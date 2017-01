Nicole Daedone: Orgasmická meditace

Peprné jen na první pohled! Vůbec se téhle knížky, která vypadá na první pohled jako barvami protkaný sladký bonbonek, nebojte. Skrze tuto knihu se nejen dozvíte něco nového o této intimní partnerské oblasti, ale také pochopíte tajemství života jako takového – té chuti, energii, vášni a hnacímu motoru radosti ze života. Na stejném principu, na jakém pracuje orgasmická meditace totiž pracuje i život sám. Nevěříte?

Není to ovšem tak jednoduché. Vybrala jsem ukázku z knihy, která asi nejlépe charakterizuje REALITU toho, když to doma, nebo na nějakém kurzu zkusíte… Napoprvé totiž ten jemný dotek vůbec necítíte!

„Poměrně často za mnou chodí rozmrzelí klienti a stěžují si, že to nefunguje; vůbec nikam se nedostali.

A já jim odpovídám: „To je fantastické!“ Právě jste učinili jeden z největších objevů v životě. Většina lidí si nikdy neudělá dost času, aby k němu dospěla. Uvědomujete si, že váš smyslový systém je nevyužívaný, zanedbaný, možná potlačovaný. A je to systém, který vám dává najevo, že se vám život zcela vymkl z rukou. Proto mají muži takové problémy „postupovat po hmatu“, když poskytují ženě rozkoš, protože mají zablokovanou intuici a nevědí, jak partnerce pokaždé udělat dobře. A proto se ženy s takovými obtížemi ponořují do prožitku sexu – jak mají bez přístupu k vlastním tělesným vjemům procítit sex a orgasmus? Jak mají ze sexu načerpat potěšení a požitek, po kterých baží, o nichž vědí, že tam jsou, ale nemohou se k nim dostat?“

Cílem orgasmické mediace je rozvinout pozornost, kultivovat ji, procítit, vnímat, cítit sexualitu, vjemy, svět, počínaje tedy tím, co se zrovna děje v našem těle. Je to dokonalé cvičení v cítění plné přítomnosti.

S hloubkou knihy to je méně o sexu…

Samozřejmě kecám! S každou další stránkou to je víc a víc o sexu, ale já jsem asi z těch čtenářů, kterým tohle téma začalo tak nějak unikat a více jsem se v textu zabývala tou životadárnou energií a zákonitostmi radosti ze života, náboje, rozšíření vědomí a tvůrčí energie. Ostatně, sex i tvůrčí energie v jakékoliv oblasti lidského života, ať už pracovní, nebo v nějaké zálibě, v prostém žití všedních dnů, to všechno vychází z jednoho klubka uvnitř nás. Takže kdo žije například sex podobný orgasmické meditaci, ten má jistě zcela jiný pohled na svět než člověk, který tuto oblast bere konzumně, nebo ji úplně zanedbává. A naopak, tvůrčí energie a vyžití ve smyslu života nám dává a přitahuje do existence i podobně laděné lidi a potom máme větší šanci se potkat s někým, s kým budeme mít možnost prožít tuto hlubokou intimní zkušenost.

Autorka se velmi věnuje svým zkušenostem, svým klientům, podává tu jejich výpovědi, probírá problémy, které řešila s nimi a ve kterých, jak doufá, se najdou i někteří čtenáři. To už rozehrává celou paletu různých příběhů, problémů, nastavení a mnohé opravdu nejsou výjimečné…

„Dostala jsem se do bodu, kdy jsem se už vůbec nepovažovala za sexuální bytost. Dlouhé roky jsem necítila žádnou touhu. Když jsme začali s orgasmickou meditací, jeho dotek jsem zpočátku vůbec nepostřehla. Ale po několika týdnech jsem ho vnímala čím dál tím více. A tyto pocity se časem proměnily v pravidelný sex. Poprvé po mnoha letech jsem se na něj začala těšit.“ Shari, 51 let

Vymření sexuální touhy totiž souvisí i se zeslábnutím chuti žít

A život se stane nudný, šedý, všední a přestává v něm být nač se těšit. Jsme uvázání v konzumu všednosti a pokud už nějaký sex je, tak se patrně podobá tomuto stylu života. Maximálně rychlé uspokojení jakési neurčité nepříjemné touhy, v horším případě odškrtnutá „středa“. Čím dál víc jsem si uvědomovala, že to, co tu autorka popisuje není jen o sexu, ale po pochopení podstaty lidského života, kdy sex je pouze jakýmsi magickým elixírem, skrze který můžete rozvinout celý svůj život.

O autorce:

Nicole Daedone je zakladatelkou komunity One Taste, která sdružuje učitele a studenty věnující se rozvoji inovativních přístupů k otázce vztahů, vedení a léčení pomocí sexuality. Hlavní oblast její práce – orgasmická meditace – jedinečným způsobem kombinuje tradici prodlouženého orgasmu s moudrostí jógy, tantry a zenbuddhismu.

Nicole pracuje v sanfranciském centru, píše, vyučuje a přednáší o vztahu jazyka a spirituality, těla a mysli. Od roku 1998 zkoumá orgasmickou meditaci a související techniky. Vyrůstala v Los Gatos v Kalifornii, nyní žije v San Francisku se svým partnerem Reesem Jonesem. Její stránky: www.nicoledaedone.com, www.onetaste.us

Anglický originál: Slow sex: The Art and Craft of the Female Orgasm

Český název: Orgasmická meditace

Autorka: Nicole Daedone

Přeložila: Kristýna Kučerová

ISBN: 978-80-7370-402-5

Vydalo: Nakladatelství Synergie Publishing SE, 2016, www.synergiepublishing.com