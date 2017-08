Captain Jack stihol na Cibula Feste vyrábať pivo, svadbu aj koncert

Deviata edícia najväčšieho česko-slovenského multižánrového open air Festivalu Cibula Fest bola naozaj výnimočná. Napriek tomu, že nezačal práve najlepšie, keď už prvý deň museli organizátori evakuovať areál počas vystúpenia skupiny Polemic kvôli nepriaznivému počasiu, viac ako 10-tisíc návštevníkov si zvyšné dva dni naplno užili. V pohraničnom pásme na letisku v Holíči sa predstavili také hviezdy ako Tomáš Klus, Horkýže slíže, Xindl X, InéKafe, Walda Gang, Freedom Call či hlavná hviezda festivalu Captain Jack a desiatky ďalších.

Ikeď museli organizátori pristúpiť k nepopulárnemu kroku a kvôli silnému nárazovému vetru vo štvrtok nemohla vystúpiť kapela Horkýže slíže, fanúšikovia tejto nitrianskej kapely o jej vystúpenie neprišli. Skupina svoj koncert odohrala o pár hodín neskôr, v rámci piatkového programu a organizátori tiež ponechali v platnosti štvrtkové jednodňové vstupenky. „Po incidentoch, ktoré sa stali v minulosti a na festivaloch zomreli ľudia, organizátori sú už obozretní a prišli nové pravidlá, ktoré zakazujú hrať vo veľkom vetre. My sme však mohli zladiť náš program tak, aby sme vystúpili v náhradnom čase a je to aspoň malá náplasť na to, čo sa stalo, i keď ten čas nášho hrania nemusel vyhovovať všetkým. Ale my vieme hrať pokojne aj na obed,“ povedal frontman „Slížov“ Kuko Hrivnák.

Na festivale boli návštevníkom k dispozícii až 4 pódiá, na ktorých sa celkovo vystriedalo viac než stovka interpretov. Okrem hlavného pódia mali možnosť návštevníci vidieť hip-hopové a reggae vystúpenia v Cool aréne, alternatívne kapely na MusicMap stagei a tiež rockové pecky v Moto zóne, odkiaľ tiež motorkári absolvovali spoločnú jazdu po Záhorí s vynikajúcou asistenciou polície v Skalici a Senici. Počas sobotňajšieho programu sa festivaloví nadšenci tešili najmä na Xindla X, ktorý nezabudol zahrať ani československý hit Cudzinka v tvojej zemi spolu so speváčkou Mirkou Miškechovou. „Som nadšený z atmosféry na Cibula Feste. Myslím si, že to bol jeden z najlepších tohtoročných , koncertov. Atmosféra skvelá, ľudia skvelí a my sme boli tiež skvelí, takže parádna akcia,“ nešetril komplimentmi na všetky strany Xindl X. Jeho slová podčiarkol aj Vratko Rohoň, ktorý so svojou kapelou InéKafe predviedol jedno z najlepších vystúpení, čo tohtoročná edícia Cibula Festu ponúkla. „Bolo cítiť, že Cibula Fest rastie. Je to skvelý formát festivalu pre Moravákov, Čechov a Slovákov, takže super. Pre nás to bol určite jeden z najlepších koncertov sezóny,“ povedal frontman skupiny InéKafe.

Vrcholom Cibula Festu bola však legenda deväťdesiatych rokov Captain Jack, ktorý počas svojho sobotňajšieho pobytu v Holíči stihol naozaj veľa. Keďže je veľkým milovníkom piva, oranizátori mu pripravili prekvapenie v podobe prehliadky miestneho holíčskeho pivovaru, kde mal možnosť vidieť, ako sa zlatý mok vyrába a dokonca si to aj sám vyskúšal. To však nebolo všetko. Nečakane sa ocitol na slovenskej svadbe, kde sa mu svadobčania za spoločnú fotku odvďačili tak, že mu zaspievali refrén z jeho najväčšieho hitu Heyo, Captain Jack.

Autor foto: Lenka Meravá