King v komiksu aneb Temná věž 2: Dlouhá cesta domů

Komiksové vydavatelství Crew vydalo koncem listopadu grafickou verzi vysoce ceněné knižní série Stephena Kinga Temná věž, konkrétně druhý díl s podtitulem Dlouhá cesta domů. Od originálních knih se v tomto epickém příběhu odkloníme a je na pováženou a na každém čtenáři, zda je to dobře, či špatně.

Sedmidílná fantasy série Temná věž bývá často označována za Kingovo vrcholné dílo. Dlouhá cesta domů představuje vyprávění, které v knize není a na kterém zapracovali Robin Furthová a samozřejmě scenárista Peter David. Jak se jim to povedlo, to dokážeme pravděpodobně posoudit až v kontextu následujících grafických románů a jejich návaznosti.

Co vše obsahuje Temná věž dva? Předmluvu se vznosným názvem Studie v karmínové, jež mně osobně přišla nadbytečná; dále pět kapitol samotného příběhu a jako bonus mapu Konečného světa, různé skicy a varianty obálek a taky dvojstránku Jak vznikala obálka a závěrem poznámky a komentáře autorů.

Dlouhá cesta domů je knihou o vznešených ideálech a morálce, věcech cti. Ale i o strastiplné cestě dospívání a výpravě za pomstou. Takový je návrat do rodného Gileadu pro náš ka-tet. Z jedné šlamastyky plynule do druhé. A když už se zdá, že horší to být nemůže, stane se něco, co nás uvede v omyl.

Velcí záporáci, nám známý Marten i samotné zlo v podobě Karmínového krále, si žádají velké hrdiny. A přesně tím náš protagonista Roland Deschain z rodu Eldů je. Mladý hrdina, těžce zkoušený životem, přišel o svou lásku i o nenarozené dítě, a nyní prahne po pomstě. Vše však komplikuje Maerlynův grapefruit, který sleduje vlastní záměry a podle toho i jedná.

Co si z tohoto dílu odnesu? Parádní práci kreslířů, kteří vypíchli ponurou atmosféru a precizně zachytili obrazy v pohybu. Hru s barvami a využití barevné škály, která dokázala podtrhnout emoce. Paprsky humoru, které dolehly i na náš ka-tet a vykouzlily úsměv na tváři. A pak taky Sheemiho a metaforu s válkou. Hlavní příběh mě bohužel nechal chladnou.

Překlad mě také příliš neoslnil. I když se překladatelka snažila o pečlivý výběr slov, tak se mi zdál neohrabaný a kazil dojem z příběhu. Možná za to ale může i fakt, že vyprávění bylo zprostředkováváno vypravěčem. Ten komentuje právě probíhající děj, podává dodatečné vysvětlení, ale mnohdy i predikuje to, co by se mohlo udát v budoucnu.

Zrození pistolníka se mi líbil o krapet víc, ale čím to je, to přesně vyjádřit nedokážu. Z Dlouhé cesty domů jsem měla rozháraný pocit – atmosféra je na jedničku, kreslíři odvedli skvělou práci, ale příběh samotný pokulhává a nedokáže čtenáře pohltit. Přesto vám přeji dlouhé dny a příjemné noci nejen při četbě tohoto příběhu!

Název: Temná věž 2: Dlouhá cesta domů

Autor námětu a kreativní ředitel: Stephen King

Dějové linie a konzultace: Robin Furthová

Scénář: Peter David

Výtvarníci: Jae Lee a Richard Isanove

Překlad: Linda Bartošková

Žánr: grafický román

Nakladatelství: Crew

Rok vydání: 2016, pevná vazba

Počet stran: 160

Hodnocení: 80 %