Metalové okénko červenec

První prázdninový měsíc je za námi a vy máte před sebou hudební novinky z metalového světa. Tradičně vás tedy čeká nálož videoklipů a střípky informací ze zákulisí hvězd metalu. V červenci jsme přišli o jeden z nejprogresivnějších hlasů mladé generace, kdy 20. července ukončil svůj život Chester Bennington, zpěvák kapely Linkin Park. A to v den narozenin Chrise Cornella, který si sáhl na život o dva měsíce dřív. Tím ale smutné zprávy končí a teď už vzhůru k zábavě.

Kapela Stone Sour vydala poslední červnový den desku Hydrograd a pilně pracuje na její propagaci. Přesvědčit se můžete ostatně sami – podívejte se na 360stupňový videoklip k písničce Somebody Stole My Eyes:

V našich končinách nepříliš známá americká skupina Sevendust se upsala novému vydavatelství a v plánu má zavřít se v listopadu do studia, aby pracovali na nástupci desky Kill The Flaw z roku 2015. Novinka by měla vyjít na jaře příštího roku.

Rockeři Soil z Chicaga oslaví 20 let kariéry vydáním desky Scream: The Essentials, která nabídne skladby z jejich začátků, přes největší pecky a třeba taky alternativní verze a mixy. K dostání bude v půli září.

Super kapela Powerflo, která míchá nejrůznější styly, vypustila do světa klip k písničce Where I Stay. Debutové album vyšlo 23. června, a pokud máte rádi metal s příměsí punku, hip hopu a industriálu, určitě si je poslechněte!

S trochou nadsázky můžeme kapelu Cradle Of Filth díky bubeníkovi Marthusovi a kytaristovi Ashokovi označit za britsko-českou. Jejich dlouho očekávané dvanácté album vyjde 22. září a ponese název Cryptoriana – The Seductiveness of Decay. Na ochutnávku tu máme klip k písni Heartbreak And Séance.

Americká death metalová veličina Incantation vydává 11. srpna jubilejní desáté album Profane Nexus. Bude obsahovat 11 skladeb a jako ochutnávku tu máme klip k songu Messiah Nostrum:

Skvěle zpracovaný klip ke skladbě The Way Of Vikings nám přináší švédští Amon Amarth. Za klipem stojí kvalitní režie společnosti Grupa 13. Písnička pochází z desáté desky těchto Vikingů, Jomsviking, která vyšla loni v březnu.

Další – a vtipný - klip nám nabízí banda CKY a to k písničce Repleacable. Jejich nejnovější fošna The Phoenix vyšla v půli června a obsahovala osm pohodových skladeb. Ale pozor, s novým zpěvákem, Chad I Ginsburgem!

Cavalera Conspiracy vydá 17. listopadu své čtvrté studiové album. Nástupce desky Pandemonium z roku 20174 se bude jmenovat stručně a jednoduše Psychosis. Hostem v jedné písni bude Justin Broadrick z Godflesh.

Jeden z nejlepších koncertních zážitků tohoto roku byl pro mě pražský koncert kapely Hellyeah. I proto si nemůžu odpustit oficiální video Live Experience o písničce Love Falls, které kapela nedávno vydala. Ve videu mluví o této skladbě, ale taky o vazbách v kapele a navíc na člověka dýchne atmosféra hudby, kterou Hellyeah vytváří.

Neposední Australani Thy Art Is Murder vydávají v půlce srpna novinku Dear Desolation. Aby nás na ni nalákali, vypustili do světa klip ke skladbě The Son Of Misery:

Slovutní death metalisté Cannibal Corpse nás v září oblaží novou deskou. Novinku již mají nahranou, ale podrobnější informace zatím nejsou známy. Na následovníka desky A Skeletal Domain z roku 2014 už se nemůžu dočkat. A co vy?

Americká skupina Devil You Know se kvůli tahanicím bývalými členy rozhodla přejmenovat na Light the Torch. Kapela, ve které působí bývalý zpěvák Killswitch Engage Howard Jones vydala pod jménem Devil You Know dvě desky: The Beauty Of Destruction (2014) a They Bleed Red (2015). Nová deska je připravená a vyjde tedy již pod novým jménem kapely.

Na 12 zbrusu nových skladeb se můžeme těšit od aljašské partičky 36 Crazyfists. Po dvou letech od výborného alba Time And Trauma vydají koncem září desku Lanterns.

