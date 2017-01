David Frej, Jiří Kuchař: Zdravé střevo – K21

Někdy je až s podivem, že na nás náš vlastní žaludek má ještě žaludek. Někdy je až s podivem, že to s námi střeva ještě vydržela… Chtělo se mi čas od času povzdychnout si nad knihou MUDr. Davida Freje a Jiřího Kuchaře: Zdravé střevo. Vzdychat bude muset každý čtenář, i kdyby to nebylo údivem nad nekonečnou inteligencí a odolností našeho zažívání, tak nad fakty, která jsou tak zřejmá a jasná – a logická – a nám přesto v naší uspěchané době unikají. K naší škodě.





„Enterická nervová soustava je tvořena složitou sítí neuronů a prochází celým trávicím traktem. Jedná se o nervové pletivo, které se nalézá mezi svaly v břišní stěně a ovlivňuje trávení například skrze pohyb střevního svalstva nebo prokrvení střevní stěny. Při tom řídí vysílání neurotransmiterů nezávisle na centrální nervové soustavě (CNS), takže díky devadesáti procentům nervových spojení, která vedou od břicha směrem k hlavě, je náš mozek bez ustání informován o stavu střev. U lidí obsahuje ENS podobné množství neuronů jako třeba mícha. Tento nezávislý nervový systém je umístěn jako tenoučká vrstva vpletená mezi svaly zažívacího traktu a jeho úkolem je, kromě jiného, dokonalé trávení….“

No a také může za to, že antičtí gladiátoři před zápasy nejedli, ale zato se bohatě věnovali opačné, vylučovací činnosti, a to na všech frontách. Jen se o tom tolik nepíše, protože to nezapadá do toho hrdinského obrazu historie. David Frej a Jiří Kuchař se v knize často ohlížejí do historie, často sahají také po principech čínské medicíny. Odhalují tak postupně obraz dokonalého fungování zažívání u člověka (potažmo také u zvířat, protože i o těch je tu a tam v knize řeč) a odhalují i spoustu méně známých souvislostí mezi zdravotními problémy a především střevy.

Již víme, že imunitní systém stojí na zdravých střevech, na správném nastavení střevní mikroflóry. Ale méně se už ví, že třeba špatné osídlení střev způsobuje nejen plynatost, ale i záněty žaludku, střev, jakýchkoliv jejich částí, a potažmo právě tento zánět a nerovnováha způsobují i psychické problémy. Autor vypozoroval i v praxi jiných kolegů například to, že lidé se záněty žaludku mají ve zvýšené míře psychiatrická onemocnění úzkostného nebo depresivního charakteru. Autoři zmiňují i poznatky revolučního psychoanalytika C. G. Junga, tím se ještě lépe osvětluje souvislost mezi psychikou a střevy. Pro rady si chodí k osvědčeným autorům, bylinářům - Zentrich, Janča, Maria Treben nebo Josef Jonáš z těch současných. Sahají tím do pokladnice lidové moudrosti, která byla doslova převálcována agresivnější konvenční medicínou. Nic proti ní, má tu velké místo, ale jen málokdy si takový psychiatr dovolí přemýšlet o tom, jestli pacient před ním je opravdu psychicky na dně díky něčemu v mozku, nebo jestli na vině nejsou jeho zánětlivé a chronické procesy v trávicím traktu.

Faktem totiž je jeden citát, který najdete na začátku knihy, a který pochází od Plinia staršího… „Chceme začít vykládat o velkolepém dílu přírody, ale když máme v úmyslu pojednat o vhodných pokrmech pro člověka, musím prozradit toto: člověku vlastně není ani známo, čím se živí.“

A kniha o tom, jak naše trávení a výživa fungují uvnitř, je dobrým začátkem začít následně přemýšlet více nad tím, čím se živit…

O autorech:

MUDr. David Frej je autorem knih Ajurvéda, Ajurvédské recepty pro zdraví, Šťávy a míchané nápoje z přírody, Zánět – skrytý zabiják, Biologické hodiny a Tučné superpotraviny a oleje.

Jiří Kuchař vydal kromě jiných knih knihy Poznej sám sebe, Kniha, která léčí, Pozor sůl!, Zdraví v ohrožení – Hořká pravda o sladkém cukru, Tak chutná štěstí, Svět přírodních antibiotik a Tvoje strava je tvůj osud. Společně napsali publikaci Detoxikace léčivými oleji. Pravidelně publikují v měsíčníku Regenerace.

Název: Zdravé střevo (Komplexní prevence a terapie trávicích a střevních potíží a onemocnění)

Autor: MUDr. David Frej, Jiří Kuchař

Žánr: zdraví

Nakladatelství: Eminent, www.eminent.cz

Rok vydání: 2016

Počet stran: 449

Hodnocení: 99 %

Zdroj foto: Eminent

Odkaz na web: www.eminent.cz