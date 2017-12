Listopad máme zdárně za sebou a můžeme se připravovat na závěr roku a na to nejkrásnější, Vánoce. Ale ani v závěru roku nebudete ochuzeni o přehled novinek z metalové hudby. Máme tu zprávy, informace a samozřejmě i klípky. Tak do toho!

Začátkem roku 2018 vyjde nový materiál kapely Sevendust. Naposledy nám kapela nadělila desku Kill The Flaw v roce 2015, tak jsem zvědavá, s čím půjdou na trh teď.

V půlce listopadu vyšlo jazzově laděné album basáka Korn Fieldyho s lakonickým názvem Bassically. Najdeme na něm celkem 17 skladeb a taky hosty ve formě jeho spoluhráčů z domovské kapely. Pokud máte otevřenou mysl i jiným hudebním žánrům a zajímává vás, co všechno baskytara dokáže, určitě si desku poslechněte!

Kanadští metalisté Kataklysm rozhodně nezahálí – už v dubnu nám přinesou novou desku, která se bude jmenovat Meditations. Zatím se můžete namlsat alespoň trailerem:

Němečtí metalisté Atrocity vydají 8. prosince čtyř písňové EP Masters Of Darkness, které bude předzvěstí regulérní desky Okkult II, jež vyjde někdy v příštím roce. Abyste si o jejich hudbě udělali obrázek, můžete si pustiti titulní skladbu:

Znáte americkou bandu American Head Charge? Pokud ne, velká chyba! Kapele se však lepí smůla na paty. Začínali v roce 1996 a měli poměrně slušně rozjetou kariéru, ale v roce 2005 jim zemřel kytarista. Kapela se rozpadla, ale v roce 2011 to zkusila znovu a o dva roky později vydali geniální EP Shoot. Loni následovala regulérní deska Tango Umbrella, ovšem 12. listopadu zemřel spoluzakladatel kapely, basák Chad Hanks. A budoucnost jejich hudby je opět nejistá…

Stone Temple Pilots mají nového frontmana a vybrali si bývalého účastníka The X Factoru Jeffa Gutta. Gutt byl na konkurz zpěváka u STP v září 2016 a oficiálně byl jmenován zpěvákem v květnu tohoto roku. Loňský rok strávil tím, že tajně psal a nahrával nový materiál se svými novými spoluhráči. Tak se necháme překvapit, co se z toho vyklube.

V půlce prosince vyjde live album One More Light Live amerických Linkin Park. Bude obsahovat 16 skladeb ze světového turné právě k desce One More Light. Deska vyjde pět měsíců po smrti zpěváka Chestera Benningtona, který 20. července ve věku 41 let spáchal sebevraždu.

Americká kapela Machine Head vydá 26. Ledna své deváté studiové album Catharsis a já jen doufám, že si po desce Bloodstone & Diamonds z roku 2014 aspoň trochu napraví reputaci. Máme očekávat celých 15 skladeb a již teď máme k poslechu písničku Beyond The Pale:

Catharsis vyjde samozřejmě ve vícero formátech, vybrat si můžete i digipakovou verzi CD/DVD a právě z ní tu máme ukázku, klip k písni Now We Die:

Švédští melodici In Flames překvapili a vydali EP coverů Down, Wicked & No Good. Vybrali si zajímavé písničky: It's No Good (Depeche Mode), Down In A Hole (Alice In Chains), Wicked Game (Chris Isaak) a Hurt (Nine Inch Nails). Zkuste si poslechnout jejich verzi:

Cavalera Conspiracy, kapela bratrů Cavalerových, vydala 17. listopadu čtvrtou studiovku Psychosis. Najdeme tu 9 skladeb a navnadit nás může i videoklip k písni Spectral War:

Nejnovější album skupiny Stoune Sour se jmenuje Hydrograd a vyšlo poslední den v červnu. Zajímavé je, že frontman kapely nedávno prozradil, že banda už pracuje na jejím nástupci a že máme očekávat temnější materiál. No jenom jestli!

Post-hardcore kapela Glassjaw z New Yorku vydává 1. prosince své třetí album Material Control. Skupina to neměla zrovna jednoduché – dali se dohromady někdy v roce 1993, ale měli problémy se sestavou, párkrát se rozpadli a za dobu své existence vydali jen dvě plnohodnotná alba (Everything You Ever Wanted to Know About Silence v roce 2000 a Worship and Tribute v roce 2002).

Prvního prosince vychází devátá studiová deska death metalové legendy Morbid Angel s názvem Kingdoms Disdained. Kapela překopala sestavu a opět se shledali zakládající členové kytarista Trey Azagthoth a basista a vokalista v jedné osobě Steve Tucker. Poslechněte si písničku For No Master a udělejte si obrázek sami:

