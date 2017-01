Laurie R. Kingová: Holmesova učednice

„Co je to za člověka, který vlastní šuplík plný knírů a plnovousů? Nebo polici přetékající parukami? Byla tu bujná rudá kštice, ulízaný černý účes i dámské blonďaté kudrliny – vystavené na stojáncích vzdáleně připomínaly řadu hlav naražených na kůlu. Opravdu by Holmese napadlo někdy si obléknout večerní róbu, byť sahala až ke krku? Nebo – probůh, je tohle sárí? Kolik existuje mužů, kterým ze šuplíků vyčuhují stuhy do vlasů, kolik mužů potřebuje mít po ruce vycpané dámské nedbalky, tři páry falešných řas, dva tucty kravat a strašidelnou doutníkovou krabici plnou falešných zubů?“





Mary Russellová se tomu přibližně v polovině upřímně diví, ale nemějme jí to ještě za zlé. Přece jen, jsou to první roky, ve kterých se s Holmesem seznamuje a vezmeme-li v potaz její celkem obyčejný život předtím a nadcházející válečná léta v dohledu, je takový muž Holmesova ražení trošku výstřelkem bokem.

Mary ztratila tragickou nehodou své rodiče a malého bratra a vyrůstá na anglickém venkově se svojí tetou, kterou z dobrých důvodů ze svého vyprávění co jen to jde vynechává. Jednoho dne se patnáctiletá Mary na rozlehlých tamních pastvinách, začtena do své knihy, málem srazí s podivným hubeným prošedivělým mužem. Vlastně toho věhlasného džentlmena hned poznala, ale netušila, že se na dlouhé roky setkává se svým mentorem a učitelem. A on patrně jen v koutku duše tušil, že se setkává s někým, komu bude moci předat své letité umění, protože ONA na to má přesně stejný mozek. Prostě dva z jednoho těsta. Jak krásnou náhodu a jak krásné reálie vybrala autorka pro tento příběh, o kterém recenzenti na konci knihy říkají, že dokáže snad i předčít sira Arthura Conana Doyla!

Ukázka, str. 107

Otevřela jsem dveře, a v potemnělém, kouřem naplněném interiéru jsem objevila tři celé šunky a i část čtvrté. Vytáhla jsem z kapsy nožík, kus šunky jsem odřízla a hodila ho na zem před Justiniána.

„Chytrý pejsek.“ Poplácala jsem ho a vzápětí jsem ucukla, když na mě zavrčel. „Hloupý pse, přece ti to nedám jen proto, abych ti to hned vzala.“

„Kde hodláte hledat kasičku, Russellová?“

„Bude na nějakém nepohodlném místě, jako například mezi trámy nebo na dně latríny. Nevyžaduje to velkou dávku představivosti ani intelektu. Uznávám, že ukrýt šunky v rozpálené udírně bylo šikovné, ale spíše bych to přisoudila zločineckému instinktu než výrazné inteligenci – i vesnickému vyšetřovateli by mohlo připadat podezřelé prase obdařené dvěma páry šunky, a přitom žádnou slaninou ani nožičkami.“

„Ano,“ povzdechl si Holmes. „Celý můj život byl zamořen zločinci, kteří měli instinkt, ale nikoliv rozum. Nechám to na vás. Hledejte, a já se mezitím stavím pro řidiče a přivedu ho sem. Mám vám otevřít domovní dveře, než odejdu?“ zeptal se zdvořile a natáhl ke mně ruku s paklíči.

„Ano, prosím.“

Kasička nebyla ani mezi trámy udírny, ani v zapáchající latríně. Nenašla jsem ji ani viset ve studni, ani pod postelí v ložnici, ani mezi trámy v domě, a dokonce ani pod uvolněným prknem v podlaze. Řidič byl venku ponořen do laciného románu a nijak mu nevadilo čekat, ale už se připozdívalo. Sešli jsme se s Holmesem v malé kuchyni přetékající špinavým nádobím. Předchozího večera měl Sylvester k jídlu fazole a zaschlá pánev po nich ležela pořád na příborníku. Ve skříňce na polici se nacházel talíř se zbývajícím kusem čtvrté šunky, na níž už si pochutnávaly mouchy.“

Skvělá atmosféra, dokonalá pocta původnímu autorovi

Myslím, že Arthur Conan Doyle by se usmíval. Laurie R. Kingová s vybroušeným stylem a noblesní elegancí zachovala vůni staré Anglie, pronikavě vešla do duše samotného Sherlocka Holmese a z Mary Russellové udělala tak rovného partnera, že Watson stojí pouze opodál. Stále na svém místě se svou typickou „tupostí“, ale Mary je nenásilným oživením staromládeneckého života slavného detektiva. Kdoví, jak se to stalo… a náhle jste na konci knihy a… nadšeni!

A pokud zůstanete Mary Russellové věrni, určitě se podívejte také po druhé části s názvem Hrůzná vláda žen (Argo, 2016), protože v ní bude Mary čerstvě jednadvacetiletá, začne pracovat na vlastní pěst a osobní rovina příběhu s Sherlockem Holmesem dostane, řekněme, romantičtější nádech. A navíc, komu nesedl tady ten cikánský kočovný příběh a jistý rozmach letních dnů, v Hrůzné vládě žen se bude moci schoulit v povánočním Londýně plném zimy, sychravosti, mlhy a ani na krok se z něj nehne!

O autorce:

Laurie R. Kingová pochází ze San Franciska, ale od té doby, co si vzala profesora anglo-indického původu, už postupně žila ve dvaceti různých zemích pěti kontinentů. Má se svým mužem dvě děti, do Kalifornie se ráda vrací, ale vlastní i dům v anglickém Oxfordu. Série detektivek, v nichž vedle Sherlocka Holmese vystupuje i jeho mladá a neuvěřitelně bystrá přítelkyně Mary Russellová, z ní udělala spisovatelku oblíbenou téměř po celém světě. Roku 2016 vydalo Argo první díl série pod názvem Holmesova učednice, následoval druhý díl Hrůzná vláda žen. Laurie R. Kingová má na svém kontě bezpočet knih s sherlockovskou tématikou a s Mary Russellovou, takže nezbývá než se těšit na to, co ještě pronikne i k našim čtenářům. Namlsat se můžete na autorčiných stránkách: http://laurierking.com/

Název: Holmesova učednice (The Beekeeper´s Apprentice Or On the Segregation of the Queen)

Autor: Laurie R. Kingová

Překladatelka: Alžběta Lexová

Žánr: detektivka, beletrie

Nakladatelství: Argo

Rok vydání: 2016

Počet stran: 411

Hodnocení: 100 %

Zdroj foto: Argo

Odkaz na web: www.argo.cz