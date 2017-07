Muzikál Mamma Mia! na prknech divadla Hybernia

Muzikál Mamma Mia! patří bezesporu k nejslavnějším muzikálům světa. I u nás má tento muzikál úspěch. Prodalo se přes 250 000 vstupenek. Proto je muzikál obnoven a během léta se dočkáte 32 exkluzivních představení. V českém znění. Hraje se denně, přímo na prknech divadla Hybernia.

Příběh Mamma Mia!

Malebný řecký ostrůvek. Právě zde se odehrává celý děj Mamma Mia! Hlavní představitelka Donna tu žije se svou dcerou Sophii. Živí je malý pension s tavernou, o který se Donna stará každý den v roce. I přesto však pomalu chátrá a padá ji na hlavu. Donna se však nevzdává, je to totiž velice emancipovanou ženou. Právě se něco chystá. Svatba Sophie, s kterou Donna úplně nesouhlasí, jelikož celý život vyznává nezávislost. Sophie se však na onen velký den neskutečně těší. A co by to bylo za svatbu, kdyby chyběl otec, který ji dovede k oltáři. Jenže ve hře jsou hned tři otcové. Sam, Harry a Bill. Donniny bývalí milenci, o kterých se dočetla v tajném deníku své matky. Se všemi měla poměr v to samé léto před 20 lety. Všichni na ostrov skutečně dorazí. Přijíždí také dávné Donniny kamarádky Tanya a Rosie. A příběh plný slunce, tance, zpěvu a humoru může začít. Odhalí nakonec Sophie svého skutečného otce, který ji dovede k oltáři?

Zážitek z představení 17. 7. 2017

V hlavních rolích se představili Daniela Šinkorová (Donna), Petra Vraspírová (Sophie), Tomáš Smička (Sky), Roman Vojtek (Sam), Pavel Vítek (Harry), Ondřej Kříž (Bill), Michaela Nosková (Tanya), Jaroslava Kretschmerová (Rosie). Dále nechyběli Barbora Skočdopolová (Lisa), Ilona Maňasová (Ali), Peter Pecha (Pepper), Radim Pátek (Eddie).

První polovina zdála se býti více nabitá. Jak známějšími songy, tancem i energií. Vrcholem první půlky je rozlučkový den se svobodou, který je nejnabitější. V této části se parádně prolíná několik písní zároveň a mluvené slovo. Zde také zazní má nejoblíbenější písnička Voulez-Vous, která mě doslova rozhýbala v sedačce. Vtipnou vsuvkou je chlapecké synchronizované vystoupení v neoprenech. V čele s Tomášem Smičkou (Sky), kdy se v předsvatební den chystají na výlov perlového náhrdelníku pro nevěstu. To vše na song Lay all your love on me, do kterého se průběžně připojuje i Petra Vraspírová (Sophie).

Druhá půlka začíná přípravami svatebního dne. Zpočátku je představení více táhlé a klidnější. To se však změní v momentě přesunutí děje do kostela. Musím uznat, že naprosto vedlejší role kněze je asi nejvtipnější ze všech. Jeho výkřiky do tmy a vsuvky do monologů hlavních postav jsou opravdu zábavné. V druhé polovině mě také zaujala Jaroslava Kretschmerová, co by Rosie, v duetu s Ondřejem Křížem, jako Billem. Písničku Take a chance on me podali bravurně. Profesionálně, přesto s určitou dávkou humoru.

Na závěr se celý tým pořádně rozjede. Pomohou tomu písně Dancing Queen, Waterloo a v samotném závěru nesmí chybět repete písničky Mamma Mia.

Ačkoli chvílemi nebylo českému textu zcela čistě rozumět, muzikál celkově hodnotím jako velice energický. Nabil mě dobrou náladou a i v sedačce to hýbalo s mými boky. Děj je nenáročný a nenutí diváka přemýšlet. Proto je ideální pro večerní oddych po pracovně náročném dni. Nejen, že člověk odchází uvolněn, ale navíc pobaven. A s úsměvem na rtech. Bonusem je živá hudba, která celé představení provádí. To se na české muzikálové scéně vidí dnes už málo.

Foto: COYOTAK PICTURES (Facebook Mamma Mia)

Název: Mamma Mia!

Žánr: Muzikál

Hudba a původní texty: Benny Andersson / Björn Ulvaeus

Libreto: Book by Catherine Johnson

Režie: Antonín Procházka

Asistent režie: Vilém Dubnička

Překlad a české texty: Adam Novák

Choreografie: Ivana Hannichová

Asistent choreografie: Tomáš Smička

Kostýmní výtvarník: Roman Šolc

Asistent kostýmního výtvarníka: Miluše Thumová

Scénografie: Radek Havlíček

Dirigent: Dalibor Kapras / Miloš Krejčí

Sbormistr: Alena Průchová

Hodnocení:100%