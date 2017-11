Autor je znám svými kontraverzními názvy, postoji a senzacechtivými titulky. Umí věci vzít pořádně od podlahy a tady to vzal přímo od zlaté podlahy. Elity světa, vlastnící největší bohatství na světě, prý znají tato pravidla. Nemluví se o nich, scházejí se nad nimi v tajných spolcích, ale… No dobrá, můžeme to tak brát, protože si jsem jistá, že drtivou část těchto pravidel opravdu potřebujeme k úspěchu. Jde ale především o důslednost, pečlivost a nikdy, fakt nikdy se nevzdat.

A to ani ve chvíli, kdy nevyhrajete!

Jinak se kniha podobá spíše všem těm, které popisují podobné návody…

Například…“Postupme však ještě o krok dále. Zeptejme se sebe samých při sepisování všech negativních věcí, proč jsme vlastně nemocní. Možná zjistíme, že příčinou našich žaludečních obtíží jsou problémy v naší práci, kde se necítíme dobře a míváme konflikty s nadřízenými. O nervy nás mohou snadno připravit také partnerské neshody, které jsou možná i příčinou našich migrén a depresivních stavů. Udělejme si vnitřní inventuru a budeme překvapeni, co všechno zjistíme.“

Čeho se chci zbavit a co si přeji. Napsat si to na papír. Najednou vidíte dva sloupky vašeho účtu života… No a pak se můžeme podívat i reálněji na to, co můžeme změnit, co je v našich silách, a co není. Kde nás brzdí myšlenky, vnitřní nastavení – a především vás také tato kniha naučí vnímat sebe jako člověka, který už něco zažil a dokázal. K tomu tu je třeba na první pohled trošku morbidní cvičení „Jak promluvit o sobě na vlastním pohřbu“…, ale když se trošku zamyslíte, je to asi nejlepší promluva, kterou o sobě můžete říct. A hodně si při ní uvědomíte. Stejně tak mám ráda takové to rozmlouvání se svým minulým já. Co bych řekla té osmnáctileté vyděšené holce, že ji čeká v budoucnosti? No jasně, něco hezkého by se tam taky našlo a hlavně by se tam našla ta linie, která ji vedla dál a dál… a kdyby ji tehdá znala, možná by někde sem tam šplhala úpěnlivěji a s větší snahou a vírou v sebe samotnou.

A vůbec… hezky se to napojuje…

S každou další stránkou knihy mi bylo lépe a lépe, s knihou, která je sice něčím nová, ale stále důvěrně známá, protože tohle jsou opravdu obecně známá pravidla jak se jednoduše zabejčit a neustoupit ze svých cílů. Jak zostřit intuici a umět počkat na pravý okamžik, jak se nevzdat i ve chvíli, kdy všechno nasvědčuje tomu, že byste měli, ale vy přesto víte, že to tak není…

Co vás tato zlatá kniha za milion naučí?

Vydělat milion? Možná, ale na to budete muset mít navíc ještě fištron a kus talentu, možná nějakou „vyvolenou“ část v sobě samých. A možná taky ne. Většina lidí cítí, že život, jaký vedou, není smysluplný – a tady mohu slíbit, že kniha Jana van Helsinga vám položí řadu otázek a navede na řadu různých cest, na kterých budete mít velkou šanci si ujasnit, co vlastně chcete a co je smysl vašeho života. Naučí vás dívat se správně kolem sebe, vnímat i signály okolí nebo signály od svých přátel. Kdo škodí, kdo neškodí. Co škodí a co pomáhá. Je to vlastně takové UMĚNÍ ŽIVOTA.

Kniha za milion je bestsellerem a podle toho k ní přistupujte. Je souhrnem již známého, poskládaného senzačním způsobem, který je čtivý a strhující. Dělat poznámky je dovoleno, zaškrtávat také. Pracovat podle obsahu jakožto kostry celé knihy je velmi doporučeno!

Jedním slovem – tajemství! Tajemství, které je odhaleno proto, že ho má v sobě každý z nás, jen k němu nemá klíč.

O autorovi:

Jan van Helsing (vlastním jménem Jan Udo Holey) se narodil v roce 1967. Je autorem mnoha knih a majitelem vydavatelství Amadeus Verlag. V polovině 80. let minulého století začal cestovat, zejména při expedicích po USA, Egyptě, Jižníí Americe, Africe a Asii učinil objevy, které zpochybňují náš osvícenecký pohled na svět. Na svých cestách se seznámil s řadou zajímavých lidí z okruhu tajných služeb, templářských rytířů i zednářských lóží. Tato setkání vedla k tomu, že roku 1993 napsal svou první knihu o tajných společnostech. Během dvou let se tento titul stal bestsellerem, prodalo se ho přes sto tisíc jejich exemplářů a byla přeložena do osmi jazyků. V roce 1995 následoval druhý díl, jehož obsah však natolik pobouřil jisté zájmové skupiny v Německu a ve Švýcarsku, že kniha byla na základě soudního rozhodnutí stažena z prodeje, aby tak občané byli „uchráněni“ před „škodlivými“ informacemi.

Ještě úspěšnější byla publikace Ruce pryč od této knihy, která očividně sedla do aktuálních nálad společnosti, protože se jí prodalo více než dvě stě tisíc výtisků. Ve svých (prozatím) patnácti knihách dokázal Jan van Helsing nejen s velkým předstihem předpovědět politický i ekonomický vývoj, ale také podrobně vysvětlit, jak má být na světě pomocí globálního terorismu a následné zostřené kontroly občanů nastolen nový světový řád. Jana van Helsinga můžete navštívit také na internetových stránkách www.amadeus-verlag.com.

Název: Kniha za milion! (Das eine Milion euro Buch)

Autor: Jan van Helsing, Dr. Dinero

Žánr: seberozvoj, populární psychologie

Nakladatelství: Anch Books

Rok vydání: 2017

Počet stran: 385

Hodnocení: 90 %

Odkaz na web: www.anch-books.eu