má být na světě pomocí globálního terorismu a následné zostřené kontroly občanů nastolen nový světový řád. Jana van Helsinga můžete navštívit také na internetových stránkách.

Název: Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tuto knihu (Bevor Du Dich erschiesst, lies dieses Buch!)

Přeložil: Zuzana Kyllerová

Autor: Jan van Helsing

Žánr: seberozvoj

Nakladatelství: Anch Books

Rok vydání: 2017

Počet stran: 405

Hodnocení: 89 %

Odkaz na web: www.anch-books.eu